Виктор Хедман примет участие в чемпионате мира по хоккею — 2024 в составе сборной Швеции

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман сообщил, что примет участие в чемпионате мира по хоккею 2024 в составе сборной Швеции.

«Я просто хочу сказать, что я очень взволнован. Я надеюсь, что увижу на месте много шведских болельщиков, и надеюсь, что это будет тот же результат, что и в прошлый раз, когда я был там, в 2017 году», — цитирует Хедмана Expressen.

Ранее стало известно, что за сборную Швеции на ЧМ-2024 также сыграют голкипер «Уайлд» Филип Густавссон, вратарь «Филадельфии Флайерз» Самуэль Эрссон, защитники «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон и Маркус Петтерссон, защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, форвард «Сиэтл Кракен» Андре Бураковски и нападающий «клинков» Виктор Олофссон.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.