Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виктор Хедман примет участие в чемпионате мира по хоккею — 2024 в составе сборной Швеции

Виктор Хедман примет участие в чемпионате мира по хоккею — 2024 в составе сборной Швеции
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман сообщил, что примет участие в чемпионате мира по хоккею 2024 в составе сборной Швеции.

«Я просто хочу сказать, что я очень взволнован. Я надеюсь, что увижу на месте много шведских болельщиков, и надеюсь, что это будет тот же результат, что и в прошлый раз, когда я был там, в 2017 году», — цитирует Хедмана Expressen.

Ранее стало известно, что за сборную Швеции на ЧМ-2024 также сыграют голкипер «Уайлд» Филип Густавссон, вратарь «Филадельфии Флайерз» Самуэль Эрссон, защитники «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон и Маркус Петтерссон, защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, форвард «Сиэтл Кракен» Андре Бураковски и нападающий «клинков» Виктор Олофссон.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Материалы по теме
Защитник «Питтсбурга» Карлссон сыграет на чемпионате мира за сборную Швеции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android