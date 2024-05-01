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Андрей Миронов: следил за «Спартаком» в прошлом сезоне, рад стать частью команды

Андрей Миронов: следил за «Спартаком» в прошлом сезоне, рад стать частью команды
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Защитник Андрей Миронов высказался о своём приходе в московский «Спартак».

«Хочу поблагодарить руководство «Спартака» за оказанное доверие. Для меня честь выступать под началом Алексея Юрьевича Жамнова. Следил за «Спартаком» в прошлом сезоне, много говорил со своим другом Димой Вишневским, рад стать частью красно-белой команды. Начинается новая глава в моей карьере, и я буду прикладывать все силы для достижения побед вместе со «Спартаком», — цитирует Миронова официальный сайт «Спартака».

Напомним, 29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

Миронов является обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо», серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России.

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