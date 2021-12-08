Курьёзный гол в КХЛ! Вратарь запутался в ногах и потерял шайбу из виду

Каких только голов не увидишь в современном хоккее! Порой вратари допускают серьёзные ошибки, а главным тренерам команд ничего не остаётся делать, кроме как хвататься за голову.
Так, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал на своём льду «Торпедо». Главный тренер армейцев в начале сезона попал под серьёзную критику, а игра его команды вызывала много вопросов. Теперь же красно-синие пришли в себя, начали много побеждать и закрепились в лидирующей группе Западной конференции. Кроме того, Фёдоров постоянно использует возможность выпустить четвёртого полевого игрока вместо вратаря в овертайме, что приносит ЦСКА успех.
У «Торпедо» дела заметно хуже. Коллектив Дэвида Немировски находится за пределами первой восьмёрки и рискует не попасть в плей-офф, что будет равносильно провалу. Вряд ли мы тогда увидим Немировски на посту рулевого нижегородцев в следующем сезоне.
Тем удивительнее результат, зафиксированный в сегодняшнем матче. 5:2 – именно с таким счётом торпедовцы одолели москвичей на их льду, прервав пятиматчевую победную серию армейской команды.
Особое внимание стоит обратить на первый гол в исполнении «Торпедо». Нижегородская команда вышла вперёд на 13-й секунде матча. После стартового вбрасывания Зият Пайгин из своей зоны отдал передачу на ход Энди Мили. Американец, выехав в среднюю зону, вбросил шайбу поближе к воротам армейцев. Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн вышел за ворота, чтобы принять шайбу, но запутался в ногах — в итоге шайба отскочила к Кенни Агостино. Форвард «Торпедо» забрасывал уже в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Пожалуй, этот гол можно смело назвать одним из самых курьёзных в КХЛ в нынешнем сезоне. Сразу вспоминается, как Рейдеборн выступал в составе «Ак Барса». Там швед мог провести шикарный матч, а мог неожиданно провалиться или допустить серьёзный ляп. Так случилось и на этот раз. Похоже, скандинав просто проспал начало игры и не понял, что происходит на льду, за что был моментально наказан соперником. Возможно, именно эта ошибка и стала роковой для всей команды, став эдаким психологическим ударом. Как мы видим, в себя армейцы так и не пришли.
- 8 декабря 2021
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