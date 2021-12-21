Но победить «дикарям» это не помогло. Выиграл «Даллас» с Гурьяновым, которого сравнили с пятизвёздочным рестораном.

Что, опять?! Капризов снёс еще один рекорд в НХЛ, обойдя легенду «Миннесоты»

К огромному сожалению, в хоккей вновь вмешался коронавирус. Массовая отмена матчей настигла НХЛ, из-за чего поездка игроков лиги на Олимпиаду на 99% не состоится. Более того, появилась информация, что и сама Национальная хоккейная лига уйдёт на паузу, по крайней мере до католического Рождества.

Одним из последних матчей, который не попал под волну переносов (хотя запланированным на завтра противостояниям Филадельфия – Вашингтон и Вегас – Тампа ещё не поздно сорваться), стала сегодняшняя встреча «Миннесоты» и «Далласа». И перед приостановкой (пусть и недолгой) регулярного чемпионата команды постарались подарить болельщикам зажигательный хоккей, проведя яркую результативную игру.

Голы посыпались уже спустя считанные минуты после стартового вбрасывания. Проведший великолепный матч с «Чикаго» Джо Павелски, который набрал четыре очка и повторил таким образом достижение Яромира Ягра, вторым после него сделав это в 37+ лет, продолжил штамповать очки и сегодня и открыл счёт уже на второй минуте встречи, расторопнее остальных оказавшись на пятачке.

Через минуту «Миннесота» получила возможность восстановить паритет благодаря удалению Дениса Гурьянова, но вместо этого получила ещё одну шайбу в свои ворота. Отдельное спасибо «Даллас» должен сказать голкиперу «дикарей» Кэму Тальбо, который снабдил шайбой Эсу Линделля. Финский защитник разобрался в ситуации, как заправский форвард, на скорости войдя в зону и направив снаряд в «домик» канадскому вратарю, который пропустил два гола после первых двух бросков.

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«Уайлд» довольно быстро проснулись – Кирилл Капризов, получив шайбу за воротами, изящной передачей нашёл Райана Хартмана, в касание распечатавшего Джейка Эттингера.

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Несмотря на то что «Миннесота» меньше чем за пять минут до перерыва сравняла счёт усилиями Маркуса Фолиньо и Кевина Фиалы, организовавших второй гол «дикарей», в качестве лидера в раздевалку всё равно отправились хозяева льда. Своей взрывной скоростью блеснул Гурьянов – ворвавшись в зону «Уайлд» и прокатившись почти до линии ворот, он оставил шайбу подъезжавшему сзади Тайлеру Сегину, который с кистей вновь пробил Тальбо. «Старз» показали убойную реализацию – три из четырёх первых бросков «звёзд» достигли цели!

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Второй период получился чуть менее результативным, но и здесь было на что посмотреть. Соперники обменялись голами – на шайбу Роопе Хинца ответил Капризов, сыгравший на добивании из правого круга вбрасывания. Кирилл набрал 35-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Миннесоты» (что, опять?!) — никто совершал так же много результативных действий в первых 30 матчах регулярки! Предыдущим обладателем рекорда был легенда «Уайлд» Мариан Габорик, набравший 34 очка в сезоне-2007/2008.

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Однако в заключительной трети «Даллас» сделал решительный рывок и вырвал победу. Произошло это не без участия Гурьянова, который на блюдечке выложил шайбу Якобу Петерсону. «Гурьянов кормит одноклубников голевыми передачами, будто он 5-звёздочный ресторан», — такой комплимент достался Денису от журналиста The Athletic Саада Юсуфа.

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«Звёзды» решили ковать железо, не отходя от кассы, и через минуту забросили ещё раз. Михаэль Раффль обошёл Капризова, который не смог остановить австрийца даже с помощью нарушения, и поделился шайбой с Миро Хейсканеном, увеличившим отрыв «Далласа» до трёх голов.

Дин Эвасон пошёл ва-банк, сняв вратаря за девять с половиной (!!!) минут до сирены. Получилось отыграть только одну шайбу – «Миннесота» реализовала большинство на старте последней пятиминутки, а голевой передачей отличился Капризов, набравший 36-е очко и вернувшийся в топ-5 бомбардиров НХЛ в этом сезоне.

Однако последнее слово осталось за хозяевами – Джейми Бенн установил окончательный счёт встречи, поразив пустые ворота после неточной передачи Капризова.

7:4 – «Даллас» и «Миннесота» красиво ушли на перерыв, напоследок подарив болельщикам яркий хоккей.