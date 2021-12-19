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Павелски — первый игрок после Ягра, набравший 4 очка за матч в 37+ лет

Павелски — первый игрок после Ягра, набравший 4 очка за матч в 37+ лет
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.

В составе «Далласа» четыре очка набрал форвард Джо Павелски (2+2). Он стал первым игроком после Яромира Ягра, который набрал четыре очка за матч в возрасте 37+ лет, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

В текущем сезоне 37-летний форвард провёл 28 матчей и набрал в них 26 очков: забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.

После 28 игр «Даллас» с 30 очками занимает 12-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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