Павелски — первый игрок после Ягра, набравший 4 очка за матч в 37+ лет

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.



В составе «Далласа» четыре очка набрал форвард Джо Павелски (2+2). Он стал первым игроком после Яромира Ягра, который набрал четыре очка за матч в возрасте 37+ лет, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».



В текущем сезоне 37-летний форвард провёл 28 матчей и набрал в них 26 очков: забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.



После 28 игр «Даллас» с 30 очками занимает 12-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Новость по теме Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ