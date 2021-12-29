«Они смогут привезти деньги домой». Русско-украинский бизнес из 90-х на МЧМ в Канаде

В те лихие времена все крутились как могли. Хоккейные команды везли на продажу джерси и матрёшки.

В лихие девяностые все крутились как могли, в том числе и в хоккее. Тяжелейшая экономическая ситуация в стране, которая не жила, а выживала, тотальное беспросветное безденежье. Молодёжные сборные Украины и России на чемпионате мира 1995 года не только играли, но и пытались хоть как-то заработать.

«Мы продаём их джерси, чтобы они могли привезти деньги домой»

«Старый добрый капитализм живёт и процветает на МЧМ, и бывшие оплоты коммунизма тоже хотят включиться в этот бизнес. В магазине атрибутики на арене «Ред Дир Центрум» среди джерси сборной Канады и значков в продаже также имеются составные куклы из России и джерси сборной Украины.

«Мы пытаемся помочь остальным командам. У сборной Украины совсем нет средств к существованию, у нас в продаже несколько комплектов их джерси, чтобы они смогли привезти деньги домой», — рассказывает управляющий магазина Росс Пауэр.

В продаже есть около 50 украинских джерси, и они довольно живенько расходятся по цене $ 80 за штуку. Русские деревянные куклы-матрёшки, вложенные одна в другую – по три на комплект – продаются по цене в $ 40.

«Ещё у нас есть куклы «Бабушка» из России. Да, это неправильное название, но мы называем их именно так. Врач российской команды передал их нам на продажу. Они сделали 50 кукол, 40 отдали на продажу, ещё 10 передали в качестве подарка для почётных гостей. Мы также надеемся получить и джерси сборной России», — объясняет Пауэр.

Большинство команд даже не знают, что могут припасть к этой золотой жиле торговли атрибутикой, так что иностранные сувениры разлетаются быстро», — писала газета Vancouver Sun.

«Украина — команда «Нищета»

Другая газета Ottawa Sun выпустила заметку о «Команде «Нищете» — Украине, в которой рассказала о бедственном положении хоккеистов: «Коньки Фёдора Закусило за $ 475 выделялись бы в сборной Украины, но выделялся ли бы он сам, мы никогда не узнаем. Два года назад украинская команда выступила на детском турнире в Калгари, позже 10 её игроков покинули родину, чтобы попробовать себя в различных канадских юниорских клубах.

«У коньков Фёдора не было ни языка, ни подкладки, фактически он катался в корпусе конька и шнурках», — рассказывает Бев Ши, у которой Закусило жил во время детского турнира.

Шесть переселившихся украинцев болели за свою сборную, которую они ласково называют командой «Нищета» за разношёрстную форму. «Это лучшая форма в Украине. Гамашам и трусам по три-четыре года, коньки у них на два-три размера больше. Но у клубов нет ни коньков, ни ленты. Я играл в сборной три года, и нам приходилось одалживать одалживать станок, чтобы заточить коньки. Я восемь лет играл с этими ребятами, всех знаю. Они ходят в одну школу, сами носят свои баулы в автобус. Для многих МЧМ – это шанс увидеть, как здесь живут, и уехать из страны», — говорит Закусило.

Из Украины в Канаду Фёдора забрала Бев Ши, у которой остались гнетущие впечатления от страны. «Там всё наводило большую тоску, никто не улыбался и не смеялся, потому что у них не было повода для улыбок», — сказала Ши.

В этом году большинству из уехавших игроков предложили присоединиться к команде Украины на МЧМ, но для того, чтобы сыграть за сборную, надо было вернуться на родину и отыграть там один год. Все отказались».