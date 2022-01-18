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«Сан-Хосе» крупно обыграл «Лос-Анджелес», видео пента-трика Тимо Майера, Майер установил историческое достижение

Такого в НХЛ не видели 28 лет! Форвард забил 5 голов за 40 минут и вошёл в историю
Лев Лукин
«Сан-Хосе» крупно обыграл «Лос-Анджелес»
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Швейцарец Тимо Майер из «Сан-Хосе» установил рекорд клуба и принёс «акулам» важную победу.

Калифорнийское дерби между «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесом» обещало получиться горячим — обе команды в нынешнем сезоне не протирают, как обычно, дно Западной конференции, а вполне успешно борются за места в плей-офф и даже лидерство в Тихоокеанском дивизионе.

Турнирная таблица НХЛ

У «королей» дела идут чуть лучше, вот и в Сан-Хосе они пожаловали с багажом из четырёх побед подряд. «Акулы» же проиграли последние две встречи (причём на своей площадке) и вряд ли могли считаться фаворитами этой игры. Но внезапно в их составе нашёлся хоккеист, которому в этот вечер суждено было сыграть лучший матч в карьере и переписать клубный рекорд.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Майер (Бёрнс, Карлссон) – 03:02' (5x4)   2:0 Балцерс (Гертл) – 15:56' (5x5)   3:0 Майер – 18:48' (5x5)   4:0 Майер (Гертл) – 19:09' (5x5)   4:1 Копитар – 19:44' (5x5)   5:1 Майер (Карлссон, Гертл) – 21:24' (5x4)   6:1 Майер (Гертл, Карлссон) – 39:32' (5x5)   6:2 Андерсон (Даути, Арвидссон) – 50:35' (5x5)

Швейцарский нападающий Тимо Майер — топ-проспект «Сан-Хосе». На драфте НХЛ в 2015-м «акулы» забрали его под общим девятым номером, уже через год Майер дебютировал в лучшей лиге мира, где освоился довольно быстро. В тот сезон, когда «Шаркс» добрались до финала конференции, Майер настрелял 35 голов в регулярке и плей-офф — это не был лучший показатель в команде, однако молодой швейцарец показал, что на него можно рассчитывать как на топ-снайпера.

Затем для «Сан-Хосе» настали тяжёлые бесплейоффные времена, у Майера на фоне общих неудач клуба тоже снизилась результативность. Но в этом сезоне он проснулся вместе со всей командой и стал её лидером: перед встречей с «Лос-Анджелесом» Тимо с отрывом являлся лучшим бомбардиром «акул» по сезону, а по количеству голов уступал только Томашу Гертлу. Отрыв от чеха составлял 5 шайб, и кто бы мог подумать, что эту дистанцию Майер преодолеет всего за два периода поединка с «Кингз»!

Да, швейцарский форвард уничтожил Джонатана Куика и всю оборону «Лос-Анджелеса» оформив пента-трик. Уже в первом периоде три броска Майера достигли цели, во втором отрезке Тимо продолжил доминировать, приближая «Сан-Хосе» к разгромной победе над прямым конкурентом. Лидер «акул» был неудержим, но и удача ему явно благоволила — у Майера летело даже с совсем не очевидных позиций для гола.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

5 голов за два периода — в НХЛ такого не видели аж 28 лет! В последний раз подобный трюк удавалось провернуть легенде «Вашингтона» Петеру Бондре в феврале 1994 года.

Майер вошёл в историю НХЛ, как первый игрок «Сан-Хосе», забивший 5 раз за один матч. Кроме того, Тимо присоединился к ещё шести хоккеистам НХЛ, которые за последние четверть века оформляли пента-трики. Сергей Фёдоров, Марио Лемье. Мариан Габорик — швейцарец угодил в настоящую компанию легенд!

После игры Майер, разумеется, был доволен, но довольно скромно прокомментировал своё историческое достижение: «Честно говоря, даже не помню, когда в последний раз забивал 5 голов. «Вероятно, это было в юниорской лиге где-нибудь в Швейцарии. Конечно, это довольно крутое чувство, но не стоит задирать нос слишком высоко. Завтра у нас выходной, а потом мы возвращаемся к усердной работе».

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