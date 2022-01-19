«Чудо природы». Овечкин положил 757-й гол и стал абсолютно лучшим форвардом сезона НХЛ

В 2022 году дела у «Вашингтона» складываются не лучшим образом. Из семи январских матчей команда Питера Лавиолетта проиграла пять, причём несколько поражений получились весьма чувствительными — 1:5 от «Сент-Луиса», 3:7 от «Бостона». Да и в последней встрече с «Ванкувером» «столичные» капитулировали, хотя Александр Овечкин открыл счёт в середине первого периода.

С «косатками» не слишком удачно сыграл российский вратарь Илья Самсонов, поэтому неудивительно, что на следующий матч с «Виннипегом» в воротах «Вашингтона» появился Витек Ванечек. И уже через 140 секунд после стартового вбрасывания чех вынимал из своих ворот вторую шайбу! «Джетс», несмотря на гостевой статус, начали очень активно и буквально задавили «Кэпиталз» в дебюте встречи.

Впрочем, «столичным» удалось достаточно быстро прийти в себя, не позволив «Виннипегу» уйти в больший отрыв. «Вашингтон» успокоился, а под занавес периода получилось забросить первую ответную шайбу. Её сделал Овечкин: Александр проник в чужую зону, обыграть защитника не получилось, но шайба отскочила к Хэтэуэю, в то время как сам капитан «Вашингтона» моментально открылся под бросок и через мгновение не оставил шансов Хеллебайку на сейв.

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757-я шайба Овечкина в карьере — до третьего места в списке снайперов всех времён остаётся 9 голов. Кроме того, Александр забил в 27-й раз в рамках нынешнего сезона и набрал 55-е очко, что вывело Великую Восьмёрку на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках этого регулярного чемпионата. 36-летний Овечкин не перестаёт поражать в этом сезоне!



Во втором периоде «Вашингтон» продолжил мягко, но настойчиво гнуть свою линию, потихоньку забирая инициативу и лишая «Виннипег» моментов и какой-либо конструктивной игры. А уже на 25-й минуте счёт стал 2:2 — это Дмитрий Орлов бросил от синей, а дальше своё дело сделал траффик перед воротами.

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При ничейном счёте «Виннипег» смог собраться и на льду «Кэпитал-Уан Арены» пошёл абсолютно равный хоккей, который перенёсся и на третий отрезок. И там, на 45-й минуте, всё решило индивидуальное мастерство форварда «Вашингтона», а также сопутствующее ему везение. Отличился белорус Алексей Протас, успешно провернувший операцию «длинные руки + конёк Нейта Шмидта»!

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Протас был близок к тому, чтобы стать автором победной шайбы. У «Джетс» почти ничего не получалось в атаке, «Кэпиталз» оборонялись уверенно и спокойно, но на последних минутах основного времени сработал банальный ход — «Виннипег» снял вратаря и воспользовался численным преимуществом: с пятачка отличился Пьер-Люк Дюбуа.



Овертайм — худший отрезок для «Вашингтона» в этом регулярном чемпионате. 11 раз «столичные» уходили в дополнительное время и ни разу не выиграли! Но все серии когда-нибудь заканчиваются: на 26-й секунде овертайма матча с «Джетс» Евгений Кузнецов блеснул индивидуальным мастерством, красиво обыграл защитника, ушёл за ворота, откуда выложил пас на Тома Уилсона, который со второй попытки переиграл Хеллебайка.

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«Вашингтон» одержал важную в психологическом плане победу, сняв проклятье овертайма и заработав важные два очка. «Кэпиталз» вплотную приблизились к «Рейнджерс» в таблице Столичного дивизиона, от лидера из Нью-Йорка теперь их отделяет всего одно очко. Ну а великий капитан «Вашингтона» на всех парах мчится не только к третьему месту в списке снайперов всех времён, но и к очередной порции индивидуальных призов по итогам сезона — прямо сейчас 36-летний Овечкин главный претендент как минимум на «Морис Ришар» и «Арт Росс Трофи», да и разговоры про «Харт Трофи» вовсе не беспочвенны. Как тут не согласиться с журналистом «Winnipeg Free Press”, который ещё перед игрой назвал Ови «чудом природы».



Остаётся только пожелать Александру не сбавить темп во второй половине регулярки.