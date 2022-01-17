Капитан «Вашингтона» забил в большинстве и вышел на первое место в сезоне НХЛ по голам и очкам.

Овечкин уже в 10 голах от Ягра! Бросил с такой силой, что прошил вратаря насквозь

Нынешний тренер «Ванкувера» Брюс Будро вдоль и поперёк изучил Александра Овечкина за время работы в «Вашингтоне» с 2007 по 2012 год и является его большим поклонником. Перед матчем своих «косаток» в столице США он выразил уверенность, что Великая Восьмёрка обязательно побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Он будет играть до тех пор, пока не побьёт его, вот что я вам скажу. Так что мой ответ – да, побьёт. Что ставит его в одну категорию с Орром, Хоу и Гретцки – это желание сделать это», — говорил Будро, шутя, что единственный способ остановить Овечкина – увезти его так далеко, чтобы он не успел вернуться к началу матча.

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Шутки шутками, но Овечкин до матча, конечно, доехал и вышел на чистое 100-е место по количеству проведённых матчей в истории НХЛ. Более того, после того как защитник Джон Карлсон угодил в ковид-протокол, россиянин остаётся единственным игроком «Вашингтона», кто не пропустил ни одной игры в сезоне. С плохими новостями «столичные» получили и приятные – Дмитрий Орлов и Карл Хагелин из протокола вышли и вернулись в состав.

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Не только доехал, но и сразу же продемонстрировал своё главное оружие, которое служит ему верой и правдой все 17 энхаэловских лет — бросок в большинстве из левого круга вбрасывания получился такой силы, что прошил вратаря насквозь. Классика, которая никогда не устареет!

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По традиции этой шайбой Овечкин установил очередные достижения. Во-первых, сравнялся с Леоном Драйзайтлем по голам (26) и очкам (56) в сезоне. Во-вторых, пробил 153-го голкипера в карьере – Тэтчера Демко. В-третьих, вышел на 24-е место по очкам в истории (1374), сравнявшись с Майком Модано. Ну и приблизился к Яромиру Ягру на расстояние в 10 голов.

«Не просто же так он лучший снайпер в мире. Просто надо доставить шайбу до него, и он бросит в касание. Вы сами видели, это потрясающе», — сказал в перерыве защитник Джастин Шульц.

Пропущенная шайба нисколько не сбила атакующий порыв «Ванкувера» — они могли сравнивать счёт уже в концовке первого периода, когда Илье Самсонову удалось отразить целую серию бросков. После перерыва им всё-таки улыбнулась удача. Элиас Петтерссон сначала за несколько секунд до перерыва заработал на себе удаление, а в начале второго реализовал его, пальнув впритирку со штангой.

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Спустя несколько минут Петтерссон уже праздновал дубль, забросив довольно курьёзную шайбу с отрицательного угла рикошетом от спины Самсонова.

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Демко же таких необязательных голов не пропускал и вообще выглядел внушительно. Овечкин дважды за одну смену проверял его на прочность в быстрых атаках, но тот держал неприступную оборону и даже, кажется, начал выводить капитана «столичных» из себя. После последнего сейва он в расстроенных чувствах начал стучать по льду клюшкой.

«Ванкувер» больше не предоставлял «Вашингтону» шанса поиграть в большинстве, зато «столичные» продолжили удаляться. Под занавес второго периода Гарнет Хэтуэй получил две минуты за грубость, а хозяева – третий гол в свои ворота.

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Не самый удачный матч Самсонова, да и «Вашингтон», хоть и выиграл предыдущий матч, прервав серию без побед, пока ещё не вышел на заданную мощность. Сказываются и серьёзные потери в составе – Карлсон, Оши, Шири, Манта. «Косатки» же, напротив, после смены тренера преобразились, а сегодня и Петтерссон, который проводит не самый удачный сезон, разыгрался.

В третьем периоде гости всё-таки удалились, и «Вашингтон» пустил в ход своё большинство, которое сработало невероятно быстро. Великолепный розыгрыш завершил Том Уилсон с пятачка, и в игре возродилась интрига. «Вашингтон» постарался выдать мощную концовку, но больше не смог расколдовать Демко, а окончательный счёт установил Джей Ти Миллер, поразив пустые ворота. Это пятое поражение «Вашингтона» в последних шести матчах, шанс реабилитироваться представится уже через два дня, когда в гости пожалует «Виннипег».