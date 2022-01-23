«У кого-нибудь есть водка?» Панарин захотел по-русски отметить первый гол в году

На матч с «Аризоной» «Рейнджерс» не вышли, а выползли. Мало того, что накануне они потерпели поражение от «Каролины» 3:6, так ещё и домой долго не могли вылететь из-за снежного шторма в Роли, и прибыли в Нью-Йорк только в три часа ночи, а до дома добрались под утро. «Для нас это были уникальные 48 часов. Непросто вот так застрять на вылете обратно и приехать домой поздно. Но в конечном итоге, это наша работа. Мы работаем три часа в день и должны уметь взять себя в руки и отработать эти три часа. За это нам платят, поэтому мы – профессионалы», — сказал после игры защитник Джейкоб Труба.

В итоге одна из лучших команд Восточной конференции полматча валяла дурака и не могла справиться с главным аутсайдером Запада – «Аризоной». В первом периоде «койоты» снесли их своим напором, перебросали 16-4 и повели 2:1. На восьмой минуте второго периода Клейтон Келлер увеличил преимущество гостей, и казалось, в этой игре «Рейнджерс» уже ничего не светит.

Но не тут-то было! Как ни странно, но поворотным моментом стало удаление Райана Строума. Труба начал атаку, перехватив шайбу у Келлера, «Рейнджерс» втроём закружили по чужой зоне, будто это соперник в меньшинстве, и соорудили отличную комбинацию, которую завершил Крис Крайдер.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Дальше события развивались стремительно – через четыре минуты Жюльен Готье, который попал в состав в последний момент после того, как Каапо Какко получил травму на раскатке, сравнял счёт. Эту атаку разогнал Игорь Шестёркин, выкатившийся аж в круг вбрасывания, чтобы сделать длинную передачу. Готье буквально закопал шайбу на пятачке – 3:3.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Ещё через минуту Артемий Панарин реализовал большинство – этой его первый гол в последних семи матчах. Эта шайба стала 176-й в карьере Артемия, он обогнал Александра Фролова в списке российских снайперов НХЛ всех времён, а также продлил свою результативную серию до четырёх матчей (за это время на его счету один гол и шесть передач).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Гол Панарина стал победным, но главным героем встречи стал не россиянин, а Крис Крайдер, оформивший хет-трик. Свою вторую шайбу он положил под занавес второго периода – «Рейнджерс» забросили четыре за семь минут с небольшим, совершили камбэк, да ещё и обеспечили себе хороший задел на последнюю треть игры.

В начале третьего периода «Рейнджерс» заперли соперника в зоне, и Джейкоб Труба оформил дубль, расстреляв Карела Веймелку. На этом игра для вратаря «Аризоны» была закончена, его сменил Скотт Уэджвуд. Разгром завершил опытный Крайдер, сработавший на добивании после броска Адама Фокса. Панарин отметился второй передачей и обогнал Виктора Козлова в списке российских ассистентов в истории (340), а 30-летний Крайдер установил личный рекорд по голам за сезон (29) и даже на какое-то время лидировал в гонке снайперов этого чемпионата, пока его не догнал Александр Овечкин.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Новость по теме Артемий Панарин вплотную приблизился к Александру Сёмину по очкам за карьеру в НХЛ

«Лучшее в хоккее – это побеждать. Забитые голы помогают команде побеждать. Если я смогу продолжить это делать и помогать команде побеждать, то это всё, что имеет значение. Мы хотим попасть в плей-офф, мы говорили об этом с первого дня», — сказал Крайдер после игры.

Панарин, который ещё на льду бурно праздновал свою шайбу, после матча был доволен и шутил. «Есть у кого-нибудь водка?», — спрашивал он журналистов с широкой улыбкой. Наверное, захотел по-русски отметить свой первый гол в новом году и успех всей команды, которая вернула себе единоличное лидерство в Столичном дивизионе.