Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин вплотную приблизился к Александру Сёмину по очкам за карьеру в НХЛ

Артемий Панарин вплотную приблизился к Александру Сёмину по очкам за карьеру в НХЛ
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой. Россиянин забил впервые за семь последних игр, продлив результативную серию (1+6) до четырёх матчей. В 37 играх сезона на его счету 43 (11+32) балла.

30-летний Панарин продолжает занимать 20-е место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских хоккеистов. В его активе стало 516 (176+340) очков в 470 матчах. И он вплотную приблизился к Александру Сёмину по очкам за карьеру в НХЛ, на счету которого 517 баллов в 650 встречах.

Новость по теме
Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022