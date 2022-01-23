Артемий Панарин вплотную приблизился к Александру Сёмину по очкам за карьеру в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой. Россиянин забил впервые за семь последних игр, продлив результативную серию (1+6) до четырёх матчей. В 37 играх сезона на его счету 43 (11+32) балла.
30-летний Панарин продолжает занимать 20-е место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских хоккеистов. В его активе стало 516 (176+340) очков в 470 матчах. И он вплотную приблизился к Александру Сёмину по очкам за карьеру в НХЛ, на счету которого 517 баллов в 650 встречах.
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