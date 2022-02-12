Швейцарки вновь, как и на чемпионате мира — 2021, лишают нас шансов на призовые места.

Сборная России уже вылетела с Олимпиады. А ещё что-то говорили про медали!

Женская сборная России по хоккею изрядно осложнила себе жизнь перед плей-офф олимпийского турнира – у подопечных Евгения Бобарико были все условия для выхода в четвертьфинал с третьего места в сильнейшей группе, но последний матч предварительного этапа обернулся для них настоящим кошмаром. Россиянки без шансов были биты сборной Финляндии и вместо соперника из группы В вышли на сборную Швейцарии, что не сулило никакой лёгкой жизни нашим девушкам.

Перед началом встречи за её исход было довольно-таки тревожно – эта тревога объяснялась опытом последнего чемпионата мира, который прошёл по схожему сценарию. В августе 2021 года российские хоккеистки также обыграли швейцарок на групповом этапе, встретились с ними в четвертьфинале и отдали, казалось бы, победную игру, ведя со счётом 2:0 к середине третьего периода и проиграв в овертайме.

Состав нашей сборной получил серьёзное усиление – в обойму наконец-то вернулась её лидер Ольга Сосина, которая пропустила весь групповой этап. Ей присутствие на льду было искрой для команды, но настоящего огня зажечь не получалось – простой был довольно-таки продолжительным.

Хоккей в исполнении обеих сборных долгое время напоминал броуновское движение – полная хаотичность, постоянные смены владения и направления атак, отсутствие осмысленности и большие проблемы во взаимодействии среди игроков каждой из команд.

Возможно, это было связано с мандражом и большим грузом ответственности – во втором периоде игра и с той, и с другой стороны стала более цельной. Больше получалось у швейцарок, которые чаще угрожали нашим воротам. Валерия Меркушева, которая сегодня заняла место в воротах вместо Марии Сорокиной, начинавшей матч с Финляндией, долгое время выручала, но на 15-й минуте периода пропустила после броска с пятачка.

Ответ получился достаточно быстрым – через три минуты одна из немногих затяжных комбинаций россиянок закончилась точным броском Анны Савониной под перекладину. Судьи определили гол только после просмотра видео, но нашим девушкам всё было понятно сразу – на третий период команды вновь отправлялись с равным счётом.

Третья 20-минутка началась с нескольких важных сейвов Меркушевой. Казалось, что это может зарядить нашу сборную, и на время так и произошло. Россиянки даже вышли вперёд – после броска Анны Шохиной шайба просочилась сквозь амуницию Андреа Брендли и заползла за ленточку!

Однако радость российских хоккеисток была недолгой – штаб швейцарской команды взял запрос, который был удовлетворён судьями. При этом причиной был не офсайд или неполное неполное пересечение линии ворот шайбой, как это обычно бывает. Повтор показал, что шайба покинула площадку, ударившись о ребро заградительного стекла и уже от него отскочив обратно на лёд.

Это едва не стало ключевым эпизодом в матче и не сломало сборную России. Ведь спустя считаные секунды сборная Швейцарии вышла вперёд – соперницы россиянок вышли «два в одного» и без проблем разыграли голевую комбинацию.

От такого удара подопечные Евгения Бобарико долго приходили в себя, пока Валерия Меркушева тащила всё, что летело в её сторону и оставляла российскую команду в игре. Как оказалось, не зря – за три минуты до конца основного времени Полина Лучникова затолкала-таки шайбу в ворота швейцарок!

На этот раз гол засчитали, но скоро радость вновь была прервана – полминуты спустя потеря бдительности в обороне привела к третьему голу сборной Швейцарии. Времени, чтобы отыграться, было достаточно – Россия даже получила право на большинство за две минуты до сирены, — но сначала штанга, а затем Брендли спасли швейцарок, после чего капитан соперниц Алина Мюллер отправила шайбу в пустые ворота, приговорив сборную России к вылету из борьбы за призовые места.

«Какие у нас планы на Олимпиаду? Цель может быть только одна – в России ещё не было медали в этом виде, и мы сюда приехали, чтобы эта медаль появилась. Есть сложности, но русских людей сложности только закаляют», — говорил главный тренер сборной России Евгений Бобарико после второго матча группового этапа со сборной США.

К сожалению, медали остались только в разговорах.