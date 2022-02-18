Россия снова в финале Олимпиады! Наши догрызли шведов в чумовой серии буллитов!

История, как известно, имеет свойство повторяться. Перед сегодняшним полуфиналом хоккейного турнира на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине с участием сборных России и Швеции она, к сожалению, была не на нашей стороне. Россияне ни разу не выходили в два олимпийских финала подряд, проиграли шведам в полуфинале ОИ-1994 в Лиллехаммере, а сами «Тре Крунур», встречаясь по ходу турнира с нашей дружиной, неизменно добирались до золотых медалей.

Но рано или поздно наступает момент писать новую историю, и сегодня у сборной России был отличный шанс избежать повторения ошибок прошлого. Россияне были фаворитом в полуфинальной встрече, и это признавали даже в Швеции.

Однако статус фаворита мало что даёт в плей-офф Олимпиады, где на каждом участке площадки разворачивается серьёзная борьба. Сегодня её было очень много – порой даже больше, чем самого хоккея.

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Первые 20 минут прошли примерно в одном ключе: шведы больше атаковали позиционно, но не могли взломать нашу оборону, которая играла очень плотно и вынуждала соперников двигать шайбу по бортам; россияне же проводили мало времени в зоне «Тре Крунур» и надеялись на быстрые атаки.

Команды нанесли 23 броска в створ на двоих, но ни один из них не создал такой опасности, как подправление шайбы шведскими хоккеистами в середине периода. Снаряду не хватило совсем немного, чтобы залететь в сетку – штанга выручила сборную России и Ивана Федотова, который потом отдельно отблагодарил железную подругу.

Вторая треть неожиданно для всех началась с гола – к нашей радости, в ворота шведов. Успешную атаку соорудило звено Карнаухова, которое обычно выходит на лёд с первых секунд каждого периода – Павел нашёл Антона Слепышева, который на впечатляющей скорости обошёл защитника, выбежал на встречу с Ларсом Юханссоном и затем переиграл и его.

С голом Слепышева к сборной России пришла большая уверенность – наши хоккеисты стали чаще владеть шайбой в финальной трети, проводить больше позиционных атак и в целом опаснее действовать у чужих ворот. Шведам удался только последний отрезок двадцатиминутки, но оборона россиян сохранила преимущество.

Тем не менее в третьем периоде оно бесследно исчезло – Грицюк завозился с шайбой в зоне атаки, чем спровоцировал ответный выпад «Тре Крунур». С подставлением Тёммернеса после броска Пудаса Федотов справился, а вот с добиванием оставшегося в одиночестве Ландера уже не успел.

Шведы почувствовали запах крови и постарались тут же развить свой успех. На россиян обрушилось серьёзнейшее давление соперника, но подопечные Алексея Жамнова смогли справиться с ним и прийти в себя.

Ближе к концу основного времени игра пошла на встречных курсах. Напряжение нарастало, а цена каждой ошибки становилась всё больше. Больше возможностей вырвать победу до сирены было у россиян, но не вышло – игра перешла в овертайм.

В дополнительные 10 минут россияне бросали чаще, но шведы атаковали гораздо опаснее. Несколько раз они едва не решили исход матча, но нашу сборную поочерёдно спасли Федотов, Ткачёв и Никишин.

Во второй раз за турнир серия буллитов должна была выявить сильнейшего – в четвертьфинале таким образом отношения выяснили команды США и Словакии. Сегодняшняя серия была дольше и мучительнее для обеих команд, но удача оказалась на нашей стороне – сперва Егор Яковлев оставил нашу команду в игре последним броском в основной серии, а затем молодой Арсений Грицюк принёс сборной России победу и путёвку во второй олимпийский финал подряд! Решающий матч уже в воскресенье, и биться за золото нашим предстоит со сборной Финляндии – ожидаем невероятную битву.