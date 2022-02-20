«Львы приручили русского медведя». Президент Финляндии ликует после финала Олимпиады

Вот и закончился хоккейный турнир Олимпиады, где в финале играли сборные России и Финляндии. Как и полагается решающему матчу, на льду была настоящая драма: россияне открыли счёт первыми, но к началу третьего периода оказались в роли догоняющих. Увы, несмотря на отчаянный навал, наша сборная не сумела выиграть золото — 1:2. А вот финны впервые в своей истории стали чемпионами ОИ в хоккее. Мы собрали самые интересные оценки финала от иностранных экспертов и журналистов.

«Россиянам придётся довольствоваться серебром, они уже успели взять своё золото в 2018 году. В третьем периоде русским был нужен хороший старт, но получилось прямо противоположное. Гол Ханнеса Бьёрнинена — золотой, невероятный момент для финского хоккея», — написал в колонке The Hockey News журналист Стивен Эллис.

«Бары в Финляндии открылись с раннего утра, однако и у России всё было настроено на золотую вечеринку. Обе команды, известные сильной защитой, считались одними из главных фаворитов Игр. Быстрый гол россиян стал для Финляндии холодным душем, но команда Ялонена продолжала играть в правильный хоккей. Главным героем, как и на ЧМ-2019, снова стал Марко Анттила, чей наброс на ворота привёл к победному голу», — прокомментировал итог финала журналист Aftonbladet Линус Норберг.

«Русские лидировали в матче, но потеряли хватку. Да, они не сдавались, однако восстановить равновесие на табло им не удалось. Настало время Финляндии забирать себе олимпийское золото, мы заслужили это!» — написал Юха Хиитела для HS.fi.

«В конце концов, России просто не хватило. Всего 14 голов в семи играх. Ни одного от Гусева и Шипачёва (Вадим забил один гол. — Прим. «Чемпионата»). У Григоренко всего одно очко. Усилия команды в игре за золотую медаль будут подвергнуты жёсткой критике. Броски в створ: 31-17 в пользу Финляндии, 10-3 в третьем периоде», — подчеркнул североамериканский журналист Стивен Эллис в своём «твиттере».

«Финляндия была намного лучше с первой секунды матча, в этом нет никаких сомнений. Тут вообще не могло быть другого исхода», — цитирует Expressen хоккейного эксперта Виктора Стольберга.

«Теперь никто не сможет сказать, что у финнов нет олимпийского золота. Победа стала заслуженной, наша команда не проиграла ни одного матча на турнире. Россияне в финале пытались использовать тактику, которую много раз использовали против них мы. Но в концовке Россия поддалась своему первородному греху — тотальному владению шайбой, что позволило финнам спокойно защитить преимущество в счёте», — анализирует колумнист Iltalehti Пекка Ялонен.

«Финский лев приручил русского медведя. Поздравляем, наша стабильная и крепкая команда!» — подвёл итоги олимпийского финала президент Финляндии Саули Ниинистё.