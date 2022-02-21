Не хватило сантиметров! Вратарь Шестёркин почти забил первый гол в НХЛ шикарным броском

Ещё никогда Игорь не был так близок к успеху.

В очередном матче регулярки НХЛ одни из лидеров лиги «Рейнджерс» на выезде встречались с «Оттавой», привычно находящейся за пределами зоны плей-офф Восточной конференции. Последние четыре домашние встречи «сенаторы» проиграли, так что наверняка хотели хоть как-то реабилитироваться перед своими зрителями в матче с «синерубашечниками».

И начало матча выдалось для «Оттавы» неплохим — на 5-й минуте Тим Штюцле открыл счёт, переиграв в быстро отрыве Шестёркина. В зародыше этой атаки поучаствовал российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев.

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Впрочем, «Рейнджерс» отыгрались очень быстро. Райан Строум завершил позиционную атаку своей команды, а в голевой комбинации принял участие Артемий Панарин, для которого этот ассист стал уже 41-м в сезоне.

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А уже во втором периоде именно Панарин стал главным героем встречи. На 30-й минуте он расстрелял ближний угол ворот Густавссона классным щелчком с короткого замаха их круга вбрасывания.

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14-й гол Артемия в сезоне оказался победным в этой встрече. «Оттава» больше ни разу не смогла забить одному из лучших вратарей сезона НХЛ — Шестёркин одержал 24-ю победу в 32-х матчах (он удерживает лучший процент побед в лиге среди вратарей, играющих много), отразив 29 бросков из 30 в этот вечер. Впрочем, и «синерубашечники» не сподобились на голы во второй половине матча, так что шайба Панарина оказалась не только победной, но и последней в поединке.

За минуту с небольшим до конца основного времени вялотекущее течение матча едва не прервалось редчайшим событием — голом вратаря. «Оттава» заменила Густавссона на шестого полевого и играла с пустыми воротами, чем почти воспользовался Шестёркин: россиянин подхватил шайбу за своей «рамкой», обработал и запустил в сторону покинутых визави владений. И надо же — Игорю не хватило каких-то пары сантиметров, чтобы забить первый в карьере гол в НХЛ!

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Шестёркин далеко не в первый раз пробует забить таким способом, но никогда ещё он не был настолько близок к успеху. При этом у него шикарное для вратаря владение клюшкой и шайбой, так что многие уверены, что рано или поздно Игорь обязательно отпразднует гол.



«Шестёркин обязательно скоро забьёт, и я даже рискну сказать, что он собирается в конечном счёте побить рекорд НХЛ по трём голам для одного вратаря или по двум голам Хекстолла прямым броском», — написал один из пользователей «твиттера».



«Гол Шестёркина — лишь вопрос времени. Он потрясающе владеет своей клюшкой, не только когда бросает, но и когда перехватывает передачи. Игорь, вероятно, лучше пасует, чем 75-80% нашей команды. Думаю, парни тоже признают это», — шутил после матча Райан Строум.



Так что ждём гол в исполнении Шестёркина. Напомним, что лишь 12 вратарям в истории НХЛ удалось стать автором заброшенной шайбы, и среди них только один с российским гражданством — это Евгений Набоков.