«Вопиющий толчок на борт». Судьи в НХЛ вновь проспали грубое нарушение на Капризове

На днях Кирилл Капризов провёл 100-й матч в НХЛ. 24-летний нападающий взял лучшую лигу в мире штурмом – в юбилейной игре, которой стала встреча с «Флоридой», он забросил 50-ю шайбу, а затем сделал голевую передачу и набрал 112-е очко в регулярных чемпионатах. Роскошный старт российского игрока – лучше него с 1990 года начинали всего восемь игроков.

За полтора года в НХЛ Кирилл успел заработать очень серьёзную репутацию – в каждом матче его опекают куда плотнее, чем его товарищей по команде. И иногда это получается довольно грубо. К примеру, как в декабрьском матче с «Эдмонтоном», когда судьи проспали удар Леона Драйзайтля клюшкой Капризову между ног. Эпизод остался без внимания даже по окончании игры – Департамент по безопасности игроков не стал рассматривать инцидент.

Сегодняшний матч с «Оттавой» тоже омрачился актом безнаказанной грубости в адрес Капризова, который произошёл в середине третьего периода. Кирилл получил шайбу за лицевой линией у ворот «Сенаторз» и попытался сделать обратную передачу Райану Хартману. Однако игровой снаряд угодил в конёк защитнику хозяев Никите Зайцеву, вынудив Капризова развернуться лицом к борту.

В этот момент рядом с ними находился форвард «Оттавы» Марк Кастелиц, который на пару с Зайцевым припечатал нападающего «дикарей» к борту, заставив Кирилла встретиться с ограждением, что называется, лицом к лицу.

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Провинившиеся «сенаторы» на секунду замерли в ожидании немедленного наказания, однако его не последовало! Непонятно, куда в этот момент смотрели судьи – в динамике трансляции было видно, что абсолютно ничего не мешало им беспрепятственно увидеть этот эпизод. Арбитры откровенно проспали грубое нарушение на россиянине. «Вопиющий толчок на борт», — прокомментировал его журналист The Athletic Майкл Руссо.

Фото: кадр из трансляции

В паузе, которая возникла спустя считанные секунды после толчка, оставшиеся полевые игроки «Миннесоты» во главе с Джорданом Гринвеем полезли разбираться с Кастелицом, в то время как Капризов проверял свое лицо на наличие неприятных последствий, а Зайцев, по всей видимости, извинялся перед ним за нанесённый приём. К счастью, Кирилл серьёзно не пострадал.

К тому моменту на табло горели 3:3 – «Оттава» вела в счёте 2:0 и 3:2, но «Миннесота» в обоих случаях находила в себе силы отыграться. Сегодня это происходило без непосредственного участия их главной звезды – с одной стороны, оборона «Сенаторз» очень внимательно играла с Капризовым, с другой, Кириллу не хватало постоянного партнёра по звену Матса Цуккарелло, который пропустил матч из-за травмы верхней части тела.

Но на результате матча сказалось не отсутствие норвежца, а неудачная игра Кэма Тальбо. За шесть минут до конца основного времени голкипер «дикарей» пропустил безобидный бросок Тома Шабо, который стал для «Оттавы» победным.

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4:3 – кардинально эта встреча не повлияла на положение ни одной из команд, поэтому главный вопрос теперь в том, будет ли реакция Департамента по безопасности игроков на грубый толчок против Капризова. Если нет, то к лиге будут большие вопросы.