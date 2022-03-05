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«Баффало» — «Миннесота» — 5:4 – видео, обзор матча НХЛ, Капризов набрал 3 очка и обошёл Овечкина в списке бомбардиров

Капризов уже круче Овечкина! Положил дубль, набрал 3 очка и стал лучшим русским сезона НХЛ
Дмитрий Сторожев
«Баффало» — «Миннесота» — 5:4
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Однако его «Миннесота» неожиданно уступила одному из главных аутсайдеров НХЛ.

«Баффало» уже не первый год является одним из главных неудачников Национальной хоккейной лиги. Последний раз «клинки» играли в плей-офф в 2011 году, когда в их составе ещё выступали Томас Ванек, Райан Миллер и прекрасно знакомый российским болельщикам Дерек Рой. С тех пор дела на западе штата Нью-Йорк становятся всё хуже – все ранние драфт-пики были потрачены впустую, и почти все те, кто должен был вернуть «Сейбрз» в борьбу за Кубок Стэнли, уже покинули команду.

Последним это сделал некогда капитан и главная звезда «Баффало» Джек Айкел, который недавно вернулся на лёд в составе «Вегаса». Обмен Айкела стал настоящим облегчением для «клинков», которые, получив Алекса Така и Пейтона Кребса, потихоньку пытаются встать на ноги и порой в этом сезоне показывают очень даже симпатичную игру.

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Сегодня «Сейбрз» впервые с 19 февраля сыграли при своих болельщиках – в гости к ним пожаловала «Миннесота». «Кибэнк-центр» уже давно перестал быть крепостью для «Баффало» — подопечные Дона Гранато крайне редко радуют своих болельщиков, которые не горят желанием ходить на хоккей. В этом сезоне средняя заполняемость арены «клинков» составляет всего 45,4% — ниже только у «Оттавы». Но те верные поклонники, что сегодня всё-таки пришли посмотреть матч, увидели неожиданную победу своей команды.

«Сейбрз» захватили лидерство уже на девятой минуте, когда Кейси Миттельштадт реализовал большинство, воспользовавшись передачами Расмуса Далина и Кайла Окпосо, проводящего едва ли не лучший сезон после перехода из «Айлендерс». «Дикари» ответили ближе к концовке периода – Райан Хартман неотразимо бросил по воротам ветерана Крэйга Андерсона, получив пас от Кирилла Капризова.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Миттельштадт (Далин, Окпосо) – 08:51 (5x4)   1:1 Хартман (Капризов, Сперджен) – 15:25 (5x5)   2:1 Окпосо (Миттельштадт, Далин) – 26:01 (5x4)   2:2 Фиала (Годро, Голигоски) – 43:20 (5x5)   2:3 Капризов (Сперджен, Болди) – 44:59 (5x4)   3:3 Скиннер (Томпсон) – 52:20 (5x5)   4:3 Скиннер – 56:40 (5x5)   5:3 Олофссон (Кребс) – 58:54 (en)   5:4 Капризов (Фиала, Бродин) – 59:26 (6x5)

Во втором периоде команды ограничились только одним голом, оставив разборки на третью двадцатиминутку – вновь отличилось трио Миттельштадт – Далин – Окпосо, и на этот раз шайба оказалась на счету последнего.
После второго перерыва «Уайлд» быстро изменили ход игры – к шестой минуте они смогли не только отыграться, но и выйти вперёд! Голы Фиалы и Капризова, казалось бы, должны были деморализовать хозяев, но те, вдохновившись недавней крупной победой в игре с «Торонто», смогли сотворить небольшое чудо.

Драка Кейси Фицджеральда с Мэйсоном Шоу также зарядила хоккеистов «Баффало», которые вскоре решили исход встречи в свою пользу – дубль Джеффа Скиннера (ещё одного ожившего актива «клинков» — 41 очко в 54 матчах этого сезона после 14 очков в 53 матчах предыдущего) и гол Виктора Олофссона в пустые ворота принесли «Сейбрз» комфортное преимущество в две шайбы за минуту и шесть секунд до конца основного времени. Всё, на что хватило «Миннесоту» — ещё один гол Капризова.

ВИДЕО

Сегодня Кирилл набрал три очка – теперь на его счету 68 результативных действий в этом сезоне. Нападающий «дикарей» оторвался от Александра Овечкина, на счет которого 65 очков, и единолично стал лучшим бомбардиром НХЛ среди россиян. Более того, он вновь ворвался в пятёрку лучших среди всех игроков лиги – больше него набрали только Джонатан Юбердо (75), Леон Драйзайтль (78) и Коннор Макдэвид (79).

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