Обмен года в НХЛ: в «Вегас» едет новая суперзвезда! Но Айкел ещё долго не выйдет на лёд

Главная трансферная сага последних лет закончилась. Джек Айкел, который шесть лет назад должен был повести «Баффало» в светлое будущее, обменян из команды. В том, что Айкел провёл последний матч за команду весной, никто не сомневался уже несколько месяцев. «Клинки» сняли с Айкела капитанскую литеру, а сам он был недоволен методами лечения, что предлагал клуб.

Мыльная опера длилась полгода — и Луисом Альберто для этой хоккейной «просто Марии» оказался «Вегас». «Рыцари» нарезали круги вокруг форварда ещё с момента появления первых слухов о продаже — остальные конкуренты в итоге отвалились из-за высокой цены, а «Вегас» дошёл до конца.

Полная цена удивила многих. Менеджмент «Баффало» требовал у каждого клуба и лучших молодых игроков, и уже состоявшихся хоккеистов, и драфт-пики, а в итоге удовлетворился довольно скромным пакетом — форвардами Алексом Таком, Пейтоном Кребсом и драфт-пиком.

Как Айкел поссорился с «Баффало»: надоели поражения и организационный хаос

Но сначала давайте вспомним, как Айкел испортил отношения с клубом. Первую трещину они дали ещё весной 2017-го, лишь на второй сезон форварда в лиге. Инсайдеры сообщали, что Джек откажется продлить контракт с клубом, если на своём месте останется главный тренер Дэн Байлсма. Сам игрок всё быстро опроверг, но Байлсму уволили — а для надёжности вместе с ним и генерального менеджера Тима Мюррея, который в своё время и перестраивал клуб. Долгое время Айкела только играющим генменеджером и называли.

Джек Айкел на драфте-2015. Справа — генменеджер Тим Мюррей

И это была не последняя перемена в руководстве. У «Баффало» менялись тренеры, генменеджеры, игроки — и на последних клуб оказывал какое-то пагубное влияние. Громкое подписание с рынка, форвард Кайл Окпосо, заработал тяжёлую болезнь, после которой потерял вес и прежнюю форму. Райан О’Райлли, который приходил в клуб в одно лето с Айкелом и должен был составить супердуэт центров, за три года в «Баффало», по его же словам, перестал получать удовольствие от хоккея. Джефф Скиннер в первом сезоне после обмена в «Баффало» положил 40 шайб, а потом положил на хоккей — то ли подписание контракта на $ 72 млн так сказалось, то ли с тренерами не сработался.

В коронавирусное межсезонье клуб вроде бы сделал два больших приобретения к молодому костяку: на год подписал Тейлора Холла и выменял у «Миннесоты» Эрика Стаала. Второй вообще не хотел ехать в «Баффало», но там генменеджерил его партнёр по чемпионской «Каролине» Кевин Адамс.

Всё это закончилось грандиозным крахом, рекордной серией поражений и распродажей на дедлайне. Айкел отправился в лазарет в начале марта, когда серия ещё толком не разогналась. Никто не знал, что это будет последний матч игрока за «Баффало».

Фото: Последний матч Айкела в «Баффало» против «Айлендерс»

А это стало ясно на пресс-конференции после сезона, где Джек был необычайно откровенен: «Я бы солгал, если бы сказал, что всё идет мягко. У нас с клубом небольшое недопонимание. Иногда оно было слишком большим. Думаю, что сейчас для меня самое главное – выздороветь и сделать так, чтобы я мог играть в хоккей в следующем году, где бы то ни было […] Мой первоочередной интерес – Джек Айкел. Понимаете, о чём я? Нужно смотреть за собой. Нужно искать лучшее для себя».

Примерно в таком же духе выступили два других человека, которые должны были обеспечить светлое будущее команды несколько лет назад — Расмус Ристолайнен и Сэм Райнхарт. Их удалось быстро обменять, а вот за Айкела «Баффало» стал требовать максимум активов.

Это требование сталкивалось с тем, что Айкел требовал от «Баффало» (или от клуба, который бы его выменял) провести редчайшую операцию на шейном отделе позвоночника. Она применялась в НФЛ, но никогда в хоккее — именно споры о методе лечения были ещё одним фактором, испортившим отношения Айкела и клуба.

А требования были велики — два игрока НХЛ, плюс либо два драфт-пика, либо два молодых игрока. Даже за центра, который набирал почти очко за игру по карьере, высоковато.

Известно, что у «Рейнджерс» клуб требовал как часть компенсации второго номера драфта Каапо Какко, а потом пакет из двух русских игроков (Кравцова и Георгиева), плюс молодого защитника Зака Джонса и драфт-пики. Там отказались, а ещё через несколько месяцев решили закрепить статус первого центра за Зибанеджадом, с которым продлили контракт.

Пару дней назад обозреватель The Athletic из Баффало Джон Вогль сообщил, что на клуб оказывается давление извне, чтобы Айкела поскорее поменяли. Возможно, давили из офиса лиги, где уже наверняка устали ждать конца этой истории — ну или хотели затмить скандал в «Чикаго».

Фото: Генменеджер «Баффало» Кевин Адамс

На авансцену вчера вывалился «Калгари», который якобы предлагал пакет с Мэттью Ткачуком, который уже вырос в одного из лучших силовых форвардов лиги. В комплекте с ним должны были идти драфт-пик и два молодых игрока. Но «Баффало» почему-то выбрал менее выгодное предложение.

Что получил «Баффало»?

Итак, пойдём по каждому из активов. Алекс Так переходил в «Вегас» на драфте расширения, считался перспективным молодым силовиком, но в своей «Миннесоте» не играл в основе. Алекс как влитой вошёл в силовой и бегущий «Вегас», но главная ассоциация с ним — великий сейв Холтби в финале Кубка Стэнли. Бросал как раз Алекс.

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Первоначально сообщалось, что «Баффало» хотел видеть частью сделки Райлли Смита, чем-то схожего по функционалу — но у него и контракт истекал, и в паспорте уже 30 лет, так что перестраивающейся команде он бы не помог. Зато Так и в расцвете сил, и контракт ещё на три года.

Фото: Алекс Так

Но Так — вингер. Занять позицию в центре должен первораундник-2019 Пейтон Кребс. Американский драфт-гуру Кори Пронмэн характеризует его так: «Кребс — универсальный форвард, очень мастеровитый и креативный плеймейкер со способностью выдавать классные пасы в сложных ситуациях. Тем не менее у него есть проблемы с завершением атак. Он не очень габаритен, но с хорошим катанием и готовностью пахать на льду».

Другие скауты сравнивают его по стилю с Мэттью Барзалом, при этом хвалят и лидерские качества Кребса в раздевалке, благодаря которым его сравнивают со Стивом Айзерманом или Джо Сакиком — а для команды, у которой несколько лет за закрытыми дверями происходят загадочные вещи, такие навыки от игрока могут быть даже более ценными, чем голы-очки.

Фото: Пейтон Кребс

Правда, Так из-за травмы не сможет сыграть за новую команду до января. А вот Кребс может дебютировать совсем скоро и поспорить за место первого центра с Диланом Козенсом.

В целом, пожалуй, клуб сработал где-то между четвёркой с минусом и тройкой с плюсом. «Баффало» не нашёл баланса цены — с каждым новым днём их жадности стоимость Джека становилась меньше. Пожалуй, они получили чуть меньше, чем стоил Айкел, и точно меньше, чем он мог стоить месяц назад.

Что получил «Вегас»?

«Рыцари», пожалуй, самая агрессивная команда НХЛ в плане трансферов. После больших обменов они получили Макса Пасиоретти и Марка Стоуна, до последнего претендовали на Эрика Карлссона, подписали на рынке свободных агентов Алекса Пьетранджело.

Не хватало только топ-центра. Вильям Карлссон из «Коламбуса» в своё время невероятно вырос в новом клубе, но полноценной звездой так и не стал, скорее, топовым вторым центром. С Пасиоретти и Стоуном играл Чандлер Стивенсон, который на старте этого сезона набирает по очку за игру, но как он будет играть на долгой дистанции — вопрос.

А самое интересное, что «Вегас» прямо сейчас нагрузился контрактами на $ 92 млн. При этом три главных звезды атаки клуба как раз в списке травмированных. Чтобы они все влезли под потолок по ходу регулярки, «рыцарям» надо будет скинуть двух игроков — но при этом клуб моментально сильно потеряет в глубине.

Да и Джеку предстоит операция, после которой он гарантированно не сыграет на Олимпиаде и сможет вернуться в строй уже в марте. Так что, судя по всему, Айкел, как и Кучеров в прошлом году, будет отдыхать всю регулярку и сыграет только в плей-офф. Правда, туда «Вегасу», провалившему старт сезона, надо будет ещё попасть.

Давайте прикидывать, как будет выглядеть «Вегас» в этом плей-офф при условии, что больше никого не обменяют. У тренера Питера Дебура будет возможность поставить всех звёзд в одну тройку, и тогда получится страшно:

Пасиоретти — Айкел — Стоун

Маршессо — Карлссон — Смит

Янмарк — Стивенсон — Дадонов

В целом этот обмен даст «Вегасу» то, чего явно не хватало в прошлых плей-офф — мозгов. Ноги и сердце были отличные, а когда доходило до завершения атак, «Голден Найтс» все сбивались на бесконечный и бесполезный обстрел со всех позиций.

Правда, ценных молодых активов у клуба больше не осталось, а в следующем году с кем-то из игроков основы точно придется расставаться из-за потолка — но прямо сейчас их глубина просто пугает.