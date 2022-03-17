Сборную России изолировали от Евротура. Кажется, нашему хоккею так будет только лучше

Кампания по изоляции России от международного спорта и не думает останавливаться. Очередные санкции ударили по нашему хоккею — сборную России на два года отстранили от участия в Евротуре. Решение, конечно, сугубо политическое, не имеющее под собой никаких законных оснований, но вряд ли с этим что-то можно будет поделать в ближайшее время. Остаётся только принимать как данность.

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Всё это, безусловно, очень грустно, но что же означает для российского хоккея конкретно этот бан в Евротуре? Уж точно не трагедию. Четыре этапа этого турнира традиционно рассматривались как подготовка к чемпионату мира, как плацдарм для обкатки новых кадров для национальной команды, однако на деле подобная система не очень-то и работала. Да, тренеры сборной прогоняли через жернова Кубка Карьяла, Кубка Первого канала и других этапов немало хоккеистов, включая молодёжь, но давайте признаем честно: при формировании состава сборной России на чемпионат мира на результаты «смотрин» на Евротуре практически не опирались. В мае на мировой форум всё равно ехали самые громкие фамилии из внутреннего чемпионата, игроки из особо приближённых к сборной клубов, плюс добавлялись все энхаэловцы, закончившие сезон за океаном и изъявившие желание продлить его на международной арене. Для такого принципа комплектования сборной никакой Евротур и не нужен.

При этом понятно, что отстранение России от неофициального чемпионата Европы означает ещё и то, что сборная остаётся без игровой практики по ходу сезона. Но тут тоже не видно какой-то гигантской проблемы. Во-первых, ещё неизвестно, когда Россию допустят к крупным международным турнирам, чтобы, собственно, было к чему готовиться. Во-вторых, мы уже написали, что, как правило, значительная часть игроков, ездивших на Евротур до главных турниров не добирается, так что полноценного подготовительного процесса у сборной России не было и раньше. В-третьих, игры сборной по ходу сезона — это вовсе не обязательное условие для успешного выступления национальной команды на чемпионате мира или Олимпиаде. Доказано канадцами, которые обычно назначают тренера за месяц до соревнований, собирают состав за две недели до старта и знать не знают ни про Евротуры, ни про контрольные матчи, ни про сборы. При этом у «кленовых» на последних шести ЧМ пять финалов и три золота. России со всей её громоздкой и пафосной традиционной подготовкой сборной к весенним форумам о таком приходится только мечтать.

Так что если отбросить все предрассудки и устаревшие обычаи, сборная России ничего не потеряет от исключения из Евротура. А если чемпионатов мира нам тоже не видать в ближайшее время, то тогда и вообще говорить не о чем.

При этом очевидно, что изоляция сборной от Евротура — это шикарный шанс для развития нашего клубного чемпионата. Долгое время КХЛ была вынуждена подстраиваться под интересы сборной, верстать свой календарь с оглядкой на даты на международном календаре. Половина матчей регулярки за сентябрь-октябрь, три недельные (а то и больше) паузы в ноябре, декабре и феврале — это следствие Евротура, на время которого КХЛ приходилось замирать.

В ближайшие два года Евротура для России не будет, и это возможность для КХЛ сбросить оковы и сделать нормальный чемпионат: с равномерным календарём, продуманным исключительно в интересах клубов, и с увеличившимся количеством матчей. Без сумасшедшего осеннего марафона, без ломающих темп турнира пауз, без пресловутых интересов сборной.

Конечно, вся эта ситуация с вырезанием России из международного спорта напрягает, и ещё неизвестно, как долго мы будем из неё выходить. Однако нужно помнить, что любой кризис — это ещё и поиск новых возможностей для роста. Сейчас на фоне временного краха российского хоккея на мировой арене такая возможность есть у КХЛ. И очень важно её не упустить.