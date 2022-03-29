Ещё один русский выбил 500 очков в НХЛ! Тарасенко положил дубль, забив даже по-теннисному

Владимир Тарасенко — не самый яркий российский хоккеист в НХЛ. Однако своё дело Русский Танк из «Сент-Луиса» в нынешнем сезоне выполняет хорошо: идёт в лидерах в бомбардирских и снайперских внутриклубных гонках, да и вообще стремится к личному рекорду результативности в карьере.

И это после травм, нескольких операций, парочки исковерканных сезонов и едва не разрушенных отношений с «Блюз»! Тарасенко — настоящий профессионал.

«Сент-Луис» сейчас ведёт упорную борьбу в Центральном дивизионе за гарантированные места в плей-офф с «Нэшвиллом» и «Миннесотой» — какой-то одной из этих трёх команд придётся довольствоваться зоной «уайлд-кард». Плотность в таблице высока, конкуренты последние матчи выиграли, поэтому и «Блюз» необходимо было побеждать на домашней площадке «Ванкувер». Выполнение этой задачи для «музыкантов» и обеспечил Тарасенко.

Уже на 7-й минуте Владимир отличился результативным пасом. Новосибирец выполнил прострел на пятак, где его в гол превратил Сканделла. Правда, дуэту из «Сент-Луиса» в этом моменте помогла целая череда забавных рикошетов от защитника, вратаря и каркаса ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре «Блюз» забили и вторую шайбу (Перрону помог отличиться Барбашёв), после чего обе команды надолго забыли про голы. Лишь в самом начале третьего периода Тарасенко прервал засуху, сделав счёт 3:0. При этом Владимиру не удалось в касание замкнуть отличный пас Бучневича — пришлось проявлять навыки теннисиста на добивании и забивать с лёта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этого «Ванкувер» быстро организовал шайбу престижа, однако на большее «косаток» так и не хватило, да и «Сент-Луис» сыграл строго. А в конце игры Тарасенко установил окончательный счёт 4:1, оформив дубль броском в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол оказался знаковым для россиянина — благодаря нему он выбил 500-е очко за карьеру в НХЛ. Красивая круглая цифра для Тарасенко, который прямо сейчас входит в топ-22 лучших русских бомбардиров НХЛ за всю историю лиги. Ещё два результативных действия позволят Владимиру обогнать в этом списке Валерия Каменского, а двадцатку самых плодовитых отечественных хоккеистов пока закрывает Александр Сёмин с 517-ю очками.