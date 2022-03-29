Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер», Тарасенко оформил дубль, набрал 3 очка, Тарасенко набрал 500-е очко в НХЛ, видео

Ещё один русский выбил 500 очков в НХЛ! Тарасенко положил дубль, забив даже по-теннисному
Лев Лукин
«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер»
Комментарии
Пережив тяжёлый этап, Владимир идёт на лучшие цифры в карьере и регулярно помогает «Сент-Луису» побеждать.

Владимир Тарасенко — не самый яркий российский хоккеист в НХЛ. Однако своё дело Русский Танк из «Сент-Луиса» в нынешнем сезоне выполняет хорошо: идёт в лидерах в бомбардирских и снайперских внутриклубных гонках, да и вообще стремится к личному рекорду результативности в карьере.

И это после травм, нескольких операций, парочки исковерканных сезонов и едва не разрушенных отношений с «Блюз»! Тарасенко — настоящий профессионал.

Тарасенко переписывает историю! Набрал 3 очка за матч и потеснил легенду «Сент-Луиса» Тарасенко переписывает историю! Набрал 3 очка за матч и потеснил легенду «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» сейчас ведёт упорную борьбу в Центральном дивизионе за гарантированные места в плей-офф с «Нэшвиллом» и «Миннесотой» — какой-то одной из этих трёх команд придётся довольствоваться зоной «уайлд-кард». Плотность в таблице высока, конкуренты последние матчи выиграли, поэтому и «Блюз» необходимо было побеждать на домашней площадке «Ванкувер». Выполнение этой задачи для «музыкантов» и обеспечил Тарасенко.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Сканделла (Тарасенко, Томас) – 06:37 (5x5)   2:0 Перрон (Барбашёв) – 14:02 (5x5)   3:0 Тарасенко (Бучневич, Томас) – 40:49 (5x5)   3:1 Хант (Ламмикко, Подколзин) – 42:13 (5x5)   4:1 Тарасенко (Саад, Шенн) – 57:47 (en)

Уже на 7-й минуте Владимир отличился результативным пасом. Новосибирец выполнил прострел на пятак, где его в гол превратил Сканделла. Правда, дуэту из «Сент-Луиса» в этом моменте помогла целая череда забавных рикошетов от защитника, вратаря и каркаса ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре «Блюз» забили и вторую шайбу (Перрону помог отличиться Барбашёв), после чего обе команды надолго забыли про голы. Лишь в самом начале третьего периода Тарасенко прервал засуху, сделав счёт 3:0. При этом Владимиру не удалось в касание замкнуть отличный пас Бучневича — пришлось проявлять навыки теннисиста на добивании и забивать с лёта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этого «Ванкувер» быстро организовал шайбу престижа, однако на большее «косаток» так и не хватило, да и «Сент-Луис» сыграл строго. А в конце игры Тарасенко установил окончательный счёт 4:1, оформив дубль броском в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол оказался знаковым для россиянина — благодаря нему он выбил 500-е очко за карьеру в НХЛ. Красивая круглая цифра для Тарасенко, который прямо сейчас входит в топ-22 лучших русских бомбардиров НХЛ за всю историю лиги. Ещё два результативных действия позволят Владимиру обогнать в этом списке Валерия Каменского, а двадцатку самых плодовитых отечественных хоккеистов пока закрывает Александр Сёмин с 517-ю очками.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022