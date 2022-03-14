Тарасенко переписывает историю! Набрал 3 очка за матч и потеснил легенду «Сент-Луиса»

Один из лидеров Западной конференции НХЛ «Сент-Луис» после четырёх поражений подряд в регулярке вроде бы поймал удачную волну: в двух последних матчах «Блюз» уверенно обыграли «Рейнджерс» и «Нэшвилл», забив за 120 минут игрового времени 13 шайб. 3 очка за эти две встречи набрал Владимир Тарасенко — второй бомбардир «музыкантов», игру которого весь сезон сопровождают разговоры о возможном обмене из «Сент-Луиса».

Но россиянин, проводящий первый за три года нормальный и полноценный чемпионат, не обращает на эту суету никакого внимания, находится в великолепной форме и замахивается на лучшие цифры в карьере по итогам регулярки.

Особенно удался Тарасенко сегодняшний домашний матч с «Виннипегом». Владимир принял живое участие во всех трёх шайбах «Сент-Луиса» в этой встрече. На 17-й минуте он помог Перрону открыть счёт в большинстве: перевёл шайбу с фланга на фланг, а канадец бросил в касание. Впрочем, без изящного «пропуска» от Ивана Барбашёва гола могло и не быть.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В середине матча «Виннипег» отыгрался, однако «Сент-Луису» удалось забить гол в раздевалку: на второй перерыв Тарасенко сопроводил соперника точным броском буквально «сквозь» Хеллебайка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако подобное развитие событий не обескуражило гостей из Канады. Ещё до середины третьего отрезка «Джетс» не только отыгрались, но и вышли вперёд, потратив на две шайбы в ворота Биннингтона чуть больше минуты.

Спасаться «Сент-Луису» пришлось уже в расстановке «6 на 5», но «Блюз» очень удачно разыграли такой формат. Треугольник Тарасенко — Кайру — Шенн сработал идеально.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард «Блюз» таким образом набрал третье очко за матч — уже в пятый раз в нынешнем сезоне. На счету Тарасенко стало 54 (20+34) очка в 54 матчах, и такой темп намекает, что Владимир может к концу апреля добиться лучших цифр в своей карьере. На данный момент рекорд за одну регулярку в НХЛ для Тарасенко составляет 75 очков.

Кроме того, набрав 3 очка, Владимир переписал историю «Сент-Луиса». Он обошёл легендарного словака Павола Демитру по очкам за «Блюз» и добрался до показателя Александра Стина, завершившего карьеру в прошлом году. Теперь у Тарасенко и шведа по 496 баллов за «Сент-Луис», но Владимир провёл за клуб значительно меньше матчей, что позволяет именно ему уже сейчас закрывать топ-5 лучших бомбардиров «Блюз» за всё время существования франшизы.

Лучшие бомбардиры в истории «Сент-Луиса» 1 Берни Федерко 927 игр 1073 (352+721) очка 2 Бретт Халл 744 игры 936 (527+409) очков 3 Брайан Саттер 779 игр 636 (303+333) очков 4 Гарри Ангер 662 игры 575 (292+283) очков 5 Владимир Тарасенко 584 игры 496 (238+258) очков

Увы для «Блюз», результативность россиянина в этот вечер не помогла клубу победить. В овертайме Пьер-Люк Дюбуа завершил классную контратаку «Виннипега» точным броском и принёс «Джетс» победу. «Сент-Луис», набрав одно очко, остаётся на третьем месте Западной конференции и продолжает погоню за «Калгари».