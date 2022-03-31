«Металлург» показал, каким может быть хоккей в КХЛ. Это была стратегическая победа

Возможно, лучшая серия в истории современной КХЛ закончилась историческим для «Магнитки» камбэком со счёта 0-2 — до этого «Металлург» не отыгрывался при таком разрыве ни в Суперлиге, ни в КХЛ. Команда Ильи Воробьёва преодолела собственную разболтанность образца второй половины регулярки, серии с «Барысом» и первых двух игр с «Авангардом», когда казалось, что 15 пропущенных шайб уже добили команду полностью.

В принципе, проход «Металлурга» в финал конференции был вполне справедливым — хотя бы из-за того, что команда с чётким селекционным построением и внятной философией прошла дальше. Летом над селекцией «Магнитки», если вы не забыли, смеялись — подписание провалившегося в «Витязе» Хультстрёма, выкуп Акользина, который мало кому запомнился в «Барысе», приглашение легионеров из АХЛ, про которых вообще мало кто слышал.

Однако вместе с этим «Магнитка» собирала микс из технарей (двоих удалось выкупить из ЦСКА) и парней с характером. Это была понятная концепция, в отличие от «давайте соберём всех именитых НСА» осени-2019 или «клуба бывших игроков Воробьёва»-2020, причём без перекосов в какие-то стороны. Звенья собирались так, что подчистить за технарями или поработать на пятаке всегда было кому, при этом существовала и полноценная «чекинг-лайн».

«Металлург» первых двух месяцев регулярки был самой играющей команды лиги, причём не за счёт того, что собрал всех лучших, до кого мог дотянуться — это была команда, играющая в современный хоккей. Почему случился спад во второй половине сезона, не до конца понятно — возможно, после немного аномального с точки набранных очков старта случился «возврат к среднему». Тем не менее в этих матчах «Магнитка» чаще прижималась к воротам, чем раньше.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сложно оценивать форму команды первых матчей плей-офф: «Барыс» сам слишком много проваливался и давал создавать, чтобы оценивать соперника на его фоне. Два домашних матча с теми самыми 15 шайбами «Магнитка» начинала так, будто к ногами привязали огромные гири — может, было что-то нехоккейное, но такие скорости, какие мы наблюдали, не позволили бы выполнить любой план на игру.

Впрочем, одна железная примета в этой серии была: когда «Металлург» выходил на игру осторожничать, откатываться, пытаться отсидеться, то неизменно огребал за трусость. При размышлениях после 0-2 мы указывали, что «Магнитке» надо самой частично стать «Авангардом» — отвечать давлением на давление, блокировать максимальное количество бросков, добавить ногами. В матчах №3-5 всё это было.

Довольно странно, что большинство матчей этой серии вышли довольно односторонними — так часто бывает в НБА, где много зависит от преимущества своей площадки, но в этом противостоянии оно фактором не было. Реально равных игр было мало — пожалуй, шестая, где «Авангард» по максимуму использовал своё большинство и осторожничанье соперника, плюс третья, где «Магнитка» достойно отвечала, но подавляющего преимущества с самого начала не было. Остальные матчи чётко шли одним вектором.

При этом «Металлург» не отказывался от красоты в атаке — чего стоит один Голдобин в третьем матче, да и вчера пару раз оборону «Авангарда» разрывали совсем не в стиле седьмого матча. При этом команда не забывала о том, что в плей-офф можно играть не только красиво — одним из героев серии стал Андрей Чибисов, который после краткосрочной поездки в АХЛ выглядит другим человеком и в «Магнитке» дорос до одного из лучших силовых форвардов лиги.

В предыдущих сериях мы критиковали как гиперактивный хоккей Квартальнова и Никитина, который своим постоянным движением не оставляет места мысли, так и пассивные тактики отката, применяемые примерно половиной тренеров лиги в этом плей-офф. В принципе, победные матчи «Металлурга» показывают, что можно технику сочетать с силовым давлением, а надёжность обороны обеспечивать активной игрой, а не откатом на синюю. Опрошенный «Чемпионатом» Сергей Гимаев-младший говорил, что даже «Тампа», которую мы считаем условно-кружевной, всё-таки тоже делала ставку на оборону — но по всей площадке, не уступая сопернику пространство.

Ну а впереди у «Магнитки» первое челябинское дерби на таком высоком уровне, и каким оно будет, предсказать вообще сложно. «Трактор» этой весной мотало из одного агрегатного состояния в другое не реже «Металлурга», а весёлый стиль, которым неожиданно отличалась команда Гатиятулина в регулярке, мы наблюдали реже — произошло возвращение к прежним базовым настройкам, которые часто включали в себя откат.

Фото: vk.com/hc_avangardomsk

Нельзя сказать, что «Металлург» — это чисто атакующая романтичная команда, а Илья Воробьёв — это кахаэловский Зденек Земан. Однако на фоне остальных трёх финалистов примерно так это и выглядит. Финал Запада по содержательности, скорее всего, выйдет таким, что за его просмотр надо будет доплачивать (как это и было в последних встречах СКА — ЦСКА).

Тем не менее «Металлург» прямо сейчас выглядит самой современной командой КХЛ, которая сочетает и быстрые атаки, и хороший прессинг, и тренерские вмешательства в ход матча (в том числе и касающиеся просмотров). Это не изменило бы даже потенциальное поражение в седьмом матче — соперники были максимально достойны друг друга.