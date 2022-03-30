«Магнитка» свергла чемпиона КХЛ! В решающем матче интрига прожила чуть больше периода

Противостояние «Металлурга» и «Авангарда» в полуфинале Востока задало высокую планку оставшимся сериям этого плей-офф. Два следующих раунда определят сильнейшего в споре за титул, но смогут ли они перекрыть омско-магнитогорские достижения по части интриги, напряжения и количества внутренних сюжетов – большой вопрос.

Встреча принципиальных соперников получила вполне естественное окончание в виде седьмого матча. Однако путь к нему оказался парадоксальным, в какой-то степени – даже паранормальным. «Авангард» взял на выезде два матча, забросив 15 шайб за 120 минут. «Металлург» уверенно победил в трёх следующих играх. В шестой всё снова перевернулось: «ястребы» внезапно добавили, «металлурги» так же внезапно рассыпались.

По ходу серии хоккеисты несколько раз били друг друга в голову, вратари едва не подрались, «Авангарду» не засчитали три гола в течение одного матча, нападающий «Магнитки» получил матч-штраф на 12-й секунде игры. А вместе команды побили рекорд результативности в плей-офф – никогда ещё за 14 лет существования КХЛ в рамках одной серии не забивали так много.

Кипели страсти и за пределами льда. Особо непримиримый тон противостоянию задавал Илья Воробьёв. Главный тренер «сталеваров», не соглашаясь с судейскими решениями, изображал эмоциональные пантомимы на скамье запасных, а на пресс-конференциях упрекал соперников в симуляциях и едва не сорвался на крик после вопроса омского журналиста.

Сегодня повод сменить гнев на милость появился у Воробьёва почти сразу после стартового вбрасывания. Шайба, которая разрушила голевой рекорд девятилетней давности, попала в сетку «Авангарда» уже на третьей минуте седьмого матча. Соперники не стали предавать сложившиеся в борьбе традиции и начали активно. Дамир Шарипзянов удалился и оставил омичей в меньшинстве. Андрей Чибисов воспользовался освободившимся пространством: решительно накатил на Шимона Грубеца и поразил его ворота шикарным броском в дальнюю девятку.

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«Ястребы» постарались перевести игру в чужую зону, но добиться этого моментально не удалось. «Магнитка» отказалась переключаться на контригру и периодически придумывала осмысленные позиционные атаки.

Подавить уверенность «Металлурга» могла одна оплошность. В середине периода Максим Карпов схлопотал удаление – и к осаде ворот Василия Кошечкина приступила ударная пятёрка «Авангарда». Обе минуты большинства гости провели, угрожая владениям Василия Кошечкина. По голевому моменту заработал каждый из принимавших участие в розыгрыше нападающих. Тем не менее восстановить равенство омичам не удалось.

Вместо этого подопечные Боба Хартли пропустили. Иван Телегин ошибся на своей синей линии, и «Магнитка» стремительно раскрутила изящную комбинацию. Двигателем наступления выступил Брендан Лайпсик, а финишёром – Филипп Майе.

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Дебют второго периода «Авангард» посвятил силовой игре. Первые полторы минуты омичи провели совсем без прокатов, но в итоге сами пострадали от собственной агрессии. «Металлург» выбрался из-под прессинга и вышел «2 в 1». Грубец парировал бросок Лайпсика, однако удержать шайбу не сумел. Подоспевший Джош Карри оказался самым настойчивым на добивании.

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В оставшейся части отрезка «Магнитка» была ближе к тому, чтобы развить успех, чем «Авангард» к тому, чтобы начать погоню. Кошечкин почти не испытывал давления со стороны соперников, а вот Грубецу приходилось работать не разгибаясь. Правда, в самой опасной ситуации второй 20-минутки омичей выручил не он: Коростелёв бросил в одно касание при выходе «2 в 1» и попал точно в борт.

Во второй половине периода магнитогорцы всё же перестроились на более осмотрительную игру. Даже получив большинство, «Металлург» не полетел увеличивать отрыв. Попытки «Авангарда» сократить отставание замыкались на не самых эффективных индивидуальных действиях.

В третьем периоде хозяева окончательно откатились, сосредоточившись исключительно на удержании счёта. На неожиданный виток развития игра ушла после шести минут. Павел Дедунов толкнул на борт Джоша Карри. За партнёра тут же вступился Линус Хультстрём. В результате и Дедунов, и Хультстрём отправились на скамью штрафников. При расстановке «4 на 4» Хартли пошёл на замену вратаря шестым полевым. До финальной сирены в тот момент оставалось чуть больше 14 минут.

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Ведущее звено сибиряков взяло оборону магнитогорцев в кольцо, но только через две минуты создало первый опасный бросок: Арсений Грицюк угодил в каркас ворот. Следующий выстрел вице-чемпиона Олимпиады-2022 принял на себя Алексей Маклюков. 28-летний защитник заблокировал щелчок лицом. Он покинул площадку на носилках.

Когда составы команд снова стали полными, «Авангард» продолжил вязнуть на подступах к чужой синей линии. Атакующая игра у омичей совершенно не складывалась. В то же время «Магнитке» контрвыпады удавались с поразительной лёгкостью. Теоретические шансы одноклубникам оставлял только Грубец. Дважды магнитогорцы вырывались с ним «1 на 1», но и Лайпсик, и Акользин ушли ни с чем.

Усилий вратаря «Авангарду» не хватило – нападающие команды так и не прервали голевое молчание. «Металлург» оставил свои ворота в неприкосновенности, а чужие – вновь опустевшие при финальном штурме – поразил в четвёртый раз.

«Магнитка» вытянула серию, уступая 0-2 по матчам. За звание лучшей команды Востока и путёвку в финал Кубка Гагарина магнитогорцы сыграют с челябинским «Трактором».