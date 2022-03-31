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Итоги сезона для «Авангарда», почему «Авангард» проиграл «Металлургу» в плей-офф КХЛ

«Авангард» перестал быть собой — и проиграл плей-офф. Но за сезон Омску точно не стыдно
Лев Лукин
Итоги сезона для «Авангарда»
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У «ястребов» выдался самый сложный год в эпоху Хартли, и они достойно справились со многими трудностями.

Вчера в Магнитогорске седьмым матчем закончилась одна из самых удивительных серий в истории плей-офф КХЛ. «Авангард» и «Металлург» в ней наколотили в ворота друг друга больше 50 шайб и так и не сыграли ни одной встречи, в которой была бы по-настоящему равная борьба. Решающая игра, несмотря на свой особенный статус, ни насколько не выпала из общей канвы этого уникального противостояния и закончилась убедительной победой одного из соперников.

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«Магнитка» идёт дальше, в главные финалы сезона, где ей предстоит доказывать состоятельность своего романтического, атакующего, несколько безалаберного хоккея на фоне жёстких системных реалий современности. «Авангард» же складывает чемпионские полномочия и уходит в отпуск. После которого для клуба наверняка наступит не просто новый сезон, а новая эпоха в истории.

Постчемпионский год для «ястребов» выдался очень сложным. Очевидно, самым сложным для «Авангарда» за время при Хартли. «Золотой» состав по разным причинам, во многом не зависящим от менеджмента клуба, развалился стремительно, и Алексею Волкову пришлось экстренно собирать новую команду. С задачей он в целом справился, уже к июню предоставив в распоряжение Хартли полноценный состав, однако в качестве исполнителей «Авангард» просел.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ястребы» нарастили мускулы, но потеряли в игровом интеллекте и креативе. Впрочем, само по себе это не было большой проблемой для системного подхода канадского тренера, который всё равно подразумевал минимум самодеятельности со стороны хоккеистов и максимум жёстких схем. Неприятная неожиданность поджидала «Авангард» в другом: многочисленные новички очень долго впитывали в себя огромное количество требований Хартли, отчего на «ястребов» в начале регулярки было тяжело смотреть.

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Это вовсе не было естественным процессом — летом перед чемпионским сезоном «Авангард» тоже собрал практически новую команду, но тогда адаптация у Толчинского, Буше и прочих прошла моментально, и в сентябре омичи выглядели привычно мощно. Ещё можно вспомнить самый первый год Хартли в КХЛ — только что пришедший в новую лигу наставник к старту регулярки создал практически идеальную команду, которая в первый месяц буквально наводила ужас на всех оппонентов.

Я это к тому, что обычно с адаптацией новичков к системе в «Авангарде» Хартли не было больших проблем. В этом же сезоне что-то пошло не так. Сам Боб объяснял это тем, что летом у многих ребят были травмы, кто-то ездил на матчи олимпийской квалификации в августе — словом, предсезонка оказалась скомканной, и нагонять пришлось уже по ходу официальных матчей.

Со временем, конечно, «Авангард» пришёл в себя. Но стабильности в результатах «ястребам» всё равно не хватало, плюс мощно выступали основные конкуренты по Восточной конференции. «Металлург», «Трактор», «Салават» рванули вперёд прямо со старта, позже отрыв от омичей создал и медленно запрягавший «Ак Барс». К концу регулярки «ястребы» сократили отставание, но вернуть себе привычное место в топ-4 не удалось. И не факт, что удалось бы, даже если бы регулярка была доиграна до конца. Впервые при Хартли «Авангард» занял место во второй половине кубковой восьмёрки, обеспечив себе очень непростую сетку в плей-офф.

К стилю игры чемпиона тоже были вопросы. Нет, «Авангард» не стал «отрядом ОМОНа», как многие предрекали перед сезоном, но однозначно хоккей «ястребов» стал более примитивным и простым, чем раньше. Приход в команду уже по ходу сезона игровиков Прохоркина и Сошникова не слишком поправил положение (они, как и на протяжении всей карьеры, не отличались в «Авангарде» стабильностью, чередуя сильные матчи с периодами полного затмения), плюс сильно просел Сергей Толчинский, которого руководство «ястребов» даже не погнушалось покритиковать публично. Скрашивал картину разве что колоссальный прогресс Арсения Грицюка, но он в одиночку никак не мог кардинально изменить ситуацию с атакующим потенциалом команды, который, очевидно, не дотягивал до прошлогоднего уровня.

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Однако при всех этих проблемах хоккей «Авангарда» сохранял многие важные маркеры, позволившие омичам выиграть Кубок Гагарина. Правильная и системная игра, убойное большинство, надёжная и самоотверженная защита — эта команда не была яркой, но была обученной, опытной (к концу регулярки все шероховатости адаптации состава под требования тренеров были устранены), что давало «ястребам» фору перед многими соперниками в плей-офф.

В затянувшуюся олимпийскую паузу «Авангард» шикарно поработал над физикой, и к матчам на вылет подошёл, пожалуй, в своём наилучшем состоянии за весь сезон. Надёжный Грубец в воротах, блокирующие всё защитники, системная, понятная игра всех звеньев, плотная оборона, умение шикарно действовать по счёту — в серии с «Ак Барсом» по большому счёту «ястребы» показали чемпионский почерк, заставив окончательно забыть все их «регулярочные» проблемы.

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Но уже в битве с «Магниткой» «Авангард» Хартли перестал быть самим собой. Я бы вынес такую оценку и в том случае, если бы седьмая игра осталась за «ястребами». Просто обмениваться разгромами и зависеть от обстоятельств конкретного матча — это совсем не стиль омичей, и Боб наверняка понимал, что эта серия ускользнула у него из рук, попав во власть эмоций и случая. Полагаю, что если бы «Авангард» прошёл-таки «Магнитку», то в финале конференции легко вернулся бы к базовым настройкам. Однако вполне логично, что в анархичной серии сильнее и удачливее всё же оказалась команда, которая в сезоне гораздо меньше ставила на систему.

Почему «Авангард» потерял самого себя в полуфинале Востока? Тут комплекс причин. Конечно, сказались мощные кадровые потери — ещё по ходу первого раунда омичи остались без двух ключевых защитников. Это были не только качественные, но и количественные потери, в результате которых у «ястребов» произошла разбалансировка в линии обороны. Колоссальная нагрузка, выпавшая на оставшуюся четвёрку ключевых дефов, существенно повлияла на динамику и структуру игры всей команды — это было прекрасно видно в мелочах в каждом матче.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но дело, конечно, не только в отъезде Каски и Покки. С «Магниткой» у «Авангарда» где-то слабо сыграл Грубец, где-то подвела реализация моментов, не хватило характера, чтобы перевернуть хотя бы одну неудачно складывавшуюся игру. Можно пройтись и по персоналиям: так и не нашёл себя Толчинский, целый ряд матчей провалил Прохоркин, Найт «божил» на вбрасываниях, но сильно просел в созидании, бравшийся на роль снайпера Цегларик вообще не забросил за весь плей-офф ни одной шайбы. Не было в действиях «Авангарда» той уверенности в своих силах, что год назад, не так ярко жила скамейка, не работала команда как единый мощный механизм — при общем взгляде на перипетии серии это было хорошо заметно.

И причина всему — помимо внутренних проблем «ястребов» — конечно, «Металлург». По ходу серии уральцы сумели добавить к своим стандартным козырям (скорости, таланту, креативу) такие вещи, как командный характер, самоотверженность, плотность в обороне, и мигом превратились из «регулярочного» чемпиона в серьёзного кубкового бойца, который сумел опрокинуть пусть и слегка обескровленную, но всё-таки лучшую команду прошлого сезона.

Итог чемпионата для «Авангарда» нельзя назвать печальным. «Ястребы» достойно справились с большим количеством проблем, здорово подготовились к плей-офф и были в шаге от того, чтобы вопреки многим факторам зайти в топ-4 лучших команд этого сезона. Но не сложилось. Седьмой матч омичи проиграли 0:4, но действительно сражались в нём до конца — пересмотрите хотя бы третий период. Думаю, никому в Омске и Балашихе не может быть стыдно за этот сезон и за эту команду.

Ну а впереди у «Авангарда» — время больших изменений. Клуб возвращается в Омск на новую арену, но с огромной долей вероятности делает это без Боба Хартли. Один из лучших тренеров в истории КХЛ, безусловно, оставит после себя богатое наследие (канадец посодействовал прогрессу не только молодых российских хоккеистов, но и тренеров), однако его уход (если он состоится) точно не пройдёт для «Авангарда» незамеченным. Ведь Боб был не просто главным тренером, а носителем философии и культуры всей системы клуба, центром парадигмы омского хоккея, вокруг которого вращались все спортивные процессы.

Впрочем, не будем раньше времени прощаться с Хартли, ведь окончательного решения он, похоже, ещё сам до сих пор не принял. «Авангард» же в любом случае значительно обновится, однако есть ощущение, что в следующем сезоне по-новому заживёт вся КХЛ.

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