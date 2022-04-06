Кирилл принял участие в обеих результативных комбинациях «Миннесоты». Вот только «Нэшвилл» забил в три раза больше.

У Капризова уже 40 голов в сезоне! Россиянин не устаёт переписывать историю «Миннесоты»

Очередной игровой день в НХЛ ознаменовался среди прочего новым достижением Кирилла Капризова: нападающий «Миннесоты» забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне.

В истории франшизы россиянин – лишь третий хоккеист, которому удалось перейти на пятый десяток. Впрочем, двое других почти наверняка уступят Кириллу снайперский олимп. На данный момент клубный рекорд делят Мариан Габорик и Эрик Стаал – у них по 42 гола. До завершения регулярного чемпионата «Уайлд» предстоит провести ещё 13 матчей, и сейчас сложно представить, что за это время Кирилл не сможет забросить три шайбы.

Правда, сегодня Капризов начал с передачи. На 14-й минуте выездного матча против «Нэшвилла» 97-й номер вложился в борьбу у борта, выиграл шайбу у защитника и отправил её на свободное пространство на центр. Матс Цукарелло в ближнем бою разобрался с Юусе Саросом и восстановил равенство – 1:1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но дальше «Миннесоту» ждали сплошь разочарования. В следующей же смене Райан Джохансен вернул «Нэшвилл» в лидеры, а под занавес стартового отрезка увеличил преимущество своей команды до двух шайб.

Второй период тоже не добавил «Дикарям» поводов для радости. На 27-й минуте Филип Томазино сделал счёт крупным – 4:1. Усилить интригу смог только Капризов. За три минуты до перерыва «Миннесота» получила возможность сыграть в большинстве. Когда до выхода пятого полевого у «Нэшвилла» оставалось 15 секунд, Капризов взял вопрос реализации в свои руки. Первый бросок Кирилла в одно касание на себя принял защитник хозяев. Но Капризов оказался самым расторопным на подборе и выстрелил ещё раз – слегка облизнув штангу, шайба проникла в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Надежды «Миннесоты» на возвращение в игру продержались до конца третьего периода. Однако на 54-й минуте гол Мэтта Дюшена снял все вопросы о победителе. Тем не менее «Уайлд» пошли на замену голкипера шестым полевым и продолжили настойчивые попытки забить ещё хотя бы раз. Но в итоге это сделал сам «Нэшвилл» – Джохансен оформил хет-трик.

Поражение не позволило «Миннесоте» оторваться от ближайшего преследователя по дивизиону – «Сент-Луиса». Между командами сохранилось расстояние в три очка. В следующем матче «Уайлд» и «Блюз» предстоит сыграть друг против друга. Встреча состоится в Сент-Луисе 9 апреля.