«Настоящая суперзвезда». Капризов снёс очередной рекорд в НХЛ, войдя в историю «Миннесоты»

Никто в истории «дикарей» не набирал больше очков за сезон, чем это сделал Кирилл.

Уверен, многие до сих пор не забыли, насколько мощно Кирилл Капризов ворвался в НХЛ. В дебютном сезоне россиянин набрал 51 очко в 55 матчах регулярного чемпионата, стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» и выиграл «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку, — оставив не у дел всех остальных претендентов. Однако экспертов и болельщиков интересовал вопрос – сможет ли Кирилл держать такой уровень и дальше, играя против не только семи команд, как это было годом ранее, но и всех остальных клубов лиги. Не будет ли у него синдрома второго сезона?

Капризов ответил лучшим возможным образом – несмотря на некоторые трудности на старте регулярки, дальше он разогнался на полную катушку и ни у кого не оставил сомнений, что является звездой на уровне не только «Уайлд», но и всей НХЛ. Сегодня вместе с «дикарями» он прибыл в гости к «Каролине» в качестве шестого бомбардира лиги и первого среди россиян – Кирилл совершил 83 результативных действия после 65 матчей. 97-й номер находился на пороге исторического события – в предыдущем матче с «Питтсбургом» он повторил рекорд «Миннесоты» по очкам за сезон и теперь готовился превзойти его и установить новый – собственный.

Рекорд не заставил себя ждать – уже в середине первого периода новичок «Харрикейнз» Макс Доми отправился в штрафной бокс, чем «Уайлд» воспользовались уже через минуту. Капризов сделал передачу Матсу Цуккарелло – норвежец забросил, чем и помог россиянину превзойти достижение Мариана Габорика, которое было установлено в сезоне-2007/2008. «Настоящая суперзвезда», — прокомментировал рекорд Кирилла журналист Дейн Мизутани.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Развить успех «дикарям» помог ещё один россиянин. Дмитрий Куликов удалился вскоре после первого перерыва, но, как выяснилось, это был довольно хитрый тактический ход – отсидев положенные две минуты, защитник покинул штрафной бокс, принял участие в атаке своей команды и стал автором ещё одного точного броска.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Каролина» имела очень много возможностей отыграться, но все попытки пресекал новоиспечённый голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флёри, который отразил 26 бросков за первые два периода, в то время как его визави Фредерик Андерсен пропустил дважды после 15 попаданий в створ от «дикарей». С началом третьего периода картина сильно не изменилась – «ураганы» бросали чаще, но забила вновь «Миннесота». Причём сделал это Капризов, который к передаче добавил и заброшенную шайбу, а ассистировал ему Цуккарелло, вернувший своеобразный должок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Увы для Флёри, сохранить шат-аут вновь не получилось – «Харрикейнз» отыграли гол за шесть минут до конца основного времени, а за 40 секунд, казалось, едва не возродили интригу, поразив ворота «Уайлд» ещё раз. Однако эту шайбу отменили, посчитав, что Нино Нидеррайтер нарушил правила против голкипера. 3:1 – исторический матч для Капризова закончился в пользу «Миннесоты».