Жвачка по расписанию. Матчи СКА — ЦСКА так и не стали ни дерби, ни событием

Несколько лет назад официальный аккаунт «Матч ТВ» анонсировал игру СКА — ЦСКА как «главное дерби страны». Очень быстро в реплаях телеканалу ответили, что на самом деле главное дерби страны — зелёное. Ответ этот пришёл от другого официального аккаунта, который принадлежал КХЛ — и это хороший показатель того, как на самом деле все воспринимают эти вечные игры.

СКА — ЦСКА в начале апреля уже стало хоккейной неизбежностью, которую пока не смог сломать даже потолок зарплат, а отъезд легионеров гораздо сильнее ударил по соперникам двух аббревиатур — то же «Динамо» фактически потеряло второе звено и было абсолютно беззубым во втором раунде.

Все эти годы некоторые медиа и эксперты делают всё, чтобы показать: это постоянство абсолютно нормально, это лучший хоккей, который может быть в КХЛ. Лига какое-то время подыгрывала этому, поменяв формулу Кубка Открытия с привычного «запад — восток» так, чтобы со СКА — ЦСКА начинался сезон. Совсем недавно в одной из многочисленных хоккейных передач на YouTube один из журналистов выдал, что финал Востока — местечковая серия, зато вот на Западе-то ого-го!

Всё это выглядит так только на бумаге. На деле в сериях СКА и ЦСКА нет никакого огня с 2015-го — первой и самой эпичной встречи соперников. После этого мы видели пять серий, каждая из которых была в разной степени тягомотной. Самое важное, что все пять выиграл один ЦСКА, причём только один из этих разов казался нелогичным. Несмотря на то что два базовых клуба воспринимаются болельщиками в паре, на самом деле московские армейцы давно и безнадёжно лучше питерских системно. Все телодвижения СКА последних лет этот разрыв только усугубляют.

Вспомним: в 2016-м ЦСКА выиграл вообще без проблем, 4-0. Через два года лучше был СКА, но фантастическая оборонительная самоотдача команды Никитина позволила выгрызть серию у олимпийской «дрим-тим» Знарка. В 2019-м, несмотря на семь матчей, СКА цеплялся за серию в основном индивидуальными усилиями и полностью провалил решающую игру. В прошлом сезоне итоговые 4-2 тоже были немного обманчивыми: ЦСКА очень легко повёл 3-0, немного расслабился и позволил серию размочить.

Александр Радулов и Илья Ковальчук Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Прозвучит громко, но в этом году и при 2-1 в пользу ЦСКА, и при 3-2 в пользу СКА было понятно: победит команда Фёдорова. Помешать ей сделать это могли только нюансы: какое-нибудь дикое удаление на 5+20, пара ошибок Федотова, вспышка гениальности от Гусева или Кузьменко. Из перечисленного случилась только одна ошибка вратаря — в остальном атаке Питера в последних двух матчах выключили свет, вчера при 0:2 СКА не создал вообще ничего осмысленного.

Самое ужасное в этих дерби — это просто плохой хоккей. Это не скрыть ни под каким соусом околотактических мудрствований и рассказами о том, что «главное в плей-офф — это результат». Если команды не умеют позиционно атаковать, периодически просто не могут выйти из зоны, не могут расписать наигранную комбинацию, то это не прикрыть никакой отмазкой. И ведь такое происходит не в первый раз: и в прошлом году, и в 2019-м, и за год до этого было примерно одинаковое малособытийное ковырялово с низкой интенсивностью и откатной тактикой в защите.

Какая игра СКА — ЦСКА за эти годы вам действительно запомнилась? Какой момент из неё вы хотели бы пересматривать, даже зная конечный результат? Сравнивать с НХЛ будет неуместно — но на том же Востоке недавно встретились две команды с историей взаимной ненависти ещё из начала нулевых и выдали, возможно, лучшую серию в истории КХЛ — с камбэками, событиями и неожиданными приёмами типа снятия вратаря за 12 минут до конца.

Дерби — это ещё и нерв. Курицы на клюшке, толстые сигары победивших менеджеров, сосиски на льду, подколки в послематчевых интервью, пикировки фанатов и эсэмэмщиков – здесь ничего этого нет. За нерв в этой серии единолично отвечал Лео Комаров, но он бы проделывал свои штучки даже на дворовой площадке в матче со школьниками. Возможно, солидным людям, которые контролируют оба клуба, не с руки заниматься заочным троллингом — для них важнее победа.

Леонид Комаров и Антон Слепышев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Самое главное — в дерби должны играть равные соперники. Если «Барселона» начнёт каждое «класико» побеждать «Реал», лет через 7-8 это всем надоест. А в нашем случае ЦСКА не только выиграл пять последних серий плей-офф, но и 13 из последних 17 матчей регулярки (за отсечку примем уход Олега Знарка). Показательно, кстати, что и большинство из этих матчей регулярки по содержанию были максимально унылыми — но речь не об этом.

Хотя СКА в болельщицкой среде принято ненавидеть больше (в основном из-за их лихого и наглого стиля селекции), получается так, что на самом деле это младший армейский брат. Хотя у Питера не меньше ресурсов, они проматываются на бесконечную ротацию. В СКА нет даже подобия стабильности — игроки подписываются и расторгаются постоянно, садятся в запас без всяких объяснений, перемещаются по составу абсолютно рандомно, как и тренеры в рамках разветвлённой клубной системы. Весь этот процесс начался примерно после ухода Знарка и сакраментального «капитана ротации» от Павла Дацюка.

Когда летом ЦСКА внезано назначил тренера-новичка главным, беспокойств за них было меньше, чем за вечно обновляющийся СКА: там обкатанная годами система игры, давно устоявшийся костяк состава — изменение одного элемента структуры вряд ли бы привело к её краху. Фёдоров первые месяцы мучился, но встал на лыжню довольно быстро — и клуб усвистал далеко вперёд.

Сергей Фёдоров и Роман Ротенберг Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Прямо сейчас сложно представить, что даёт КХЛ это дерби. Это уже точно не матч двух самых звёздных команд — потолок всё-таки размазал хороших игроков по лиге. Эти игры не задают тактические тренды, как в НХЛ или матчах сборных. Это, как уже написано выше, просто скучно и предсказуемо. Если жевать одну и ту же жвачку несколько часов, её вкус выдохнется — так и произошло с вечным дерби армейских клубов.

Но этот плей-офф показал, что даже в нынешнем состоянии лучше СКА и ЦСКА на Западе всё равно ничего нет. И это на самом деле очень грустный итог для всей лиги в целом.