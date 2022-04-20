«У нас есть ценный актив в НХЛ». Генменеджер «Авангарда» — о новом тренере и селекции

В конце прошлой недели состоялось заседание Совета директоров «Авангарда» по итогам сезона. Результат «ястребов» был признан неудовлетворительным, такую же оценку получил и селекционный блок, возглавляемый генеральным менеджером Алексеем Волковым.

Корреспондент «Чемпионата» связался с Алексеем Владимировичем и поговорил с ним:

об итогах Совета директоров;

о поисках нового главного тренера;

про принципы и тенденции селекционной работы в современных условиях;

о легионерах в КХЛ;

про Александра Радулова и Клима Костина.

«Авангард» хочет побыстрее определиться с главным тренером. Ждём ответа от кандидатов»

— Алексей Владимирович, подведите итоги Совета директоров «Авангарда».

— На заседании был заслушан мой доклад о проделанной работе по всем трём клубам системы. Разумеется, львиная часть была посвящена «Авангарду». Мы проговорили все наши трансферы, я высказал своё мнение, участники совещания во главе с Александром Крыловым его выслушали. После этого была выставлена неудовлетворительная оценка результату команды, с чем я полностью согласен. Был допущен ряд ошибок, которые повлияли на итог сезона. Также были объективные факторы, которые нам не позволили выиграть серию у «Металлурга».



— Работа селекционного блока получила неудовлетворительную оценку. Можете ли вы сами назвать, где и в чём, на ваш взгляд, были допущены ошибки?

— Я чувствовал по ходу сезона, что наша защитная линия была не на высшем уровне. У ребят-иностранцев получился эмоционально затратный прошлый сезон: чемпионство в КХЛ, а затем участие в чемпионате мира. Был короткий подготовительный период, и им приходилось черпать эмоции уже по ходу нового чемпионата. Наверное, это сыграло свою роль. Но потом все вышли на свой уровень, в ноябре-декабре мы выглядели очень достойно, и парни были настроены на то, чтобы улучшить свой результат. Как личный, так и командный.



По персоналиям не хотелось бы что-то говорить, кого-то критиковать. Потому что все ребята очень честно отработали в силу своих возможностей, им огромная благодарность за то, что они сплотились в непростой ситуации в плей-офф.



— Существует ли уже список кандидатов на пост главного тренера?

— Список оговаривался после Совета директоров, он был предоставлен Александру Крылову. Ведём переговоры, пока рано что-то говорить. Ждём ответа от потенциальных кандидатов.

— Есть ли задача поскорее определиться с кандидатурой главного тренера?

— Да, конечно. Любая трансферная кампания подстраивается под конкретного главного тренера. Игроки, которые не согласованы с тренером, которые ему навязаны — это перманентная проблема. Потому что тренер должен чётко понимать, кого клуб берёт и на какие роли. Ему работать с хоккеистами, так что моя задача — подобрать хоккеистов, максимально подходящих под идеологию и философию наставника.

«Прохоркин не захотел подписывать контракт с «Авангардом», открыт вопрос по Семёнову. Но это жизнь»

— На какой стадии сейчас переговоры с лидерами «Авангарда»: Сергеем Толчинским, Корбаном Найтом, Алексеем Емелиным?

— Переговоры пока на паузе, мы ждём определённости с главным тренером. Как только это случится, мы продолжим разговаривать с Толчинским. Это наш самый ценный лот, который мы очень хотим оставить. Есть реалии, в которых мы существуем, и мы будем отталкиваться от этого.



Найт получил предложение о новом контракте, и мы надеемся, что он нам даст ответ в ближайшее время. Продолжение сотрудничества с Емелиным тоже будет зависеть от кандидатуры главного тренера.



— В СМИ пишут о переходах Николая Прохоркина в СКА и Кирилла Семёнова в ЦСКА как о свершившихся фактах. Что скажете?

— Прохоркин не захотел подписывать с нами контракт, хотя мы предлагали ему очень хорошие условия. Он выбрал другой клуб. По Семёнову вопрос открыт, но до нас доносится информация, что у него есть предложения, которые он рассматривает в первую очередь.



Но это жизнь, мы будем ориентироваться на тех, кто хочет с нами работать. Незаменимых людей не бывает, так что мы будем с уважением относиться к любому выбору ребят.

Николай Прохоркин Фото: photo.khl.ru

— Есть ли сейчас какое-то понимание по переговорам с легионерами на следующий сезон? Действительно ли в КХЛ могут остаться одни североамериканцы, на которых нет сильного давления с родины?

— Да, такая тенденция прослеживается. Я бы не сказал, что североамериканцы находятся вне давления, но они более открыты к предложениям, и от агентов поступает информация, что они на следующий сезон не будут закрываться от КХЛ. Но пока всё очень зыбко и непонятно. Мы будем ориентироваться на российский рынок, а если кто-то из легионеров изъявит желание приехать в наш клуб, то мы будем рассматривать это как дополнительную опцию.



— Входят ли в сферу интересов «Авангарда» такие свободные агенты, как Никита Михайлис, Дамир Жафяров, Егор Яковлев?

— Михайлис ещё ограниченно свободный агент, Жафяров и Яковлев — одни из самых ценных неограниченно свободных агентов. Мы их рассматриваем, но есть и другие клубы, которые ведут с ними переговоры. Опять же, будем отталкиваться от того, какой вектор примет селекция после подписания нового главного тренера. Всё завязано на нём.

«В гонке цифр я участвовать не буду. Хотя понимаю, что сибирская наценка неизбежна»

— Как вы думаете, получится ли сохранить финансовую дисциплину в раздевалке? Или в Омске придётся кому-то переплачивать из-за, скажем так, сибирской наценки?

— Я буду адаптироваться к реалиям. Понимаю, что сибирская наценка неизбежна, но в гонке цифр участвовать не буду. Если человек действительно будет нам нужен, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы его приобрести. Рынок очень ограничен, на нём есть ценные ребята, которые усилят любой из топ-клубов. Будем смотреть и делать последующие шаги, исходя из того, кто нам нужен по позициям.



— Смотрят ли в «Авангарде» на россиян, у которых заканчивается контракт в НХЛ? Возможен ли интерес к Радулову?

— Радулов — это знаковая фигура по обе стороны океана. Хоть у него сейчас дела идут не так хорошо, как ему хотелось бы. Однако его представитель не выходил с нами на контакт с предложением рассмотреть Александра как потенциального новичка.



У нас есть ценный актив за океаном — это Клим Костин. Мы на него рассчитываем и ведём с ним переговоры. Другие ребята из Северной Америки тоже находятся в поле нашего зрения, мы смотрим, кто из тех, кто не закреплён в КХЛ за каким-либо другим клубом, может быть нам полезен.

Клим Костин Фото: photo.khl.ru

— У тренера по физической подготовке Брэндона Бови контракт ещё на один сезон. Он остаётся, нет никаких проблем?

— Да, Брэндон показал свою состоятельность как тренер, он высочайший профессионал своего дела. Я уверен, что вне зависимости от того, кто будет главным тренером, он останется. Так же как и Сергей Звягин.



— Есть ли уже понимание, кто будет заниматься селекцией в «Омских крыльях»?

— Мы ежедневно проводим совещания, рассматриваем возможных кандидатов. Наблюдаем за работой людей внутри нашей системы, анализируем резюме, которые были нам присланы. Думаю, что в самое ближайшее время мы определимся и будет назван человек, который возьмётся за эту очень ответственную работу.