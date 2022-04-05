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Что будет с «Авангардом» в следующем сезоне после ухода Хартли, кто будет главным тренером команды

Конец славной эпохи и начало новой? Что будет с «Авангардом» после ухода Боба Хартли
Лев Лукин
Что будет с «Авангардом» после ухода Боба Хартли
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Канадского тренера будет сложно заменить. Но он сделал всё, чтобы его дело в Омске продолжалось.

Вчера Боб Хартли официально объявил о завершении работы в «Авангарде». Эту новость нельзя назвать сенсационной: то, что минувший сезон будет последним для канадца в России, можно было предположить ещё как минимум год назад, когда он привёл «ястребов» к чемпионству. Было, пожалуй, очевидно, что взявший очередной трофей в очередной лиге тренер не будет задерживаться в КХЛ только из-за того, что ему всё очень нравилось в «Авангарде». Он уже достиг вершины, а дома, за тысячи километров от России, по нему всё это время скучала большая семья. Так что Хартли доработал оставшийся год по контракту с «ястребами» и вполне логично ушёл, взяв паузу в тренерской карьере.

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Хартли не раз подчёркивал, что для него работа в «Авангарде» стала удивительным и приятным приключением. Для омского же клуба четыре года под руководством канадца стали чем-то бóльшим. Это была целая славная эпоха, которая сейчас подошла к концу.

Думаю, что уход Хартли для болельщиков «Авангарда» — это такая добрая грусть. Канадец отдал всего себя на благо омского хоккея, принёс миллионы счастливых моментов фанатам клуба, и требовать продолжения банкета было бы, пожалуй, несколько самонадеянно с их стороны. В Омске и так безмерно благодарны Бобу за работу и вряд ли когда-нибудь его забудут.

В первый же год в «Авангарде» Хартли сумел выдернуть «ястребов» из пучины безвременья. Тут, конечно, правильнее приписать эту заслугу в первую очередь Александру Крылову, который прекратил многолетний бардак в клубе, привнёс чёткую, понятную, современную структуру управления, основанную на строгом бизнес-подходе и умеренных, адекватных амбициях, и превратил «Авангард» в серьёзный спортивный и медийный проект. Собственно, и Хартли в Омск привёз именно Крылов. Однако за результат отвечал Боб, и если бы он (результат) не соответствовал всему остальному, то весь лоск современного «Авангарда» отдавал бы дешёвым блеском.

Боб Хартли

Боб Хартли

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но Хартли не подвёл. Он как влитой вписался в новую структуру омского клуба, поставил команде системную игру и с ходу рванул навстречу таким высотам, о которых в Омске уже стали забывать. В первом же плей-офф «Авангард» Хартли опрокинул действующего чемпиона из Казани 4-0 в серии, а потом добрался до первого для «ястребов» за семь лет финала Кубка Гагарина. Там побороться на равных с ЦСКА не вышло, но уже через два года созревший во всех смыслах для чемпионства «Авангард» сломил сопротивление могучей армейской машины в решающей серии сезона. А до этого прошёл поистине невероятный путь по кубковой весне.

Два финала за четыре года и Кубок Гагарина — это сухой остаток деятельности Хартли. Таких продуктивных отрезков в Омске не знали со времён Валерия Белоусова, который работал в «Авангарде» ещё в середине нулевых. Примерно после увольнения Валерия Константиновича для «ястребов» и наступили суетные, сумбурные времена: в них уместился, например, финал-2012, однако гораздо больше они ассоциируются с тренерской чехардой, бардаком в руководстве, мощной текучкой игроков и стилей и фактическим отстранением «Авангарда» от элиты топ-клубов КХЛ.

Всё это закончилось в 2018 году с приходом Крылова и Хартли. Первый обеспечил солидность в организации всех процессов, а второй — то же самое непосредственно в хоккее. «Авангард» стал максимально тренерской командой с понятными стилем и системой, с высоким уровнем внутренней культуры и рабочей этики. Тренер-чемпион в итоге и сделал из «ястребов» команду-чемпион.

Работал на стекольном заводе, а потом стал тренером-чемпионом. В чём феномен Боба Хартли? Работал на стекольном заводе, а потом стал тренером-чемпионом. В чём феномен Боба Хартли?

При этом Хартли был не просто тем человеком, который обеспечивал спортивный результат. Он не замкнулся на исполнении своих прямых обязанностей, а стал, без преувеличения, центром франшизы «ястребов», вокруг которой вращались многие процессы. Хартли делал лучше своих коллег по тренерскому штабу (почитайте хотя бы интервью с Дмитрием Рябыкиным на «Чемпионате»), развивал молодёжь, скрупулёзно работал над развитием отдельных хоккеистов, много общался с тренерами клубов вертикали, включая молодых специалистов из Академии, а также никогда не отказывал медиа «Авангарда» в съёмках различных активностей клуба. Хартли прекрасно понимал, что профессиональный хоккей — это не только непосредственно результат твоей команды. Это ещё и реклама и пиар, это ещё и многогранное развитие, это интеграция во многие процессы, это мысли о будущем и память о прошлом.

Во всём этом Хартли выгодно отличался от многих российских специалистов, которые обожают, когда их никто не трогает, не мучает вопросами и не отвлекает от великой миссии. Культура открытости и взаимоуважения — вот что привнёс Хартли не только в «Авангард», но и во всю КХЛ, создав образ настоящего хоккейного джентльмена, всегда бодрого, подтянутого, гладковыбритого и приветливого, с тонким юмором и запасом ответов на все случаи жизни.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом понятно, что Хартли не был душкой. Не был этаким добрым канадским дедушкой с постоянной улыбкой на лице. Не секрет, что Хартли — очень жёсткий тренер, под руководством которого бывает непросто. Максимальное внимание к мелочам и высочайший уровень требовательности — все хоккеисты, поработавшие с Бобом, отмечали, что он, по сути, заново учит их играть в хоккей, давая гигантский объём информации на тренировках. Это тяжело, трудно и непривычно для российской действительности, однако подход Хартли неоднократно доказывал свою состоятельность.

Тут речь даже не про два финала, а про то, что игроки, не встававшие в позу, а слушавшие тренера, с течением сезона реально добавляли с каждой игрой, прокачивая свои лучшие качества. Спросите об этом у Береглазова, которого в своё время списали в Магнитогорске. У Костина, который приехал из системы «Сент-Луиса», по простому говоря, никакущим, но уже к финишу регулярки превратился в лучшего силового форварда КХЛ. У Шарипзянова, в котором Хартли открыл талант едва ли не идеального разрушителя. Наконец, у молодёжи из системы клуба, начиная с Михеева и заканчивая Грицюком. Да, Хартли заставлял много пахать. Но у этой пахоты всегда был ощутимый выхлоп.

Хартли раскрывает ещё одного русского таланта. Прорыв Грицюка успокоит критиков канадца? Хартли раскрывает ещё одного русского таланта. Прорыв Грицюка успокоит критиков канадца?

Разумеется, за четыре года в России Хартли нажил себе критиков. Во-первых, потому, что, как и любой человек, ошибался. Во-вторых, потому что, будучи канадцем, был успешен в нашей стране, вызывая зуд у ярых «славянофилов». В-третьих, из-за того, что Бобу не были чужды актёрские навыки. Да, он любил встряхивать судей, по поводу и без, любил ярко намекать на пресс-конференциях на лютую несправедливость по отношению к «Авангарду». И Хартли, разумеется, прекрасно понимал истинное положение вещей, но на публике горой стоял за свою команду.

За это несколько вызывающее поведение Бобу часто доставалось. Но посмотрите: многие российские наставники сейчас перенимают такую модель общения с арбитрами и прессой. И это означает, что Хартли задавал тренды не только в плане управления хоккейной командой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Боб уже покинул «Авангард», и возникает логичный вопрос — что будет дальше с омским клубом, который возвращается в родной город? Кто будет тренером? В прессе муссируется много слухов, однако пока рано говорить о чём-то конкретном, ведь «ястребы» ещё даже не подвели итоги сезона на совете директоров, не утвердили концепцию на следующий чемпионат, не сформировали бюджет.

Но есть ощущение, что в любом случае «Авангарду» стоит воспользоваться тем, что Хартли оставил после себя крайне плодородную почву. Та система, которую по всем направлениям внедрял канадец, должна продолжать работать на благо омского клуба, в котором уже сейчас есть люди, способные продолжить гнуть линию Хартли. Конечно, я в первую очередь имею в виду Дмитрия Рябыкина.

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Дмитрий Анатольевич трудится помощником в «Авангарде» уже шесть сезонов, и ещё год назад в личной беседе он уверял меня, что готов к работе главным тренером. За четыре сезона Рябыкин впитал максимум знаний и опыта от Хартли, чьё видение хоккея он полностью поддерживает, при этом омский хоккей для Рябыкина, отыгравшего в своё время за «Авангард» 12 полных сезонов, точно не пустой звук. На мой взгляд, лучше кандидата на роль преемника Хартли и не найти, хотя, конечно, это, может быть, несколько дилетантское мнение со стороны. Я не знаю, насколько реально готов Рябыкин начать самостоятельную карьеру в клубе с высокими задачами, насколько он ментально готов к этому сложнейшему вызову. Его кандидатура точно будет рассматриваться боссами «Авангарда», но какое решение будет принято — сказать сейчас тяжело.

Если говорить о будущем «Авангарда» в целом, то убеждён, что всё у «ястребов» будет нормально. При нынешнем руководстве омский клуб способен пережить смену эпох достойно и без потери качества, к тому же возвращение в родной город на новую шикарную арену обязательно придаст организации мощный позитивный импульс.

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