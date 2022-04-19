Знарок — в «Ак Барсе», Ларионов — в «Торпедо». Сделки КХЛ, о которых скоро все узнают

1 мая в Континентальной лиге официально откроется трансферное окно, а это значит, что клубы смогут представлять своих новичков, со многими из которых уже есть договорённости. Это касается как тренеров, так и хоккеистов. Рассказываем о самых ожидаемых сделках в российском хоккее.

Олег Знарок возглавит «Ак Барс»

В Казани после увольнения Дмитрия Квартальнова ждут нового главного тренера. Известный специалист Олег Знарок накануне прибыл в столицу Татарстана, в ближайшее время с ним будет подписан однолетний контракт. Интересно посмотреть за работой Знарка в казанской команде. Помогать ему будет Юрий Бабенко, ранее игравший у Знарка в ХК МВД. И, по всей видимости, ещё один бывший подопечный – Александр Бойков. «Барсы» соскучились по большим победам, Знарок должен их вернуть. В свою очередь, «Витязю», из которого уходит Бабенко, теперь нужно искать главного тренера.

Ларионов примет «Торпедо»

Серьёзные изменения произойдут и в тренерском штабе «Торпедо». Дэвид Немировски и его помощники в полном составе отправились в отставку. Теперь в Нижнем Новгороде будет работать легендарный в прошлом нападающий Игорь Ларионов. Помогать ему будут Андрей Козырев, Михаил Васильев и Николай Хабибулин, который займёт позицию тренера по вратарям. Согласитесь, очень интересный ход руководства нижегородцев. Ларионов уже пробовал себя в роли главного тренера российской молодёжки. Теперь предстоит поработать на клубном уровне.

Козлов сменит Лямся в Уфе

Ещё одно тренерское назначение готовится в столице Башкортостана. Финский тренер Томи Лямся после вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф уже объявил о своём уходе из команды. Его место займёт прекрасно знакомый уфимским болельщикам Виктор Козлов, ранее работавший помощником финна. Помогать Козлову будут Николай Цулыгин, Константин Кольцов (приходит из «Спартака») и, возможно, Андрей Кутейкин. Достаточно перспективный штаб, но посмотрим на деле. Без финских легионеров юлаевцам в следующем сезоне будет сложно.

Виктор Козлов на тренерской лавке в «Салавате Юлаеве» Фото: photo.khl.ru

Бобков перейдёт в «Автомобилист»

Вратарская линия «Автомобилиста» пополнится голкипером Игорем Бобковым. Выступление габаритного вратаря в составе «Ак Барса» вряд ли можно назвать успешным, поэтому в Екатеринбурге Игорь вполне может перезагрузить свою карьеру. Да и уральцам после ухода Якуба Коваржа явно требовалось усиление вратарской линии. Учитывая, что с иностранцами в КХЛ на следующий сезон по-прежнему нет никакой ясности, приход Бобкова в команду Николая Заварухина явно не станет лишним. Принципиальная договорённость о сделке уже есть.

Прохоркин станет игроком СКА

Очередная смена команды ждёт Николая Прохоркина. После обмена из магнитогорского «Металлурга» в «Авангард» россиянин неплохо выглядел у Боба Хартли, но теперь центральный нападающий возвращается в СКА. В Питере, кстати, форвард играл на приличном уровне, поэтому долгой адаптации в команде Романа Ротенберга хоккеисту точно не потребуется. Армейцам нужно усиливать свою центральную линию нападения, чем они сейчас и занимаются. В целом же состав у СКА довольно сбалансированный.

Николай Прохоркин в «Авангарде» Фото: Александр Сафонов ,«Чемпионат»

Семёнова ждут в ЦСКА

Практически наверняка случится и ещё один громкий переход. Если СКА планирует усилить центр атаки Прохоркиным, то в ЦСКА ждут Кирилла Семёнова из «Авангарда». Семёнов должен хорошо вписаться в игровую модель армейского клуба, а вот «Авангарду» стоит всерьёз задуматься и проанализировать, как и кем усилить состав на следующий сезон. После возвращения в Омск «ястребов» ждут серьёзные реформы, о чём уже было объявлено. Это касается в том числе и состава.

Хохряков переезжает в Челябинск

«Салават Юлаев» лишится неплохого нападающего для третьего звена. Пётр Хохряков перебирается в Челябинск, а уфимцам нужно искать человека на его позицию. Пётр всегда играл на команду, мог прибавить в нужный момент и выстрелить тогда, когда это было необходимо. Да, это не прирождённый снайпер. Перед Хохряковым всегда стояли другие задачи, которые он прекрасно выполнял. Анвару Гатиятулину такой хоккеист однозначно пригодится.