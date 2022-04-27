Что натворил Самсонов? Русский вратарь пропустил, возможно, самый нелепый гол сезона НХЛ

«Вашингтон» давно обеспечил себе место в плей-офф НХЛ, но в последнее время его надежды на второй Кубок Стэнли стали таять с удвоенной скоростью. В «Кэпиталз» внезапно обострился кадровый вопрос: Александр Овечкин получил травму, последствия которой ещё не ясны; а сегодня выяснилось, что у «Столичных» есть проблемы с голкипером.

Илья Самсонов в матче против «Айлендерс» отразил 22 из 26 бросков и вчистую проиграл вратарскую дуэль соотечественнику Илье Сорокину. Правда, главным разочарованием для магнитогорского воспитанника стали вовсе не четыре пропущенные шайбы, а качество собственной игры.

На протяжении всей встречи было трудно отделаться от ощущения, что Самсонов далёк от идеальных кондиций. Впервые Илья пропустил на девятой минуте стартового периода. Сольный прорыв Палмиери по зоне «Кэпиталз» оказался голевым. Посовещавшись, судьи отменили взятие ворот: Дмитрий Орлов завёз Зака Паризе во вратарскую площадь, где 37-летний американец оказал воздействие на клюшку Самсонова.

Подозрительным выглядело другое: нарушение со стороны Паризе не было бесспорным, но, выпустив клюшку из рук, Самсонов даже не попытался продолжить борьбу – он остался стоять на ногах как вкопанный, а затем принялся активно апеллировать к арбитрам.

Две минуты спустя счёт всё же был открыт: «Столичные» запутали Сорокина сочетанием мощного щелчка от синей линии и своевременным подставлением.

А вот дальше «Вашингтон» только пропускал. В концовке отрезка «Айлендерс» провели головокружительную позиционную атаку, и Самсонов, отразив два броска, мог выйти из неё героем. Но третий оказался неберущимся: Пулок зарядил от синей, и Илья, закрытый двумя игроками, не смог с этим ничего поделать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде Самсонов смотрелся превосходно: дважды «Кэпиталз» позволяли соперникам произвести выходы два в одного и дважды с угрозами справлялся голкипер.

А в третьей 20-минутке всё сломалось. В дебюте отрезка «Вашингтон» остался в меньшинстве. «Айлендерс» вновь сделали ставку на дальние броски, и она сработала. Добсон совершил, возможно, самый успешный промах в карьере: шайба, пущенная им от синей линии, шла как минимум в метре от ворот и попала в Тревора ван Римсдайка, а от него – в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Самсонов с укоризной посмотрел на партнёра, но вскоре сам стал антигероем эпизода, который ему наверняка ещё долго будут припоминать. На экваторе периода россиянин расслабленно вышел к борту, чтобы остановить шайбу для Дмитрия Орлова. Катившийся вслед за защитником Кейси Сизикас нагнал его и вступил в борьбу. Сизикас упал, но получил контроль над шайбой и умудрился бросить, сидя на льду на пятой точке! Шайба попала в штангу, а всё остальное Самсонов сделал самостоятельно. Пытаясь вернуться в ворота, голкипер засуетился: обернулся вокруг своей оси сначала на коньках, а затем и на коленях. От штанги шайба отлетела в край ловушки Самсонова, после чего пересекла линию – 3:1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вполне возможно, что российский вратарь «Вашингтона» пропустил самый нелепый и странный гол всего сезона НХЛ.



Автором четвёртой шайбы стал Андерс Ли. Нападающий отличился прямым броском. Среагировать на него Самсонову, судя по всему, помешал игрок «Вашингтона» Мартин Фегервары, оставшийся на пути шайбы. Пока «Айлендерс» праздновали успех, вратарь окатил Фегервары осуждающим взглядом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Курьёзная ошибка Самсонова в турнирном отношении не стала для «Вашингтона» роковой – «Кэпиталз» сохранили прежние позиции и ещё могут обойти «Питтсбург». При этом свои шансы на деятельное участие в плей-офф российский голкипер существенно сократил. Не факт, что после такой оплошности тренеры «Столичных» смогут ему довериться.