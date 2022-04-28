Турнир для канадцев сложилcя максимально неудачно. «Кленовые листья» проиграли три матча из четырёх и сложили чемпионские полномочия.

Россия бы так не опозорилась! Канада провалила ЮЧМ, проиграв решающий матч за 5 минут

Турниры с участием лучших молодых хоккеистов мира всегда отличаются непредсказуемыми сюжетами и высокой результативностью. Нынешний юниорский чемпионат мира ещё продолжается, но уже совершенно точно исключением не станет.

Первый же матч на вылет прошёл по удивительному сценарию. В стартовом четвертьфинале сборная Канады проиграла соперникам из Финляндии. «Кленовые листья» вели в счёте трижды по ходу встречи, но окончательно упустили преимущество за пять минут третьего периода и пропустили в овертайме.

Канадцы забрасывали на 4-й и 13-й минутах стартового периода, но почти сразу после забитых голов хватали невынужденные удаления. Финны оказались безжалостны по отношению к оппоненту и обе попытки использовали – дубль оформил Йоаким Кеммель. На перерыв команды ушли при равном счёте – 2:2.

В дебюте второго периода родоначальники хоккея ударно провели две смены подряд: в интервале 28 секунд Шуурман и Бедард создали для своей команды более солидный отрыв. Семь минут спустя Финляндия отквитала одну шайбу усилиями Мяннистё, а дальше на льду воцарилось голевое затишье.

Следующего взятия ворот болельщикам пришлось ждать аккурат до середины третьей 20-минутки: в этот момент Бедард сделал дубль и вернул канадцам фору в две шайбы – 5:3. Финны начали погоню за соперником, когда до финальной сирены оставалось меньше пяти минут. Канадцы вновь допустили нарушение правил и позволили Каскимяки сократить отрыв. Пятую шайбу Финляндия тоже забросила при численном неравенстве: Халттунен вышел шестым полевым вместо вратаря и перевёл матч в овертайм.

Дополнительный отрезок занял всего лишь 28 секунд – этого времени Кеммелю хватило, чтобы оформить хет-трик и вывести сборную Суоми в число четырёх лучших команд турнира.

Для канадцев первенство планеты обернулось настоящим провалом. «Кленовые листья» проиграли в трёх матчах турнира из четырёх. Единственной командой, которая не устояла перед канадскими юниорами, стала сборная Германии – 3:8.

С тем же счётом канадцы проиграли своим принципиальным конкурентам – сборной США. Кроме того, родоначальники хоккея не справились с чехами – уступили в овертайме (5:6). Причём, как и в случае с финнами, канадцы лидировали вплоть до решающих мгновений матча, а пропустили за две с половиной минуты до конца.

Такое выступление — настоящий позор для Канады, которая год назад завоевала золото ЮЧМ, обыграв в финале сборную России. Сейчас наших ребят по выдуманной причине не допустили до турнира, но можно с уверенностью сказать, что российские юниоры такого провала, как у канадцев, не допустили бы.