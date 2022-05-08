«Россия может шантажировать компроматами». Финны боятся за свой чемпионат мира

Россию исключили откуда только можно в международном хоккее, но забыть о нас всё равно не могут. Прямо сейчас Финляндия с тревогой готовится к проведению чемпионата мира, который должен начаться через день после того, как страна подаст заявку на вступление в НАТО. Казалось бы – где военные союзы, а где праздник хоккея? Увы, иногда в мире эти вещи переплетаются. По крайней мере, в умах финнов. Организаторы ЧМ и финские СМИ на полном серьёзе задаются вопросом, а не попытается ли Россия сорвать мировое первенство?

«Готовы к тому, что во время ЧМ могут пройти кибератаки»

«Подача заявки в НАТО совпадает с началом турнира. Добавьте к этому факт, что Россию и Беларусь исключили с чемпионата мира, а следующий турнир отобрали у России. Так что, конечно, мы принимаем во внимание этот вопрос, — заявил генеральный секретарь ЧМ-2022 Хейкки Хиетанен. — Мы сотрудничаем с различными ведомствами и экспертами и готовы к тому, что во время чемпионата мира могут произойти кибератаки».

«К кибератакам надо тщательно готовиться. Есть разные методы влияния – на информацию, на виртуальный мир или на что-то ещё. Всё это надо принимать во внимание в оценке рисков. Читаешь комментарии спортивных лидеров России об исключении их атлетов из разных соревнований и видишь, что они крайне жёсткие. Им не нравится эта ситуация. Может статься, что они хотят нанести ответный удар», — считает профессор кибербезопасности из университета Аалто Ярно Лимнекл.

Шведский нападающий Лукас Валльмарк, который недавно рассказал прессе о своём отъезде из КХЛ, и вовсе считает, что чемпионат мира может оказаться под угрозой. «Не могу оценить плюсы и минусы вступления в НАТО, так что не буду это комментировать. Но не думаю, что чемпионат мира будет сыгран, если напряжённость усилится», — заявил он.

«Шпионаж — традиция с советских времён. Россия может пойти на шантаж компроматами»

Впрочем, раскручивать такой вариант развития событий финнам совсем невыгодно. Одно дело – бросить в Россию камень, что она хочет испортить всем праздник. Другое – довести истерию до того, чтобы все в панике отказались ехать в Хельсинки и Тампере.

«Паниковать не надо. Такое время, что у людей воображение разыгралось не на шутку. Не буду обсуждать то, что говорят отдельные люди. Страны-участники не высказывали никаких беспокойств организаторам по вопросам безопасности. ИИХФ проводит чемпионат мира каждый год, и безопасность – всегда одна из главных задач организаторов. Власти Финляндии хорошо умеют это делать», — говорит Хиетанен.

Другой профессор – Маркку Йокиспиля — считает слова Валльмарка преувеличением, но предупреждает, что у России наверняка собраны папочки с компроматами на тех, кто выступал в КХЛ и им могут дать ход в любой момент.

«Слова Валльмарка – это уже слишком. Не думаю, что Россия организует какую-нибудь террористическую атаку. Скорее, может попытаться действовать информационно. Уверен, какие-то вмешательства будут. Когда читаешь обсуждения по НАТО в соцсетях, встречаются вещи, от которых задаёшься вопросом: что это за мнения такие, эти люди вообще реально существуют?

Как тогда Россия может помешать ЧМ? Многие игроки и тренеры работали в КХЛ. Шпионаж – давняя традиция в России, ещё с советских времён. В подходящий момент они могут шантажировать людей компрометирующей информацией. Вполне могу представить, что они запустят кампании, чтобы подорвать репутацию тренеров, которые работали в КХЛ», — говорит Йокиспиля.

Реальная проблема — заполняемость трибун

Что касается реальных проблем с чемпионатом мира, то она у финнов только одна – это заполняемость трибун. И снова Россия виновата. «Сборная России должна была играть в Хельсинки. Команду исключили из турнира, а это значит, что количество российских болельщиков будет гораздо меньше, чем ожидалось. Туристы из других стран тоже могут не захотеть ехать в страну, соседствующую с Россией», — пишет Ilta Sanomat.

Проблему с продажами билетов признаёт и Хиетанен: «Было много необязательных помех для международных продаж билетов. Во-первых, коронавирус, болельщики не знали, смогут ли они вообще добраться до места проведения ЧМ. Мы начали продажи 14 февраля, а потом наступило 24 февраля». Билетов в продаже ещё достаточно, только на матчи Финляндии раскупили практически все квитки. Турнир стартует уже через неделю.