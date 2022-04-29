Уже подсуетились. Финны готовы принять отобранный у России ЧМ по хоккею

Они ждут, что будут и другие претенденты, но пока все только отказываются.

Международные турниры, которые отобрали у России, недолго будут оставаться бесхозными. На проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023 быстро нашлись желающие.

На молодёжный чемпионат мира главным претендентом является Канада. Если его отдадут «кленовым листьям», это будет их третий МЧМ практически за один год и четвёртый – за два года! Канадцам вручили МЧМ-2022, забрав его у Швеции, так как в пандемию пришлось играть в жёстком «пузыре», что, естественно, сказалось на прибыльности чемпионата. Несмотря на то что из-за криворукой организации и строгих коронавирусных правил первенство пришлось в спешке сворачивать, а затем переносить на лето, ИИХФ всё устраивает. Четыре молодёжных чемпионата мира подряд в одной стране – такого ещё никогда не было.

Финляндия хочет провести ЧМ-2023

ЧМ-2023, вполне возможно, далеко от Санкт-Петербурга не уедет и переместится в Финляндию. Наши шустрые северные соседи уже подсуетились и заявили о своей заинтересованности в проведении второго турнира подряд. Хоккей там – главный вид спорта, а на фоне первой в истории победы в Олимпийских играх интерес к нему зашкаливает.

Финские болельщики на фоне российских флагов Фото: РИА Новости

К тому же ЧМ-2022, вероятно, будет менее прибыльным, чем ожидалось изначально. Во-первых, сборной России там не будет, а значит, и доходов от приезда российских болельщиков, которым из европейской части нашей страны до Хельсинки – рукой подать. Во-вторых, организаторы отказались от матчей на «Хартвалл-Арене», потому что ею владеют россияне, и группа А будет играть в стареньком ледовом дворце «Хельсинки», что тоже скажется на доходах. Вторым турниром подряд финны смогут постараться восполнить недополученное в этом году.

Член Совета ИИХФ, генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2022 Хейкки Хиетанен в интервью изданию Ilta Sanomat отметил, что возможности для организации соревнований у Финляндии есть, однако для окончательного решения требуется обсуждение.

«Это требует обсуждений и переговоров. Организация чемпионата мира в сжатые сроки – это не пара пустяков как для Финляндии, так и для любой другой страны. ИИХФ начнёт обсуждение со странами, заинтересованными в проведении ЧМ. Мы полагаем, что будут и другие претенденты. Решение должны принять как можно быстрее, такое было обещание. Необходимо решить финансовые вопросы, организация ЧМ – это не только экономическая возможность, но и финансовый риск», — заявил Хиетанен.

Идею поддержала и мэр Тампере Анна-Каиса Иконен: «Мы точно готовы к ещё одному ЧМ, если будет такая возможность. Наш город для этого подходит».

Швейцария и Швеция уже отказались

Ещё ничего не решено, но, судя по всему, Финляндия – самый верный претендент на ЧМ-2023. Два её возможных конкурента уже отказались от этого турнира. Швейцарцы, которые лишились ЧМ-2020 из-за коронавируса, не готовы действовать в спешке: «Организовать ЧМ за один год – это слишком маленький срок для нас. Это просто нереально. Только подача заявки требует большой работы, а у нас на данный момент даже нет активного оргкомитета. Например, надо пересматривать и перестраивать всю логистику и инфраструктуру. Мы предпочтём сфокусироваться на ЧМ-2026 и надеемся, что наша заявка будет одобрена. Мы хотим провести настоящий хоккейный фестиваль и восполнить всё упущенное в 2020 году», — заявил глава Федерации хоккея Швейцарии Патрик Блох.

Сборная Финляндии по хоккею Фото: РИА Новости

Швеция тоже не проявила интерес. «Мы не будем выставлять свою кандидатуру, и, если Финляндия предложит провести турнир совместно, тоже откажемся. Но мы приветствуем желание финнов провести турнир. Это сильная хоккейная держава, которая примет ЧМ в этом году и будет готова к следующему», — сказал председатель Ассоциации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

Ещё один вариант – Чехия, которая готовится принять турнир в 2024 году и, по идее, могла бы подвинуться на год вперёд, но пока что это остаётся на уровне предположений, официально о готовности принять ЧМ объявила только Финляндия. Итоговое решение ИИХФ примет на Конгрессе в конце мая.