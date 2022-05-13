Сказка Капризова — всё! «Миннесота» пока не достойна своей русской звезды

Противостояние «Миннесоты» и «Сент-Луиса» обещало стать самым горячим в первом раунде Кубка Стэнли на Западе – обе команды мощно провели (и закончили) регулярку. И хоть «блюзмены» за счёт большего опыта выглядели чуть предпочтительнее, значительно окрепшие за последние пару лет «дикари» были в состоянии навязать борьбу чемпионам 2019 года.

Так или иначе, сами матчи получались довольно односторонними – первые три встречи закончились с преимуществом победившей команды (сначала это был «Сент-Луис», затем дважды подряд «Миннесота») в четыре шайбы, после чего «Блюз» два раза обыграли «Уайлд» с одинаковым счётом 5:2.

Из четырёх последних шайб «дикарей» сразу три были на счету одного игрока – Кирилла Капризова. Россиянин провёл фантастическую регулярку, переписав книгу личных рекордов «Миннесоты», и, в отличие от предыдущего плей-офф, где ему не особо задалась серия с «Вегасом», продолжил творить чудеса и в Кубке Стэнли.

По сути, Капризов был главной и, пожалуй, единственной движущей силой «Уайлд» после двух победных матчей, что признал и наставник «дикарей» Дин Эвасон на пресс-конференции после пятой игры, которая поставила «Миннесоту» на грань вылета: «Капризов невероятен. Нас это не удивляет, мы ждём этого от него. Этот парень пашет как лошадь. Даже если не говорить о голах, он хочет побеждать, старается ради команды. Только вот рядом с ним недостаточно ребят, которые бы старались вместе с ним. Если бы у нас было 20 Капризовых, мы бы сражались лучше», — заключил Эвасон.

Найти ещё 19 Капризовых до стартового вбрасывания шестого матча у главного тренера «Уайлд» не получилось, поэтому ему пришлось придумывать что-то другое. К примеру, он впервые выпустил в основе Кэма Тальбо вместо Марка-Андре Флёри. Однако, как позже выяснилось, «дикарям» это мало чем помогло.

«Сент-Луис» открыл счёт за пять минут до первого перерыва – «блюзмены» нанесли всего четыре броска в стартовом периоде, и один из них – от Ника Ледди – воплотился в гол. Ну а во второй двадцатиминутке, когда хозяева нарастили бросковую активность, у «Миннесоты» и вовсе не осталось никаких шансов – О’Райлли, Бозак и Тарасенко трижды за девять игровых минут заставили Тальбо вынимать шайбу из собственных ворот.

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Стоит ли говорить, что отыграть четыре шайбы «дикари» не смогли? Гостей хватило всего на один гол, который получился в какой-то степени уникальным. Все три главных действующих лица в нём были защитниками – после передач вернувшегося в состав «Уайлд» Куликова и Мерилла точным броском отличился Дамба. Но последнее слово всё равно оказалось за «Блюз» — Парайко голом в пустые ворота поставил точку в матче и во всей серии.

5:1 и 4-2 – «Сент-Луис» проходит «Миннесоту» и отправляется во второй раунд Кубка Стэнли, где постарается взять реванш у «Колорадо» за поражение 0-4 в прошлом году. Для «дикарей» же сезон окончен – как окончена и сказка для Кирилла Капризова, который через несколько месяцев отправится в погоню за новыми рекордами. «Уайлд» же это время стоит потратить на то, чтобы придумать, как помогать Кириллу – пока «Миннесота» оказалась не достойна своей главной звезды.