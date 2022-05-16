Русские парни потащат швейцарцев к медалям? Что творится на ЧМ-2022

В очередной день чемпионата мира по хоккею – 2022 было сыграно шесть матчей, которые подарили голы русскоязычных хоккеистов, выступающих в составе Швейцарии, результативную встречу между чехами и шведами, а также упорную битву Австрии с США.

Италия ярко начала матч с Канадой и даже повела, но затем всё встало на свои места. Североамериканцы пришли в себя, отправив в ворота соперника семь шайб. Первый матч на турнире провёл главная звезда не только «кленовых листьев», но и всего турнира, форвард Мэтью Барзал, отдавший результативную передачу. В целом же канадцы не напрягались, провели полутренировочную игру и посмотрели разные сочетания звеньев. Проходных матчей на чемпионатах мира с каждым годом становится всё больше.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

На удивление бодрым получился матч между аутсайдерами – сборными Норвегии и Великобритании. Прежде всего потому, что в концовке встречи великобританцы отыгрались со счёта 0:3 и перевели игру в овертайм, а затем и в серию буллитов. Правда, в ней норвежцы всё же добились своего и добились трудной победы. Но сборная Великобритании, безусловно, может занести отчётную встречу себе в актив. Каждый такой камбэк становится историческим для команды, в чьей стране хоккей даже близко не самый популярный вид спорта.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Второе поражение на турнире потерпел Казахстан, на сей раз не справившийся с французами – 1:2. Грустно наблюдать за тем, что происходит с командой Юрий Михайлиса. Да, сегодня проигрыш получился не таким чувствительным и позорным, но всё равно в основное время. Не сыграл ведущий защитник сборной Казахстана Даррен Диц, явно уставший после финала Кубка Гагарина. Получше, чем в игре с норвежцами, сыграла оборона и вратарская линия, вот только казахстанским болельщикам от этого вряд ли стало легче. Порадоваться можно разве что за отличившегося защитника Валерия Орехова.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Сборная США одержала волевую победу над Австрией – 3:2 (ОТ). Как мы уже не раз замечали, американцы зачастую относятся к чемпионатам мира не слишком серьёзно, привозя на турнир средний состав. Вот и на этот раз звёздным ростер коллектива Дэвида Куинна не назовёшь, хотя известных имён там хватает. При счёте 0:2 «звёздно-полосатые» пришли в себя и резко прибавили, а в овертайме точку в матче поставил Люк Хьюз. Но, конечно, игра команды США оставляет желать лучшего. Достаточно вспомнить, что с Латвией североамериканцы провалили третий период, а теперь едва не проиграли австрийцам.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

В главном матче дня Чехия проиграла Швеции – 3:5. Казалось, после гола Давида Крейчи всё для коллектива Кари Ялонена пойдёт хорошо, а заброшенная шайба звёздного форварда лишь добавит команде эмоций. Но получилось всё ровным счётом наоборот. Шайбы в ворота посыпавшихся чехов залетали одна за другой, дубль в активе Асплунда. Хелльберг у «Тре Крунур» тоже пропустил прилично, но даже трёх оплеух хватило скандинавской сборной для победы в основное время. Результативный и яркий матч, болельщики должны быть довольны.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Дания, поиздевавшаяся в первом туре над Казахстаном, теперь сама опозорилась и крупно проиграла со счётом 0:6. Соперник, правда, довольно серьёзный в лице швейцарцев. Да, сборная Швейцарии на этом чемпионате мира не может рассчитывать на Фиалу, Йози и Нидеррайтера, но команда эта всё равно крепкая и обученная. В чём сегодня датчане и убедились. Отметим голы Курашёва и Мальгина – русскоговорящих ребят, выступающих за швейцарцев. Может, именно они потащат свою сборную к медалям?

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.