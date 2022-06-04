Прервёт ли «Локомотив» армейскую доминацию на Западе? Там не жалеют денег на новичков

«Локо» оставил всех лидеров, усилился основными игроками «Динамо» и ЦСКА и готов к первому за пять лет проходу второго раунда.

Всё межсезонье на Западе показывает, что новая регулярка в конце концов приведёт нас к понятному и давно заученному сценарию. ЦСКА никого не теряет и сохраняет чемпионский состав. СКА пылесосит сливки рынка свободных агентов и ожидает, когда многочисленные молодые таланты повзрослеют для того, чтобы стать полноценными игроками основы.

Вне армейских дуумвиров всё даже скучнее, чем обычно. «Йокерит» совершил политическое харакири и минимум ближайший год проведёт в небытии в непонятном статусе. Харакири «Динамо» же становятся циклическими, как и неудачи футбольного «Спартака» на легендарной картинке. Росту «Северстали» может помешать то, что Алексея Мордашова планомерно обкладывают всевозможными санкционными списками.

Вот так и получается, что единственным клубом, который может вмешаться в итоговый дуэт на Западе, прямо сейчас кажется «Локомотив». «Локо» в последние годы отмечается постоянными победами в Молодёжной лиге, которые пока никак не может конвертировать в такой же успех на взрослом уровне.

В целом менеджмент «Локомотива» в последнее время запоминается не с лучшей стороны. После возвращения в КХЛ летом 2012-го в «Локо» поработали 12 главных тренеров (два срока Дэйва Кинга посчитаем за двух разных коучей). Состав тоже перетряхивался достаточно, громких провалов с легионерами (Энлунд, Херсли, Буше, Ратти, Пяаярви, отчисление сыгравшего 0 игр Деарне) — чуть ли не больше всех среди топ-клубов лиги.

Серия ЦСКА — «Локомотив» в плей-офф-2022 Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

Последние два сезона после введения жёсткого потолка должны были стать прорывными для «Локомотива», который смог завалить деньгами парней типа Марченко, Шалунова или Буше, которые уже не вмещались в пухленькие платёжки своих команд. Однако такая тактика не сработала — всё тот же ЦСКА стал барьером, сначала в равной семиматчевой серии год назад, а потом в безнадёжно унылых весенних 0-4.

Однако «Локо» не стал хуже — и это уже достижение для нынешнего Запада. Команда не потеряла ни одного значимого игрока, уволив попавшего в гадкий скандал Буше, отпустив разочаровавших в Ярославле Паскуале и Баранцева. Удалось сохранить Каюмова, который после попадания на Олимпиаду уже вроде планировал ехать в «Чикаго», но всё-таки остался в Ярославле за 40 млн рублей в год. Но последовали и новые приобретения.

Сначала «Локо» осуществил неочевидный обмен с «Динамо», отдав туда права на блеснувшего в своё время при Дмитрии Квартальнове и уехавшего в «Эдмонтон» Илью Коновалова, получив взамен Ивана Бочарова. Бочаров пару сезонов назад был лучшим вратарём регулярки по показателю GSAA (голы, отражённые сверх среднего), но в плей-офф последних лет постоянно уступал своё место суперветерану Ерёменко. Некоторые обвиняли в отсутствии прогресса прежнего тренера вратарей клуба Виталия Еремеева.

Сам Бочаров в интервью «Чемпионату» рассказывал, что заинтересованность в нём в первую очередь проявлял сам «Локомотив». Вратарь говорил: «Не чувствовалось той поддержки и того доверия от тренерского штаба, не хватало ощущения, что они в меня верят в любой трудной ситуации. Последние два сезона «Динамо» пыталось меня мотивировать подписанием какого-то вратаря (смеётся). Это казалось мне странным, когда можно было просто поговорить по душам, но этого разговора не было».

Бочаров — не единственный динамовец, перешедший в Ярославль. Вместе с ним на Верхнюю Волгу едет Андрей Сергеев — чемпион Баффало, носящий на спине номер Гретцки. Атакующий защитник в прошлогоднем плей-офф порой играл просто магически — а необходимость закрытия такой позиции у Ярославля была после того, как не сыграла ставка на Дениса Баранцева.

Андрей Сергеев Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

Второе мощное приобретение на рынке НСА — Сергей Андронов. Ролевой игрок чемпионского ЦСКА-2019, когда-то номинальный первый центр сборной на ЧМ, отлично знаком Игорю Никитину и наверняка принял решение перейти в Ярославль в том числе из-за тренера. «Локо» при неплохой линии центров как раз не хватало опытного чекера в четвёртое звено — свои перспективные парни есть, но ещё не совсем подросли. Кроме этого, Андронову выдали деньги игрока топ-6 — по некоторым инсайдам, 65 млн рублей.

Наконец, «Локо» не побоялся выкупить из «Торпедо» Ивана Чеховича. За него отдали 50 миллионов рублей и права сразу на четырёх игроков — роскошь, которую «Локо» со своими бесчисленными запасами молодёжи может позволить. Сезон назад вингер из Екатеринбурга был частью одной из лучших троек КХЛ вместе с Жафяровым и Миле, но в этом году Дэвид Немировски упорно ставил его в звено к провалившему сезон Гривику — продуктивность спала, как и у всей атаки «Торпедо» в этом году.

Переход из ультраатакующего «Торпедо» в системный и застёгнутый «Локомотив», вполне возможно, может стать культурным шоком. Но сам вингер в интервью сайту КХЛ уверяет, что готов встроиться в требования нового тренера: «Я знаю, что за тренер Игорь Валерьевич. При нём нельзя быть игроком только атаки. Хочу быть полезным на всех участках площадки. Стремлюсь взять много нового, чтобы впоследствии стать кубковым игроком и чемпионом».

Иван Чехович Фото: Соколов Григорий, photo.khl.ru

Банально, но успех «Локо» в этом году будет зависеть как раз от Никитина. Ярославль — страшнейшее место для тренеров, которым (см. пример Алексея Кудашова) достаточно маленькой неудачи на старте и известного свободного тренера, чтобы потерять место. Конечно, тренера-чемпиона поставили в «Локомотив» только год назад в таком же статусе самого громкого свободного агента — но мы видели всякое за годы КХЛ.

В прошлом году никто из игроков «Локо» не смог выбить 30 очков — даже с учётом укороченного сезона это крайне мало для такого бюджета и подбора игроков. Сейчас у тренерского штаба будет полноценная предсезонка и полная возможность донести составу свои идеи, построить ту же доведённую до автоматизма систему, что и в ЦСКА.

Для этого у «Локо» есть достаточная глубина — и критика, что школа Ярославля выпускает не звёзд, а множество одинаково обученных середняков, для хоккея Никитина может стать даже плюсом. Это весьма глубокий состав даже сейчас — а ведь есть и икс-фактор в лице Артёма Анисимова, который провёл неплохой год после возвращения на малую родину, но пока остаётся без контракта.

Даже без легионеров «Локо» выглядит как уверенная третья сила на Западе — но за поражение во втором раунде не дают даже шоколадную медаль. После возвращения в лигу у «Локомотива» было лишь два финала конференции и ни одного большого.

Ориентировочный состав «Локомотива» прямо сейчас:



Бочаров (Исаев)



Марченко — Рафиков

Сергеев — Черепанов

Елесин — Мисюль

Осипов



Полунин — Красковский — Коршков

Чехович — Шалунов — Алексеев

Каюмов — Иванов — Беляев

Ильенко — Андронов — Аверин