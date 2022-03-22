«Каждый в «Локомотиве» не дотянул до своего максимума. Включая меня». Интервью с Никитиным

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сразу согласился на интервью. Единственное, попросил утвердить наше общение в пресс-службе. Там тоже никаких проблем и вопросов не возникло. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Игорь Валерьевич рассказал, каким для него получился новый вызов в Ярославле и что он думает о ЦСКА. А ещё мы поговорили о жизни.

«Я не сторонник на чьё-то видение обращать внимание»

— В ЦСКА вы долго работали в команде, прежде чем её возглавить, в «Локомотиве» пришлось принимать дела по ходу сезона в новом клубе. Насколько было тяжело?

— Для меня это новый этап карьеры. Я думаю, что это интересно и полезно. Конечно, постепенно перестраивались, привыкали, адаптировались. Процесс не закончен, сейчас, весной, есть время поработать и подкорректировать определённые моменты.

— Как вы считаете, удалось ли достичь контакта с командой, донести свои идеи?

— Если отталкиваться от результата, то нет, а что касается ежедневной работы и времени с командой, то многое сделано. Взаимопонимание было и есть. Двоякое чувство: есть разочарование от результата, но у нас хорошая команда. Работы проделано много.

— Показалось, что в «Локомотиве» в этом сезоне мы так и не увидели систему Игоря Никитина. Возможно, вам не хватило времени, чтобы всё отладить?

— Я бы не сказал, что мы прямо сильно перестраивались под новую систему. Прежний тренерский штаб сделал хорошую работу, не скажу, что мы кардинально всё меняли. У каждого тренера есть свои аспекты, на чём-то концентрировались. Время на адаптацию к новым требованиям было, ребята привыкают. Нам, тренерам, грех жаловаться, мы пришли не на руины.

— Когда вы только пришли в «Локомотив», в чём вы увидели главную причину неудач команды на старте сезона? Общались ли с Андреем Скабелкой, принимая дела?

— С Андреем созвонились, когда я принял решение, как коллеги пообщались. Мы не обсуждали какие-то неудачи, я не сторонник на чьё-то видение обращать внимание. Хотел сам узнать каждого игрока, чтобы обойтись без лишнего клише. О каждом в команде у меня есть полное представление.

«Мы в целом как команда не дотянули до своего максимума. Каждый в отдельности, включая меня»

— Итог выступления «Локомотива» явно неудовлетворительный. В чём вы как главный тренер видите главную причину?

— Может, даже хорошо, что в плей-офф мы сразу получили такой вызов, как серия с ЦСКА. Три матча были равными. Не буду говорить про удачу. Скажу про мастерство в завершении, ЦСКА в этом плане был сильнее. В обороне плюс-минус сыграли одинаково. По желанию, самоотдаче вопросов нет. Четвёртую игру мы провалили, здесь даже нет смысла что-то сочинять.

— Повлияла ли на команду в психологическом и игровом плане история с Ридом Буше?

— Я не думаю, что в плане психологии это сказалось. Если бы это случилось в течение чемпионата – то возможно, а в олимпийском перерыве было время. В плане игровых качеств понятно, что мы потеряли. Но мы уже готовились играть без Буше и знали всю ситуацию.

— Согласны, что некоторые лидеры команды, в том числе иностранцы, могли сыграть сильнее?

— Что касается лидеров – то такова доля каждого. Есть распределение нагрузки, результат. Однако я бы не стал сильно разделять. Не стоит делать какой-то особый акцент на лидерах, местных, приезжих. Хоккей – командный вид спорта. Мы в целом как команда не дотянули до своего максимума. Каждый в отдельности, включая меня.

— Какие впечатления остались от вратарской линии в серии с ЦСКА?

— Положительный момент, что Даня Исаев сыграл две классные игры. Это хороший опыт для него, надеемся, что за таким толчком последует дальнейшее развитие.

Фото: photo.khl.ru

«Я никогда не обсуждаю коллег, как они играют»

— Знаменитая молодёжь «Локомотива» продолжает радовать?

— Здесь Америку не открою: школа работает, много местных воспитанников. Привлекали и будем привлекать ребят, таков процесс эволюции. На сборы вызовем парней, которые выступают в МХЛ. Пристально следим за всеми.

— Что скажете об игре ЦСКА? Удивил ли вас чем-то коллега Сергей Фёдоров?

— Факт налицо: они нас обыграли. Что здесь особо рассказывать? Мы пожелали им после серии дойти до конца. Со многими ребятами у меня сохранились тёплые отношения, мы многое вместе прошли. Двоякие чувства, такова жизнь.

— Общались с Фёдоровым после окончания серии?

— Да, на льду обменялись фразами.

— Для вас это было принципиальное противостояние?

— Скажу так: я ждал эту серию, а она сразу случилась. Поэтому долго ждать не пришлось (смеётся). Интересно получилось. Жизнь – штука непредсказуемая.

— Фёдоров весьма неожиданно сменил вас прошлым летом в ЦСКА. Можете сейчас раскрыть детали произошедшего?

— Честно говоря, я особо не знаю, не выяснял. Думаю, это не ко мне вопрос.

— Фёдорова ставили в ЦСКА под лозунгами возвращения советского хоккея. Но сейчас ЦСКА играет точно в такую же модель, как и при вас. Согласны с этим?

— Я никогда не обсуждаю коллег, как они играют. Дело в том, что иногда ты не видишь, что происходит внутри. У него своя работа, наверное, какие-то коррективы наложил на то, что уже было, внёс свои изменения. Здесь нужно находиться внутри команды, чтобы знать что и почему. Мне бы со своей командой разобраться.

«Мой контракт рассчитан на два года. Конечно, хочу дальше работать»

— На пресс-конференции после четвёртого матча серии вы косвенно согласились с тем, что у вас наступил некий кризис идей. Означает ли это, что вы готовы как-то пересмотреть свои взгляды на хоккей и в чём именно?

— Я в тот момент не хотел ничего особо говорить. Я всегда отвечаю на вопросы, но это была какая-то подколка со стороны журналиста. У меня в тот момент не было настроения с кем-то выяснять отношения. Хотелось побыстрее закончить общение.

— Разговаривали ли в «Локомотиве» с вами о новом контракте? Хотите ли сами продолжать работу в Ярославле и общались ли с президентом клуба Юрием Яковлевым?

— Мой контракт рассчитан на два года. Конечно, хочу дальше работать. Мы с Юрием Николаевичем переговорили, находимся в постоянном диалоге.

— В физическом и моральном плане не устали?

— Не устал, всё нормально.

«Я начинал играть в хоккей, когда вообще денег не было»

— КХЛ в следующем сезоне может сильно измениться, как это повлияет на развитие российского хоккея, есть ли шанс в каких-то аспектах обернуть ситуацию в свою пользу? И к чему вы готовитесь как тренер в следующем сезоне?

— Каким-то образом, безусловно, повлияет. Определённый ритм есть, изменения возможны: те же иностранцы, отмена паузы на Евротур, другой уровень конкуренции. Да, понадобится время на адаптацию, но жизнь показывает, что человек ко всему приспосабливается. Доживём до осени, а там посмотрим.

— Не переживаете, что в следующем сезоне в теории в КХЛ может не быть иностранных хоккеистов или их число значительно уменьшится?

— Мы последнюю встречу с ЦСКА играли полностью с российскими ребятами. В каждой проблеме есть свои пути к развитию. Если это использовать правильно и без популизма, то всё будет хорошо.

— Вы как тренер готовы работать в условиях низких бюджетов?

— Я начинал играть в хоккей, когда вообще денег не было, прошёл через многое. Деньги не являются каким-то определяющим фактором. Это, скорее, бонус за выполненную работу.

— Чем планируете заниматься в ближайшее время?

— Команда получила отдых, а теперь собираемся и возобновляем тренировочный процесс. Нужно работать и готовиться.