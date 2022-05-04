«Уход из «Динамо» — моё решение. Это неизбежный шаг». Искреннее интервью с Бочаровым

Выпускник СДЮШОР «Динамо» Иван Бочаров впервые оказался в заявке на матч КХЛ уже в далёком 2013 году. На протяжении следующих девяти лет российский вратарь с небольшим перерывом на аренду в «Сокол» неизменно находился в системе московского клуба и в общей сложности провёл за «Динамо» 194 матча, что является восьмым результатом за всю историю клуба среди вратарей.

30 апреля 2022 года у Бочарова истёк контракт с московским клубом, и он должен был получить статус ограниченно-свободного агента, однако «Динамо» не стало делать квалификационное предложение своему воспитаннику и отпустило его свободным агентом в «Локомотив» в рамках сделки по получению прав на выступающего в Северной Америке голкипера Илью Коновалова и форварда Павла Кудрявцева.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 26-летний вратарь рассказал, с какими чувствами и почему покидает родной клуб, проанализировал причины своего неудачного выступления в минувшем плей-офф, рассказал о возникшем недопонимании с главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым и поделился ожиданиями от нового витка в своей карьере.

«Смена команды — моё решение. Хотелось бросить себе новый вызов»

— Иван, для начала несколько слов о том, как проводишь отпуск и чем занимаешься после завершения непростого сезона.

— На данный момент нахожусь за пределами России на отдыхе с семьёй. Ждал, когда откроется трансферное окно, чтобы последовало официальное объявление о переменах в карьере. А так сейчас отдыхаю от хоккея, как обычно это и происходит летом.

— Возвращение в Россию произойдёт уже в новом для вас качестве — голкипера «Локомотива». Как изнутри выглядело расставание с московским «Динамо»?

— Выглядело так, что я понимал, что после не самого удачного сезона настало время для смены обстановки. Нужно было двигаться дальше и ставить перед собой новые цели. Хотелось бросить себе новый вызов, поэтому можно сказать, что смена команды – это моё решение. К тому же знал, что «Локомотив» был сильно во мне заинтересован, поэтому мне оставалось только ждать того, как между собой договорятся руководители обоих клубов.

— Вникали ли в юридическую ситуацию своего ухода из «Динамо», ведь вы находились в статусе ограниченно свободного агента, и бело-голубые могли сделать квалификационное предложение, которое закрепило бы права за клубом, и тогда дальше бы уже пришлось ждать только оффершита? Как удалось разойтись миром с клубом и никому не портить жизнь в сложившейся ситуации?

— Да, я согласен с тем, что в статусе ОСА намного сложнее проводить какие-либо сделки, но в данном вопросе мне бы хотелось сказать спасибо за понимание Алексею Сопину (генеральному менеджеру «Динамо». – Прим. «Чемпионата») и за проделанную работу агентам. Отпустив меня, «Динамо» получило тех игроков, которых они и хотели получить, а я свободным агентом подписал контракт с «Локомотивом». Долго и тяжело проходили переговоры, но я рад, что всё наконец закончилось так, как мне и хотелось.

«Тяжело принять уход из «Динамо», но это был неизбежный шаг»

— Если решение покинуть «Динамо» исходило от вас, значит, не осталось и обиды на клуб за то, что они не проявили особой заинтересованности в продолжении сотрудничества?

— На самом деле, на данный момент пока ещё тяжело принять уход из «Динамо», потому что на протяжении всей профессиональной карьеры играл за клуб, за исключением небольшого промежутка времени в красноярском «Соколе». Но я понимал, что этот шаг неизбежно надо было делать для того, чтобы двигаться дальше. Последние два сезона я не демонстрировал той игры, на которую я сам способен. И через какое-то время после вылета из плей-офф сказал агенту, чтобы он постарался найти варианты обмена. Я так понимаю, что «Динамо» сделало бы мне квалификационное предложение и я мог бы остаться в клубе, но не знаю, к какому итогу оно привело бы в результате переговоров.

— C Алексеем Кудашовым состоялся какой-нибудь прощальный разговор? Если да, то что он вам сказал?

— Его не состоялось, и я не уверен, что он состоится. Если честно, то после завершения сезона и нашего вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, когда мы продолжали кататься, ждал, что он подойдёт и поинтересуется тем, какие у меня планы, но этого не случилось.

Иван Бочаров Фото: Акимжанов Марат, photo.khl.ru

— Что скажете на прощание болельщикам «Динамо»?

— Хотелось бы поблагодарить тех людей, кто всегда был со мной – как в тяжёлые, так и в радостные моменты. Болельщикам могу сказать спасибо за их поддержку на трибунах. Может быть, когда-нибудь ещё увидимся.

«Верю, что Давыдов поможет мне сделать шаг вперёд в карьере. Постараюсь оправдать его доверие»

— Выше вы уже отметили, что «Локомотив» проявил большую заинтересованность в переходе. Как я понимаю, это касается и тренера вратарей Рашита Давыдова. Можете ли рассказать подробнее про ваши взаимоотношения, потому что в «Динамо» вы пересекались только на очень коротком временном интервале?

— Мы оставались на связи на протяжении всей моей карьеры в КХЛ. Меня привлекали в сборную России, где он являлся тренером вратарей. Он поддерживал меня в определённые моменты и подсказывал какие-то нюансы. А в данной ситуации он во многом помог мне в этом переходе. Спасибо ему за доверие. Постараюсь его оправдать. Верю, что он сможет помочь мне сделать шаг вперёд в карьере и добиться новых высот.

— С Игорем Никитиным уже удалось пообщаться после перехода?

— Нет, мы пока ещё не успели поговорить, потому что только сегодня объявили о переходе (интервью записывалось 1 мая. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, что в ближайшее время мы обязательно пообщаемся.

— Познакомились ли с руководителями «Локомотива»? Было ли с их стороны заверение, что в клуб вас берут на роль первого вратаря?

— Все переговоры с руководством «Локомотива» велись через агента. Насчёт роли даже не стоит сейчас говорить. Думаю, что в клубе на меня рассчитывают, и я приложу все усилия, чтобы быть основным вратарём.

«Знаю, что у Миронова были предложения. Но верил, что Андрей останется в «Динамо»

— С Андреем Мироновым тему «Локомотива» не обсуждали? По некоторой информации, он вполне мог составить компанию вам в новом клубе, но в итоге всё-таки остался в «Динамо».

— Да, в шутку говорили об этом. Знаю, что у Андрея было несколько предложений, но он находился в статусе неограниченно-свободного агента и мог выбирать не только между «Динамо» и «Локомотивом». У него были и другие варианты, но я верил в то, что Андрей останется в «Динамо».

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород). Иван Бочаров, Андрей Миронов. Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

— Зато Андрей Сергеев состав «Локомотива» всё-таки пополнил. Вдвоём будет легче адаптироваться к новым условиям?

— Скажу честно, что, наверное, это поможет, но в ярославском клубе есть много ребят, кого я хорошо знаю – кто-то моего года рождения, с кем-то пересекались в сборной России. Знаю примерно половину команды, поэтому думаю, что у меня не возникнет проблем с тем, чтобы влиться в новый коллектив.

— Как планируете решать бытовой вопрос – жена и маленький ребёнок переезжают вместе с вами в Ярославль или пока остаются в Москве?

— В начале июня поедем с женой посмотреть все условия, поищем варианты жилья, посмотрим базу. Для ребёнка нужно выбрать секцию, и в любом случае это всё заранее необходимо подготовить. В июле отправлюсь с командой на сборы, а после возвращения с них уже будем жить с семьёй. Как я уже сказал, знаю многих ребят в команде. Думаю, что они помогут на первых порах с некоторыми нюансами, да и город для нас не совсем незнакомый.

«До последнего ждал, что Кудашов объяснит мне ситуацию с Олимпиадой»

— На последней пресс-конференции я уже задавал вопрос о том, что пошло не так во второй части сезона, и тогда вы сказали, что не получилось перестроиться после обидного непопадания на Олимпиаду. Какие чувства были в тот момент и что именно настолько сильно выбило из колеи?

— Если касаться темы Олимпиады, то почувствовал непонимание. Вроде как я должен был поехать на сбор, но в последний момент меняется список, и никто ничего не объясняет. Хотя я думаю, что Алексей Николаевич Кудашов знал, в чём причина и он мог подойти и по-честному мне рассказать всё как есть. До последнего ждал, что он мне всё объяснит. Если бы мне хотя бы объяснили ситуацию и сказали: «Такая-то и такая-то ситуация, на данный момент мы считаем, что есть вратари сильнее тебя». Это было бы одно дело, а когда всё произошло молча… К тому же я считаю, что на тот момент находился в хорошей форме и был готов побороться за поездку на Олимпиаду. А дальше я переключился на работу в клубе, но видимо, подготовился неправильно.

Матч звезд КХЛ. Алексей Кудашов, Иван Бочаров. Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

— Правильно ли я понимаю, что в Пекин вы были готовы поехать даже в статусе резервного вратаря, как это сделал тот же Дмитрий Шугаев из «Северстали»?

— Ох, это тяжёлый вопрос: что лучше – быть резервным и находиться в ситуации, когда непонятно как готовиться к плей-офф или уже быть в клубе и полноценно тренироваться вместе с командой. Тут двоякая ситуация. Но опять же, если ты находишься со сборной, то у тебя был бы шанс кого-нибудь заменить, если, не дай бог, случился бы положительный тест на коронавирус. Это сложный вопрос. Но думаю, что всё равно в эмоциональном плане было бы лучше оказаться в Пекине.

«В плей-офф я старался, но в какой-то момент удача от меня отвернулась»

— В плей-офф всё пошло не так с самого первого матча с «Северсталью».

— Первый матч в плей-офф – он очень важный. И вроде бы я старался, а залетели такие курьёзные шайбы вроде той, что влетела от клюшки Славы Войнова. Ты вроде стараешься, а ничего не получается. К сожалению, не смог себя переломить, хотя и считаю, что в играх с ЦСКА выглядел неплохо. Но опять же – когда нет командного результата, тренер выбирает того вратаря, кто выигрывает. Увы, со мной выигрывать не получалось. В какой-то момент удача от меня отвернулась, всё накопилось в сумме – и получился вот такой результат.

Плей-офф. «Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец)… Вячеслав Войнов, Иван Бочаров, Егор Морозов Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

— Второй матч в плей-офф – и в самом начале встречи три пропущенные шайбы после трёх бросков. Всё уже шло комом, который было не остановить?

— Чувствовал в тот момент, что подвожу свою команду. Потом в том же периоде мы сумели отыграть две шайбы, но в начале второго пропустили ещё раз при игре «три на пять». Обидно. Чувствовал вину за то, что не помогаю команде в той мере, в которой обязан был делать это в плей-офф.

— Гол Александра Попова во втором матче серии с ЦСКА часто прокручивали в голове после завершения сезона? Можно ли было сделать, что-то иначе в том эпизоде, который фактически оказался решающим в матче и привёл ко счёту 0-2 в серии?

— Кто знает – решающий это был момент или нет? Мы на тот момент уже проигрывали в одну шайбу, а если бы мы больше не забили? Если бы счёт был равный и шли последние минуты, а я бы пропустил вот такой гол, то тогда да – точно решающий.

А если конкретно разбирать шайбу Попова, то мне кажется, это стечение обстоятельств. В целом я всё правильно делал в той ситуации. Да, может быть, где-то можно было больше наклонить голову ближе к штанге, но… Попов – мастер, но даже если такому мастеру дать ещё 10 попыток, я не уверен, что он смог бы ещё раз так попасть.

От удачи очень многое зависит. И если вспомнить весь плей-офф, сколько раз шайба забрасывалась из-за ворот рикошетом от ноги. К сожалению, не в лучшее время не в нужный момент случился этот гол. А так, если посмотреть внимательно видео, то можно увидеть, что практически всё было закрыто и в воротах оставалась только маленькая щёлочка, куда он и попал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Мотивация с подписанием вратаря казалась мне странной, когда можно было просто поговорить по душам»

— Уже после завершения сезона многие эксперты и ветераны динамовского движения сходились во мнении, что приглашение иностранного тренера вратарей не сработало от слова совсем. Сами что думаете относительно работы Магнуса Веннстрёма, который также покинул московский клуб?

— Начиналось всё довольно неплохо, и удалось для себя почерпнуть определённые новые нюансы. В целом сложно делать глобальные выводы после одного сезона работы, но скажу так, что до конца мне не удалось понять этого тренера. Небольшой минус заключался в наличии языкового барьера. Отчасти это и моя вина, что не получалось уточнить какие-то тонкости и не было возможности поговорить по душам. В принципе, я всё понимал, что он мне подсказывал, но диалог до конца не получался. У голкиперов с тренером вратарей своя отдельная жизнь, которая во многом зависит от психологии. И в трудный момент в плей-офф мне не хватило от него поддержки. А так, когда нет итогового результата, значит, все что-то делали не так.

— Александр Ерёменко официально объявил о завершении игровой карьеры, и в этой связи задам не самый очевидный вопрос: а вообще насколько сложно было играть в одной команде с легендарным вратарём? Вы пришли в команду молодым голкипером, когда Александр уже был статусным ветераном. И на протяжении следующих нескольких лет разные эксперты и болельщики ждали, что вы переиграете его и станете первым номером, и где-то порой это даже получалось, но в плей-офф он снова выходил на свой пик. Как вся эта ситуация виделась с вашей стороны?

— Да, хороший вопрос. Начнём с того, что хочешь или не хочешь, а Александр установил очень высокую планку, и в любом случае болельщики и эксперты будут равнять других вратарей «Динамо» по его заслугам. К сожалению, на данном этапе мне не удалось добиться с командой существенных успехов – хотя бы прохода в финал Кубка Гагарина или в финал конференции, вследствие чего, как я уже и говорил, пришло время менять обстановку.

А в целом я согласен с постановкой вопроса. Каждый год складывалась ситуация, что вроде бы я первый номер, и если даже брать количество матчей, то выходило так, что я был основным голкипером в последние годы. Но не чувствовалось той поддержки и того доверия от тренерского штаба, не хватало ощущения, что они в меня верят в любой трудной ситуации.

Последние два сезона «Динамо» пыталось меня мотивировать подписанием какого-то вратаря (смеётся). Это казалось мне странным, когда можно было просто поговорить по душам, но этого разговора не было. Да, в какой-то момент нас с Александром это подстёгивало, и даже было улучшение результата, но потом ситуация возвращалась на круги своя – и мы с ним продолжали играть. Проблема игры в плей-офф лежала в области психологии. Где-то я не справлялся с ответственностью, которая на мне лежала.

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск). Иван Бочаров, Александр Ерёменко Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

— Сейчас Ерёменко часто спрашивают о том, может ли он стать тренером вратарей в том же «Динамо», и он пока наотрез открещивается от этой идеи. Из него бы получился тренер вратарей?

— Если честно, то не могу ответить на данный вопрос. У Александра большой игровой опыт и огромные знания в хоккее, но работа тренером вратарей заключается не только в технических моментах. Очень важный аспект кроется в психологической работе, и тут мне сложно рассуждать, потому что с Ерёменко мы находились в команде в ранге партнёров, а это одна история, а взаимоотношения тренер – наставник – это совсем другая история. Но, насколько я понимаю, пока он не готов тренировать, а хотел бы провести побольше времени с семьёй.

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— Если в целом посмотреть на выпуски школы «Динамо», то за последние 15-20 лет она не дала основному составу ни одного вратаря, кроме вас. В чём кроется главная причина?

— Чтобы обстоятельно ответить на вопрос, нужно полностью углубиться в данную ситуацию. Но почему школа совсем никого не дала? Тот же Вадим Жеренко – воспитанник ЦСКА, а выпустился из школы «Динамо».

— Он в 18 лет перебрался из ЦСКА – это совсем другое.

— Ну возможно. А почему сама школа никого не даёт… Наверное, потому что есть много талантливых ребят, между которыми большая конкуренция, и, как в одном из интервью заметил Саша Ерёменко, в детском хоккее существуют большие системные проблемы, с которыми необходимо бороться.

«Если бы не отъезд Олкинуоры, возможно, «Магнитка» так далеко бы не прошла в плей-офф»

— На днях завершился финал Кубка Гагарина, и этот год стал настоящим прорывом Ивана Федотова – победа в плей-офф КХЛ, серебряная медаль Олимпиады в ранге первого номера сборной России, и теперь он едет в «Филадельфию». А всего год назад вы вместе претендовали с ним на одно место в национальной команде на чемпионате мира, и тогда выбор был сделан в пользу вас. Нет ли какого-то разочарования оттого, что год назад вы были на одном уровне, а сейчас он герой, а вас критикуют?

— Тяжело сказать, потому что мы играли за разные команды. Он сделал большой скачок в своей карьере, у него действительно получился хороший сезон, а если бы сборная победила на Олимпиаде, то и вовсе можно было бы назвать сезон идеальным. Могу только порадоваться за него и отметить работу тренера вратарей Сергея Наумова, который и вывел его на новый уровень, что и дало результат как в клубе, так и в сборной. В игре Федотова большая заслуга Наумова.

Чемпионат мира по хоккею 2021. Великобритания — Россия. Иван Бочаров Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

— Форма 39-летнего Василия Кошечкина не поразила с вратарской точки зрения? Как он в таком солидном возрасте умудрился пройти весь плей-офф на столь высоком уровне?

— За него тоже можно только порадоваться. Это вратарь высокого уровня, и в этом плей-офф он очередной раз доказал свой класс. В регулярке ставка делалась на Олкинуору, и, если бы не его отъезд, возможно, что «Магнитка» так далеко бы и не прошла в плей-офф. Видно было, что в первом раунде где-то Кошечкину тяжело приходилось физически, но с каждым матчем он прибавлял и где-то за счёт большого опыта смог достичь такого результата. Он получал удовольствие от игры, словно в молодые годы.