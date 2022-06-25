Этот «Колорадо» — уже великий. Но провалы вратаря крадут у команды шанс на Кубок Стэнли

Дарси Кемпер может стать худшим вратарём-чемпионом за 35 лет — но если будет играть так же, как и сегодня, то никакого чемпионства не будет.

В России акцент на освещении финала сделан сильно в пользу «Тампы». Объяснить это легко: два чемпионства подряд, Кучеров, Василевский, Сергачёв и продолжение традиций того хоккея, который у нас постоянно называют «советским». Ещё в этом плей-офф у «Тампы» была очень трудная дорога — в каждом раунде они встречались с командой, одержавшей 50 и больше побед в регулярке. Такого в истории лиги ещё не бывало.

Однако всё это не должно заслонять феноменальную форму «Колорадо». Простая статистика: в среднем за матч «лавины» создают на 1,1 xG больше, чем оппонент — это шестой результат в истории измерений, начавшихся с сезона-2007/2008. Если брать реальные голы, то там всё ещё круче: гандикап в полторы шайбы каждую игру, даже больше чем у легендарного «Детройта»-2008.

Джо Сакик и его помощники долго строили эту команду по кирпичику, подбирая игроков в концепцию так, чтобы команда одновременно была скоростной, габаритной и креативной. В своё время сочетание «скорость + габариты» позволило «Вегасу» сделать сенсацию в первый год своего существования, но индивидуального класса игроков не хватало.

Однако хроника построения «Колорадо» из руин образца 2017 года — отдельная история. Напротив одной позиции состава этой команды давно стоял вопросительный знак, и в решающий момент пятой игры, когда «лавины» играли лучше, чем соперник, и могли выиграть кубок на своём льду, эта позиция дала слабину. Речь о вратаре.

Дарси Кемпер Фото: nhl.com

Откатимся на год назад — тогда многие очень удивились тому, что Филипп Грубауэр после своего сезона, где он вошёл в топ-3 претендентов на «Везину», не получил нового контракта с клубом. Однако немец, несмотря на свой отличный процент сейвов, в регулярке противостоял броскам малой опасности — у него 15-е место в лиге по голам, отражённым сверх xG, результат достойный, но не элитный. Кроме того, Груби провалил вторую половину серии с «Вегасом», где «лавины» упустили 2-0.

На момент ухода Грубауэра у клуба на контракте оставался только Павел Францоуз, которого рассматривали как бэкапа. Договариваться со свободными агентами было поздно, а Кемпер был на тот момент чуть ли не единственным вратарём лиги, которым активно торговали. Возможно, можно было поискать другие варианты, но они были бы сопряжены с переплатой.

Здесь сработать по концепции уже не получилось. Кемпер вырос в полноценного первого вратаря в «Аризоне», где по его воротам бросали под 30 раз за игру, а то и больше. Он привык к постоянной нагрузке, в таком режиме Дарси вытащил для «Койотов» серию с «Нэшвиллом» в 2020-м и даже позволил украсть одну игру с «Колорадо», где отразил 49 бросков. Возможно, по той серии его в клубе и запомнили.

Кемпер переходил в клуб, который был лучшим в лиге по количеству допущенных бросков. Здесь уже не надо было находиться в тонусе постоянно, но необходимо сделать важный сейв после пяти-шести минут того, как стоишь «холодным». В принципе, в регулярке у Дарси всё получалось — он провёл хороший сезон не только по обычной, но и по продвинутой статистике. Однако в плей-офф всё разваливается.

Простая статистика: за 15 игр «Колорадо», когда в воротах играл Кемпер, соперник создал 28,9 xG. Джейк Эттингер из «Далласа» получил 26.1 xG – но это было в одной семиматчевой серии, а не в трёх раундах. Коллективная оборона «Лавин», которая у них начинается ещё в чужой зоне с яростного форчека, работает здорово.

Валерий Ничушкин в единоборстве с Михаилом Сергачёвым Фото: nhl.com

В пятой игре «Колорадо» не так увлечённо топтался на сопернике, как обычно, однако всё равно создал больше ожидаемых голов в равных составах (1,8 на 1,2). Пропустил, однако, два. Щелчок у Яна Рутты получился отменным, но Кемпер вполне мог брать гол, летевший в ближний угол. Другой чех, Ондржей Палат, бросал с отличной позиции, но не в лучшее место — однако вратарь «Колорадо» пустил шайбу между ногами.

В третьей встрече, где «Тампа» накидала шесть раз, игра проходила с небольшим преимуществом «молний», но не с таким, чтобы забивать шесть раз. Снова вопросы к Кемперу, который не то что напускал, но не выручил. В том матче «лавины» свой режим турбопрессинга как раз чуть-чуть остудили, и оказалось, что их позиционная оборона вместе с вратарём очень уязвимы.

Так и непонятно, почему Павлу Францоузу после хорошей серии против отличного нападения «Эдмонтона» не дали шанса в финале — чеха выпустили только раз при 2:5. Сейчас любое решение «Колорадо» может оказаться хуже соперника. Решающие игры — стихия Андрея Василевского, где Большой кот выглядит с отрывом лучшим голкипером в лиге.

Поэтому единственная стратегия «Лавин» — по максимуму минимизировать моменты, душа соперника по максимуму с первых же секунд. В гостевом матче это будет сделать тяжелее, но выходить играть не на максимуме против чемпионов опасно — без полного преимущества по физике «Лавины» уже не выглядят непобедимыми.

Сейв Дарси Кемпера Фото: nhl.com

Если это произойдёт, то Кемпер может стать первым с 1988 года вратарём, который станет чемпионом, отражая менее 90% бросков в плей-офф. Это не означает, что «Кубок можно выиграть без вратаря» — один успешный пример за 30 лет покажет обратное. Зато такое достижение лишний раз подчеркнёт всю мощь этого «Колорадо» как команды — однако для этого надо выиграть ещё один матч.