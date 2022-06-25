«Тампа» — бьётся, Кучеров — снова гений! Потеснил русскую легенду и придумал победный гол

Судьба Кубка Стэнли-2022 после драматичной развязки четвёртого матча оказалась полностью в руках «Колорадо». «Лавинам» предстояло выиграть последний раз у «Тампы», чтобы закончить великий путь «молний» и начать писать собственную историю побед. Смену короля можно было оформить красиво — на домашней арене.

Но «Тампа» — это «Тампа». Действующие чемпионы НХЛ не привыкли сдаваться и заканчивать сезон поражением, поэтому в Денвер они приехали сражаться без лишних упаднических мыслей в голове. И в пятой игре финала «молниям» удалось сделать важнейшее дело — открыть счёт. На 16-й минуте Сергачёв разогнал атаку, которую отличным щелчком с ходу завершил Ян Рутта — Кемпер вновь пустил достаточно простую шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отыграться «Колорадо» удалось в начале второго периода. О себе напомнил Валерий Ничушкин, который после яркого старта финальной серии ушёл в тень в гостевых встречах. Но вот серия вернулась в Денвер, и россиянин ожил — первым успел на добивание, после того как Василевский крайне неудачно отразил бросок Макара.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кстати, забив четвёртую шайбу в финальной серии, Ничушкин повторил клубный рекорд, сравнявшись с Джо Сакиком и Алексом Тангуэем.

Впрочем, «молнии» не дали много времени Ничушкина порадоваться достижению — уже на 29-й минуте Никита Кучеров вновь вывел «Тампу» вперёд. Щелчок в касание после передачи Стэмкоса — и вынимай, Кемпер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дело происходило в большинство, что позволило Кучерову установить клубный рекорд: теперь у Никиты первое место по голам при реализации лишнего в плей-офф НХЛ. А ещё Куч сравнялся с Сергеем Фёдоровым по русским голам в Кубке Стэнли — больше только у Овечкина и Малкина.

Третий период пошёл по сценарию, который был в прошлой встрече финала. «Тампа» вышла из раздевалки оборонять преимущество и играть по счёту, но достаточно быстро пропустила при помощи обиднейших рикошетов. Парочка Макар — Ничушкин снова организовала гол, правда в этот раз Валерий не задел шайбу на пятачке. Хотя, понятно это стало далеко не сразу, многие успели записать Валерия в единоличные рекордсмены «Колорадо» по голам в финале.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дальше история вновь повторилась. В четвёртой игре при счёте 2:2 в штангу зарядил Никита Кучеров, сейчас каркас ворот сотряс Сергачёв, упустив возможность вновь вывести «Тампу» вперёд.

ВИДЕО.

Но «молний» это не сломало. В отличие от предыдущего матча, именно они выглядели лучше в третьем периоде и местами поддушивали «Колорадо», и итогом этого преимущества стала шикарная шайба в исполнении Палата. Чех завершил красивую комбинацию, которую придумал Кучеров, а начертили Сергачёв и Хедман. Ну и нельзя не отметить Кемпера — вратарь «лавин», мягко говоря, не выручил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Время отыграться у «Колорадо» было, но «лавины» как будто сегодня не были по-настоящему готовы на подвиги. А за две с небольшим минуты до сирены «лавины» ещё и заработали глупый штраф за нарушение численного состава (какая ирония). Снять все вопросы в большинстве у «молний» не удалось, зато после выхода пятого полевого у «Колорадо» осталось лишь полминуты на штурм. «Лавины» навалились на ворота Василевского, но «Тампа» выдержала.

3:2 в матче в пользу «Лайтнинг», 3-2 в серии в пользу «Колорадо». Хоккейный сезон в НХЛ продолжается!