В «Колорадо» не знают, кто начнёт финал в воротах. Как взять Кубок без голкипера-звезды?

Ещё в межсезонья вратарская позиция в «Колорадо» вызывала вопросы. Филипп Грубауэр, который стал финалистом «Везины», не продлил контракт с клубом и ушёл в «Сиэтл». «Лавины» не могли заменить его кем-то из системы, уже не успевали договориться со свободными агентами, поэтому выменяли из «Аризоны» Дарси Кемпера, который почти не играл в командах уровня плей-офф.

Даже если бы вратарский дуэт Кемпер — Францоуз провалился в регулярке, реактивной атаки «Лавин» наверняка хватило бы для победы в Центральном дивизионе. Однако Кемпер провел очень хороший сезон, его 15,7 голов, отражённых сверх xG — шестой результат в сезоне. Бывший вратарь «Трактора» же спасал там, где и ожидалось, без подвигов (-0,1 GSAx).

Павел Францоуз Фото: nhl.com

Стабильное течение плей-офф нарушилось для «Колорадо» в третьей игре серии с «Нэшвиллом», когда клюшка Райана Джохансена попала Кемперу в глаз — не помогла даже сетка на маске. Вратарь немедленно покинул игру, но вернулся к серии с «Сент-Луисом», которую провёл довольно уверенно. Однако первый матч с «Ойлерз» Дарси начал ужасно и сам покинул лёд после трёх пропущенных шайб — судя по всему, полностью последствия травмы не прошли.

Новость по теме Джохансен клюшкой попал в глаз вратарю «Колорадо» Дарси Кемперу

Место в воротах занял Францоуз, сделал несколько крайне важных сейвов в безумно результативной первой игре, которая могла повернуться в любую сторону. После этого защита «Колорадо» ограничила всю мощь атаки «Нефтяников», минимизируя их броски, но чех провёл хорошую серию в целом и помог ей быстро закончиться в пользу «Колорадо».

Прямо сейчас Джо Сакик заявил: «Нашим ребятам комфортно играть с каждым из вратарей. Оба сейчас могут играть. Дарси здоров на 100%. У него были проблемы со здоровьем, но сейчас он готов. Мы уверены в обоих вратарях. Каждый выиграл по шесть матчей в плей-офф». Такие заявления рождают лишь неуверенность — двух сильных вратарей хорошо иметь в регулярке, но в плей-офф однозначно нужен железный первый номер, где второй выходит на сцену только в случае ЧП.

Кемпер в последние годы сделал большой шаг вперёд — несколько лет назад он был одним из сонма энхаэловских бэкапов, а перед этим сезоном воспринимался как один из вратарей Канады на Олимпиаду. Он был ключевым фактором, который несколько лет назад позволил «Аризоне» пробиться хотя бы в 24 лучшие команды НХЛ и выиграть «пузырную» серию с «Нэшвиллом». Вряд ли вы забыли его игру на прошлогоднем ЧМ, где Дарси вытянул беззвёздную сборную к золоту.

Дарси Кемпер Фото: Getty Images

Однако какой смысл дергать вратарей сейчас? Во-первых, Дарси проводит дрянной плей-офф — прямо сейчас он худший из 23 игравших в плей-офф голкиперов по уже упоминавшемуся показателю GSAx. Во-вторых, Кемпер банально «холодный», в отличие от Францоуза, который только что закрыл серию под ноль. Стоит ли менять вратаря, у которого идёт, просто ради более громкого имени?

Все победители Кубка Стэнли в XXI веке, кроме одного, имели однозначного первого номера. В отдельных случаях те, кто начинал плей-офф, лишались места в воротах после неудачного старта и больше вообще не выходили на лёд (например, Доминик Гашек в «Детройте»-2008 и Филипп Грубауэр в «Вашингтоне»-2018). Единственный пример деления ворот — «Питтсбург»-2017: там Марк-Андре Флёри уверенно и без замен провёл два первых раунда, но уступил место Мэтту Мюррею после провала в третьей игре финала Востока с «Оттавой».

Впрочем, даже если «Колорадо» победит с Кемпером в воротах, в общественном мнении ему будет сложно встать с теми же Василевским, Куиком, Флёри и другими победителями прошлых лет. Возникает вопрос: а давно ли команды становились чемпионами со средними вратарями на главном рубеже?

Впрочем, «средний» — это понятие растяжимое. Может быть так, что голкипер, которого никто не знал, выдаст суперзвёздный перформанс один раз, а иногда даже очень слабой игры известного вратаря хватает, чтобы взять чемпионство.

Во вторую категорию попадает Марк-Андре Флёри в сезон его первого чемпионства (2008/2009). Тогда это был не совсем тот Цветок, что сейчас уважаем всеми — над тогдашним Флёри чаще насмехались, припоминая ему автогол, запихнутый в финале-2008 задницей, плюс другой автогол ещё в финале МЧМ-2004. В чемпионском «Питтсбурге»-2009 у Флёри меньше 90% сейвов за плей-офф и шесть пропущенных сверх xG шайб — но зато он сделал мегасейв на последних секундах седьмой игры.

Марк-Андре Флёри Фото: Justin K. Aller/Getty Images

Первая категория — внезапные мощнейшие выступления от сравнительно малоизвестных вратарей. Например, в 2006-м молодой бэкап «Каролины» Кэм Уорд, в регулярке пропускавший почти четыре шайбы за матч, занял место в воротах вместо провалившегося Мартина Гербера и внезапно выдал весну своей жизни — так Уорд начал путь пусть и не к величию, но к долгой хорошей карьере выше среднего.

Впрочем, есть и случаи «средний вратарь со средним выступлением». Джордан Биннингтон, несмотря на то что перевернул концовку регулярного сезона- 2018/2019 для «Блюз», провёл просто обычный плей-офф — не выдающийся, но и не провальный (91,3% сейвов, 1 GSAx). Практически такие же цифры у Антти Ниеми в «Чикаго»-2010 — тогда финн проводил первый полноценный сезон в НХЛ, приехав из Европы, где он до этого даже в сборную не привлекался. У Ниеми в том году статистика, почти идентичная Биннингтону (90,9% ОБ, 1,1 GSAx).

Итак, можно ли взять чемпионство даже со средним вратарём? Можно — только вероятность этого довольно хлипкая, особенно когда напротив тебя лучший голкипер в мире прямо сейчас. Для «Колорадо», правда, будет куда важнее выиграть тактическую битву у «Тампы». За три года их финалов не было команд, которые могли сказать «да мы переиграли этих выскочек, но вратарь не подтащил». Нужно просто, чтобы вратарь — будет это Кемпер или Францоуз — брал всё своё.