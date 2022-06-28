«Тампу» свергли с вершины НХЛ — что с ней будет дальше? Экс-чемпионов ждёт тяжёлое лето

Сразу же после окончания финала начинается подготовка к сезону следующему. Менеджерам клубов, игравших в решающих матчах, некогда грустить или пить шампанское — уже через две недели драфт, ещё через неделю после него — открытие рынка свободных агентов. Какие-то команды могут кардинально изменить своё лицо.
«Тампа» не смогла поставить рекорд эпохи потолка зарплат, но и 11 выигранных серий подряд — это достижение прекрасное. При этом сейчас «Молниям» не надо заниматься изощрённой потолочной эквилибристикой, чтобы впихнуть всё под потолок — абсолютное большинство игроков уже подписано, нужны только точечные шаги. Сначала посмотрим самые общие цифры.
Игроки на односторонних контрактах — 19/23.
НСА: Ондржей Палат (кэпхит в прошлом сезоне — $ 5,3 млн), Ник Пол ($ 1,35 млн), Ян Рутта ($ 1,3 млн), Райли Нэш ($ 750 тыс).
ОСА: нет.
Игроки в LTIR: Брент Сибрук ($ 6,875 млн).
Прямо сейчас, если открыть профиль «Лайтнинг» на CapFriendly, вы увидите, что клуб уже превышает потолок зарплат. Это не повод выть «караул!» и ждать очередного эпизода сериала «Тампагеддец». Платёжка пробивает крышу из-за сделки Брента Сибрука, который уже де-факто закончил карьеру и получает свою зарплату, находясь на отдыхе.
Скамейка «Тампы»
Фото: «Тампа-Бэй»
В своё время «Тампа» уже провернула трюк с использованием долгосрочного травмированного резерва (LTIR), когда специально выменивала контракты уже закончивших карьеру Габорика и Нильссона. Согласно Коллективному соглашению, клубы имеют превышать потолок на сумму, которая равна сумме контракта минус месту до потолка. Так как в нынешней ситуации у клубов нет пространства, то разрешённый лимит фактически равен сумме контракта травмированного игрока — то есть лишние $ 6,875 млн контракта Сибрука.
Такую фишку в «Тампе» придумали не первыми, но использовали наиболее нагло и открыто, вызвав бурю под лозунгом «Они превысили потолок на 18 миллионов!!!». В этом году девять клубов превысили потолок благодаря LTIR, а ещё семь — оставили свободными менее $ 200 тысяч. Что делать, отчаянные времена требуют отчаянных решений.
Если уйти от лекции об LTIR, то получается, что живых контрактов у команды — $ 77,6 млн. Таким образом, на четыре свободных места остаётся $ 4,89 млн — по сравнению с прошлыми годами просто контрактная вольница. Но заполнить надо важные вакансии.
Прежде всего, конечно, нужен человек, который заменит Ондржея Палата. Его зарплата превышает нынешнее место под потолком у команды, а после такого плей-офф чех гарантированно получит главный контракт в своей жизни. После трёх финалов Палат вряд ли пойдёт на какие-то денежные уступки — семью тоже надо кормить. В принципе, его здесь поймут. Искать варианты обменов ради продления Палата уже поздно, да и это не в стиле «Тампы».
Другой чех, Ян Рутта, тоже, скорее всего, уйдёт. На защитника должен появиться спрос после неплохих плей-офф, а за чемпионский опыт обычно в НХЛ переплачивают. Конечно, чех стал отличным партнёром для Хедмана — с другой стороны, комплементарного игрока для обладателя «Норриса» должно быть не так уж и сложно найти.
Ник Пол
Фото: «Тампа-Бэй»
А вот кого команда должна продлить, так это Ника Пола. Форвард вписался в состав «Тампы» как влитой и прекрасно провёл плей-офф: пусть не набрал много очков, но создавал моменты и успевал везде и всюду. Конечно, после довольно успешного сезона на него должно быть много претендентов — но нереально представить слишком резкое повышение по сравнению с действующим контрактом. Не забываем ещё и про нулевые налоги штата Флорида — поэтому поставим на то, что Пол продлит контракт на сумму чуть меньшую, чем $ 3 млн в год.
Допустим, какой-нибудь безумный ГМ с рынка решит переплатить и Полу. Тогда обратим внимание на один уже очень знакомый во Флориде вариант — речь о Владиславе Наместникове. В своё время форвард играл в звене вместе со Стэмкосом и Кучеровым и так прокачал свою продуктивность, что стал центральной частью того пакета, что «Тампа» отдала в обмене Макдоны и Джей Ти Миллера. В «Рейнджерс» Владислав не стал лидером звена и после этого сменил несколько команд.
Однако за это время Наместников неплохо прокачался и стал универсальным форвардом, который много играет в меньшинстве (и пару лет назад он был одним из лидеров лиги по голам «4 на 5»). Мечту своего детства форвард уже осуществил, сыграв два сезона за «Детройт» — почему бы сейчас не вернуться туда, где начиналась энхаэловская карьера? Другое дело, что форвард должен или сделать скидку, или подписаться на те же $ 2 млн, что были в «Детройте» — иначе потолок давит.
Владислав Наместников
Фото: Martin Rose/Getty Images
Кроме того, «Тампе» надо омолаживать состав — средний возраст в атаке приближается к 30 годам. В фарм-клубе пока крайне мало игроков, которые уже выглядят готовыми к НХЛ — даже с учётом того, что система «молний» делает энхаэловцев из абсолютно неизвестных людей. Очень много было отдано за Брэндона Хагеля из «Чикаго» (два молодых игрока и два первых драфт-пика) — переплата понятная с учётом его возраста и маленького контракта, но абсолютно неоправданная в плане менеджмента ресурсов.
Некоторые фанаты предлагают обменять Алекса Киллорна — форварду осенью исполнится 33, его контракт истекает через год, а в плей-офф он набрал лишь четыре очка. Но нетрудно догадаться, что после такого перформанса цена Киллорна пока на минимуме — менять сейчас его невыгодно. Возможно, в концовке сезона получится.
С защитой всё куда проще — шесть защитников уже на контрактах. Недостаёт глубины у праворуких игроков, и тут снова есть два варианта — парни из системы или ветеран с рынка на минималке. У «Тампы» есть олимпионик Ник Пербикс, мобильный и габаритный защитник, прошедший школу NCAA. Кроме того, можно вернуть ещё одного «бывшего» — Антон Строльман провёл достойный сезон даже в сливающей «Аризоне» и в 35 лет вполне может подписаться на околоминималку, чтобы снова играть вместе с Хедманом. Но стоит ли «молниям» опять вкладываться в ветеранов?
Подводя итог, проблемы этого года кажутся просто ерундовыми по сравнению с ситуациями, из которых менеджмент выкручивался раньше. А вот лето 2023-го будет раз в пять сложнее — одновременно истекают соглашения с Чирелли, Сергачёвым, Чернаком и Колтоном. Вот тут большие потери будут уже неизбежны, и подписания этого межсезонья надо рассчитывать уже с учётом будущего года.
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