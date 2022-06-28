«Тампу» свергли с вершины НХЛ — что с ней будет дальше? Экс-чемпионов ждёт тяжёлое лето

Сразу же после окончания финала начинается подготовка к сезону следующему. Менеджерам клубов, игравших в решающих матчах, некогда грустить или пить шампанское — уже через две недели драфт, ещё через неделю после него — открытие рынка свободных агентов. Какие-то команды могут кардинально изменить своё лицо.

«Тампа» не смогла поставить рекорд эпохи потолка зарплат, но и 11 выигранных серий подряд — это достижение прекрасное. При этом сейчас «Молниям» не надо заниматься изощрённой потолочной эквилибристикой, чтобы впихнуть всё под потолок — абсолютное большинство игроков уже подписано, нужны только точечные шаги. Сначала посмотрим самые общие цифры.

Прямо сейчас, если открыть профиль «Лайтнинг» на CapFriendly, вы увидите, что клуб уже превышает потолок зарплат. Это не повод выть «караул!» и ждать очередного эпизода сериала «Тампагеддец». Платёжка пробивает крышу из-за сделки Брента Сибрука, который уже де-факто закончил карьеру и получает свою зарплату, находясь на отдыхе.

Скамейка «Тампы» Фото: «Тампа-Бэй»

В своё время «Тампа» уже провернула трюк с использованием долгосрочного травмированного резерва (LTIR), когда специально выменивала контракты уже закончивших карьеру Габорика и Нильссона. Согласно Коллективному соглашению, клубы имеют превышать потолок на сумму, которая равна сумме контракта минус месту до потолка. Так как в нынешней ситуации у клубов нет пространства, то разрешённый лимит фактически равен сумме контракта травмированного игрока — то есть лишние $ 6,875 млн контракта Сибрука.

Такую фишку в «Тампе» придумали не первыми, но использовали наиболее нагло и открыто, вызвав бурю под лозунгом «Они превысили потолок на 18 миллионов!!!». В этом году девять клубов превысили потолок благодаря LTIR, а ещё семь — оставили свободными менее $ 200 тысяч. Что делать, отчаянные времена требуют отчаянных решений.



Если уйти от лекции об LTIR, то получается, что живых контрактов у команды — $ 77,6 млн. Таким образом, на четыре свободных места остаётся $ 4,89 млн — по сравнению с прошлыми годами просто контрактная вольница. Но заполнить надо важные вакансии.

Прежде всего, конечно, нужен человек, который заменит Ондржея Палата. Его зарплата превышает нынешнее место под потолком у команды, а после такого плей-офф чех гарантированно получит главный контракт в своей жизни. После трёх финалов Палат вряд ли пойдёт на какие-то денежные уступки — семью тоже надо кормить. В принципе, его здесь поймут. Искать варианты обменов ради продления Палата уже поздно, да и это не в стиле «Тампы».

Другой чех, Ян Рутта, тоже, скорее всего, уйдёт. На защитника должен появиться спрос после неплохих плей-офф, а за чемпионский опыт обычно в НХЛ переплачивают. Конечно, чех стал отличным партнёром для Хедмана — с другой стороны, комплементарного игрока для обладателя «Норриса» должно быть не так уж и сложно найти.

Ник Пол Фото: «Тампа-Бэй»

А вот кого команда должна продлить, так это Ника Пола. Форвард вписался в состав «Тампы» как влитой и прекрасно провёл плей-офф: пусть не набрал много очков, но создавал моменты и успевал везде и всюду. Конечно, после довольно успешного сезона на него должно быть много претендентов — но нереально представить слишком резкое повышение по сравнению с действующим контрактом. Не забываем ещё и про нулевые налоги штата Флорида — поэтому поставим на то, что Пол продлит контракт на сумму чуть меньшую, чем $ 3 млн в год.



Допустим, какой-нибудь безумный ГМ с рынка решит переплатить и Полу. Тогда обратим внимание на один уже очень знакомый во Флориде вариант — речь о Владиславе Наместникове. В своё время форвард играл в звене вместе со Стэмкосом и Кучеровым и так прокачал свою продуктивность, что стал центральной частью того пакета, что «Тампа» отдала в обмене Макдоны и Джей Ти Миллера. В «Рейнджерс» Владислав не стал лидером звена и после этого сменил несколько команд.



Однако за это время Наместников неплохо прокачался и стал универсальным форвардом, который много играет в меньшинстве (и пару лет назад он был одним из лидеров лиги по голам «4 на 5»). Мечту своего детства форвард уже осуществил, сыграв два сезона за «Детройт» — почему бы сейчас не вернуться туда, где начиналась энхаэловская карьера? Другое дело, что форвард должен или сделать скидку, или подписаться на те же $ 2 млн, что были в «Детройте» — иначе потолок давит.

Владислав Наместников Фото: Martin Rose/Getty Images

Кроме того, «Тампе» надо омолаживать состав — средний возраст в атаке приближается к 30 годам. В фарм-клубе пока крайне мало игроков, которые уже выглядят готовыми к НХЛ — даже с учётом того, что система «молний» делает энхаэловцев из абсолютно неизвестных людей. Очень много было отдано за Брэндона Хагеля из «Чикаго» (два молодых игрока и два первых драфт-пика) — переплата понятная с учётом его возраста и маленького контракта, но абсолютно неоправданная в плане менеджмента ресурсов.

Некоторые фанаты предлагают обменять Алекса Киллорна — форварду осенью исполнится 33, его контракт истекает через год, а в плей-офф он набрал лишь четыре очка. Но нетрудно догадаться, что после такого перформанса цена Киллорна пока на минимуме — менять сейчас его невыгодно. Возможно, в концовке сезона получится.



С защитой всё куда проще — шесть защитников уже на контрактах. Недостаёт глубины у праворуких игроков, и тут снова есть два варианта — парни из системы или ветеран с рынка на минималке. У «Тампы» есть олимпионик Ник Пербикс, мобильный и габаритный защитник, прошедший школу NCAA. Кроме того, можно вернуть ещё одного «бывшего» — Антон Строльман провёл достойный сезон даже в сливающей «Аризоне» и в 35 лет вполне может подписаться на околоминималку, чтобы снова играть вместе с Хедманом. Но стоит ли «молниям» опять вкладываться в ветеранов?



Подводя итог, проблемы этого года кажутся просто ерундовыми по сравнению с ситуациями, из которых менеджмент выкручивался раньше. А вот лето 2023-го будет раз в пять сложнее — одновременно истекают соглашения с Чирелли, Сергачёвым, Чернаком и Колтоном. Вот тут большие потери будут уже неизбежны, и подписания этого межсезонья надо рассчитывать уже с учётом будущего года.