Удивительная история героя «Тампы». Палата случайно взяли на драфте, а он вошёл в историю

Ещё совсем недавно «Тампа» проигрывала 0:2 в третьем матче, 0-2 в серии, и её шансы на три кубка подряд стремительно неслись к нулю. Небольшая ускоренная перемотка — и бац, счёт в серии уже 3:2, за три победных игры пропущен лишь один гол в равных составах и одержано две волевых победы.

Кто теневой герой этих побед? Мы упоминали, что Джон Купер перемешал тройки и передвинул в первое звено Стэмкоса, Кучерова и третьим на фланг – Ондржея Палата. В третьей игре чех забил победный гол на последней минуте с роскошного паса Кучерова, в четвёртой сам отдал разрезающую передачу. Вчера Палат отметился ещё одним победным голом в концовке — пусть после броска Михаила Сергачёва разглядеть подправление от чеха, откровенно говоря, очень сложно.

«Я говорил, и мы все говорили, что у Палли менталитет воина. Он готов сделать всё для победы и получает награду, потому что играет правильно. Будут это хоккейные боги, карма или что-то ещё, но если ты делаешь правильные вещи, то награда будет обязательно», — сказал после игры Стивен Стэмкос про Палата, который идёт на третьем месте среди действующих игроков НХЛ по победным голам в плей-офф. Впереди чеха — лишь Павелски и Малкин. Ну а среди хоккеистов за всю историю «Тампы» по этому показателю чеху нет равных — ни среди действующих, ни среди закончивших карьеру игроков.

Ондржей Палат Фото: nhl.com/lightning

При всём этом «Тампа» задрафтовала его в седьмом раунде драфта. Показательно, что это был не просто пик седьмого раунда — до конца церемонии оставалось лишь три выбора. Так 208-й общий номер драфта принёс «молниям» один из ключевых блоков их чемпионского фундамента. Достаточно сказать, что уже сейчас Палат — 15-й по результативности среди всех игроков, выбранных в седьмом раунде. Конечно, до Зеттерберга и Павелски чех пока не дотягивает, но и его карьера далеко не окончена.

Сложно сказать, почему остальные команды проигнорировали Ондржея. Возможно, скауты считали, что успешный сезон чеха (96 очков в сезоне перед драфтом) связан в основном с тем, что Палат играл в звене с Шоном Кутюрье. Впрочем, это был тот самый драфт, когда Никита Кучеров после рекордного ЮЧМ почему-то очутился в концовке второго раунда, где его опять же ждала «Тампа».

При этом «Лайтнинг» не имели чётких планов по выбору чеха. Помог случай — тогдашний главный тренер клуба Ги Буше имел опыт работы в «Драммондвилле», юниорской команде Палата. Скаут «Драммондвилля» настоятельно попросил бывшего коллегу повлиять на выбор «Тампы», сказав Буше: «Его нельзя упускать».

Палат пробился в основу после двух лет в фарм-клубе, который тогда возглавлял Джон Купер. Вспоминая о первых его играх в АХЛ, Купер рассказывал журналистам, что чеха в какой-то момент пришлось сажать в запас, рассматривалась возможность отправить его обратно в юниорскую лигу, однако ментальные качества Палата и его готовность бороться на каждом участке льда помогли ему остаться. Уже на второй сезон в АХЛ чех был лучшим бомбардиром команды в плей-офф — 26 очков. В первом же полноценном сезоне в НХЛ Палат поехал на сочинскую Олимпиаду.

Палат в игре со сборной России на ЧМ-2019 Фото: Pawel Andrachiewicz/Getty Images

Вскоре Ондржей попал в тройку, которая долгое время делала ему имя — «Тройняшки». Как и всегда бывает, в сочетании с креативщикам Кучеровым и Тайлером Джонсоном нужен был человек, который бы мог не просто набирать очки, но и таскать тачку, создавать пространство для партнёров — как Анисимов при Панарине и Кейне. Сезон-2014/2015 так и остаётся для чеха лучшим в карьере — 63 очка.

Тот год был первым большим всплеском молодой команды, которая строилась уже вокруг Кучерова и Стэмкоса — выход в финал Кубка Стэнли, где звено КПД не сбавляло темп. Партнёры по звену в комментариях для сайта НХЛ отмечали силу чеха: «Он здоровый. На льду он словно поезд», — лаконично говорил Кучеров. «Против него трудно играть и почти нереально отобрать шайбу», — отмечал Джонсон.

После пары лет успешного взаимодействия Джон Купер стал искать другие варианты взаимодействия — тому виной были и травмы, и появление в составе новичков. Иногда, правда, «Тройняшки» возвращались на лёд — но уже спорадически. Тем не менее Палат оставался в тройке с Кучеровым, где место центра занял идеально вписавшийся к русскому вингеру Брейден Пойнт. Это сочетание существует уже три года, было основным в двух регулярках и трёх плей-офф — однако возрождение в этом плей-офф случилось после замены Пойнта на Стэмкоса.

Сложно описать игру Палата — он типичный боец, который не выделяется невероятной индивидуальностью. Его игру сравнивают со швейцарским ножом — такая же универсальная и надёжная. Однако в каждой команде нужны такие работяги, работа которых позволяла бы звёздам сиять поярче. Брейден Пойнт объяснял все сильные стороны своего партнёра: «Он очень ответственен. Полли всегда выбирает правильное место на льду, отлично видит лёд. Он бьётся, всегда прикроет тебя со спины — и это можно ожидать от него каждый матч. Из-за этого все парни хотят играть с ним, он прекрасный одноклубник».

Тем не менее у Палата есть талант, чтобы быть не просто ролевиком — иначе он бы играл в четвёртом звене. В чемпионском плей-офф – 2020 чех был вторым снайпером команды после Пойнта. Девиз этой «Тампы» известен — креативность через автоматизм. Кто-то, как Никита Кучеров, становится универсальным игроком через бесконечное повторение — а Палат сочетает в себе и креативность, и надёжность.

Тем не менее, увы для болельщиков «Тампы», почти наверняка это будет последний год чеха в команде — у него истекает контракт. В прошлом году Палата оставили вне списка защиты на драфте расширения, предпочтя сохранить четырёх защитников — но «Сиэтл» предпочёл стащить центра Янни Гурда. Ну а прямо сейчас «Тампа» уже превышает потолок зарплат на следующий сезон, имея четыре незакрытых места в составе — им бы сохранить всех парней на действующих контрактах без больших потерь.

Палат с Кубком Стэнли в 2020-м Фото: nhl.com/lightning

Следующий контракт наверняка будет для Палата главным в жизни. Прямо сейчас он зарабатывает $ 5,3 млн в год — «молниям» с их ситуацией будет сложно хотя бы повторить такие условия. Ну а на рынке найдётся достаточно команд, которые смогут предложить вингеру с чемпионским опытом и стилем, идеально подходящим для плей-офф, солидные суммы. Например, есть тот же «Детройт», где, кроме Стива Айзермана и места под потолком, имеется ещё и солидная чешская диаспора.

Прямо сейчас, впрочем, вряд ли это то, что сильнее всего волнует чеха. У Палата и его друзей есть уникальный шанс войти в историю, выиграв три кубка подряд — и прямо сейчас Ондржей стал одним из тех, кто тащит команду за уши.