ФХР создаёт новую сборную молодых звёзд. Что это за команда и кто будет в ней играть?

Интерес есть и будет

Заявление о создании новой сборной появилось в конце июня: «У нас появится новый проект, сборная молодых звёзд. Вспомним пример Кубка мира – 2016, там была сборная молодых звёзд Северной Америки – играли Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс. Мы делаем аналогичный проект, чтобы наши ребята максимально развивались, были звёздами внутри. Это будет отдельный пиар. Это как «Красная машина». Новая сборка», — сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Сейчас отечественному хоккею необходимы новые форматы популяризации. Отрасль борется за интерес аудитории самыми разными способами. Это и свежий летний тренд на организацию топ-турниров по хоккею «3х3». И стремление топ-клубов повышать интерактивность, вовлечённость болельщиков в жизнь команды, которое реализуется в виде огромных объёмов видеоконтента «изнутри». Вот и сборная молодых звёзд – интересный проект, который поборется за внимание аудитории.

Соревнования с участием молодёжных команд крайне популярны во всем мире, и Россия тут вовсе не исключение. В дни новогодних праздников всё, что связано с МЧМ, собирает сотни миллионов просмотров отечественными болельщиками, рейтинги крайне высоки как на ТВ, так и в Рунете. А уже если молодые звёзды будут ещё и выступать на своём льду, интерес и вовсе может оказаться зашкаливающим. Это уже подтвердилось на практике. В мае сборная России сформировала состав, в котором самым старшим хоккеистам ненамного больше 20. И выступления такой команды вызвали настоящий ажиотаж среди болельщиков. В Туле трибуны забивались под завязку, у трансляций из Питера были очень большие интернет-охваты. Успешный опыт проведения этих матчей подтолкнул к созданию сборной молодых звёзд в отдельный проект.

ФХР создаёт новую сборную молодых звёзд Фото: fhr.ru

В период изоляции популярность сборной не должна падать

В условиях международной изоляции крайне актуальна задача поддержки интереса болельщиков к различным национальным командам. Россия не имеет права ждать у моря погоды, нельзя сидеть и гадать, позовут ли нас на Кубок мира – 2024, или, может, «западные партнёры» включат задний ход раньше. И вот тут сборная молодых звёзд будет генератором драйва и эмоций. Ведь хоккей в исполнении молодых – это всегда зрелищно, игра всегда атакующая, с лихими сюжетами и высокой результативностью. Вспомните, какими симпатиями в дни Кубка мира – 2016 одаривали молодых североамериканцев. Та сборная даже не вышла из группы (во многом из-за поражения от России), но понравилась зрителям даже больше взрослой Канады, поскольку выгодно контрастировала с машиноподобной, предсказуемой тактикой старших соотечественников. Вот и у нас широкие массы болельщиков быстро влюбятся в яркую команду молодых звёзд. Не исключено, что в дни декабрьского Кубка Первого канала московские трибуны начнут искренне болеть за молодых соотечественников даже в их матче со взрослой сборной Жамнова.

У России множество молодых талантов. Надевая свитер сборной, эти парни нередко начинают творить чудеса и сверкать на льду. Болельщики наслаждаются красивым хоккеем, игроки проявляют себя и делают заявку на светлое спортивное будущее, команда побеждает. Примеров – множество. Вспомните, как феерил на Олимпиаде-2022 тот же Слафковски. Несовершеннолетний парень стал лучшим бомбардиром турнира, дотащил сборную Словакии до бронзовых медалей. А нашей команде таких целеустремлённых, звенящих молодых звёзд в февральском Пекине, наоборот, не хватало. Зато есть позитивные примеры из Евротура, где Мичков и Чибриков ставили исторические рекорды в категории «самый молодой автор гола в матче сборной России».

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Очень важно удерживать молодых талантов от поспешного отъезда за океан. Нужно, чтобы они развивались и расцветали в родной стране. А тут ключевым становится фактор востребованности, нужности, шансов проявить себя на самом высоком уровне. С этой точки зрения сборная молодых звёзд предоставит большие возможности. ФХР никогда не боялась обкатывать молодых – парни младше 20 регулярно выступали в Евротуре, на ЧМ-2021 поехали более 15 дебютантов. А то, как игроки благодарят за такое нужное им доверие, лучше всех показал Капризов. Нападающий чувствовал свою востребованность, не сорвался за океан раньше времени, выкладывался в свитере с буквами «Россия» по полной – и в итоге стал одним из главных героев легендарного финала «золотой» Олимпиады-2018. Вот и теперь благодаря сборной молодых звёзд регулярно играть за страну начнут те парни, которые составят костяк российской команды на ближайшие лет 10-15.

ФХР создаёт новую сборную молодых звёзд Фото: fhr.ru

Для одарённых молодых талантов очень важно чувство уверенности в своих силах. А клубная рутина не бывает абсолютно безоблачной: кто-то попадает в немилость к тренеру, кому-то доверяют меньше, чем хотелось бы. Игра за сборную молодых звёзд станет шансом вновь поверить в себя. Проявить лучшие качества на глазах всей страны, получить побольше ледовой практики. Не говоря уже о том, что на тренировках и собраниях учат массе чисто хоккейных нюансов, повышая тактическую грамотность молодёжи. Для дела развития нахождение внутри команды – бесценно.

И ещё несколько слов о том, как будут выглядеть контуры новой сборной. Подробной конкретики пока нет, но очевидно, что кадровой основой для неё станут все команды системы ФХР (юниорские, молодёжка). Молодые звёзды будут полноценной, самостоятельной командой, со своим штабом, своим календарём, своими методиками тренировок и подготовки к матчам. Вряд ли Жамнов будет иметь какое-то влияние на жизнь и работу новой национальной команды. Вызывать в сборную молодых звёзд будут лучших игроков КХЛ, с одним небольшим ограничением по возрасту. И новое поколение игроков-лидеров наверняка поспорит за звание сильнейшей с национальной командой, составленной из самых именитых кахаэловцев. В том числе и в очной встрече – как минимум в рамках Кубка Первого канала – 2022. По задумке после снятия всех ограничений со стороны ИИХФ эта команда должна стать опорой для национальной сборной.