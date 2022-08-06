«Считаю, что проиграл суд». Россиянину дали незаслуженно маленькую зарплату в НХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин оставался одним из последних игроков НХЛ, чей контрактный спор с клубом должен был рассмотреть независимый арбитраж.

Всё дело в том, что хищники и 25-летний россиянин так и не смогли полюбовно договориться по финансовым условиям и сроку нового соглашения. Яков просил однолетний контракт на $ 2,4 млн, а клуб изначально давал соглашение на два года с годовой зарплатой в $ 1,35 млн. Разница, как вы видите, довольно существенная, особенно учитывая большой налог.

В результате решением арбитра Тренин получил двухлетний контракт на общую сумму в $ 3,4 млн ($ 1,7 млн за сезон). Кому-то может показаться, что найдена золотая середина, как часто и бывает в подобных вопросах. Однако сам хоккеист так не считает.

«Я не доволен решением, считаю, что мы проиграли суд. И у нас, и у клуба было сравнение с одним хоккеистом, которому дали $ 1,8 млн на два года. У нас статистика почти одинаковая, зато у меня лучше игра в обороне и в меньшинстве, силовая игра. Поэтому странно, что дали меньше, чем ему. В целом я расстроен, потому что не хотелось доводить до арбитража. А получилось, что довели и суд проиграли.

Как проходил арбитраж? Меня подключали по Зуму. Сначала выступала наша сторона, потом – «Нэшвилла», каждая по 45 минут. Дальше был перерыв. После этого моя сторона опровергала заявления клуба, а «Нэшвилл» выступал в свою защиту. Суммарно с перерывами получилось четыре часа. Решение должно было принято в течение 48 часов после арбитража, но попросили еще день. После 72 часов ничего не было, я лег спать и только с утра увидел новости.

Что планирую делать теперь? Играть за «Нэшвилл». Как сделаю визу, поеду в Америку», – цитирует Тренина «РБ Спорт».

С одной стороны, челябинец всё равно получил на порядок больше, нежели предлагали в «Нэшвилле». При этом генменеджер «Предаторз» Дэвид Пойл явно экономил на своём далеко не последнем игроке, потому что никаких проблем с потолком зарплат у команды нет, а сам Тренин является очень добросовестным хоккеистом с настоящим мужским характером и бойцовскими качествами.

Статистика у форварда тоже достойная: в прошедшем регулярном сезоне НХЛ Тренин провёл 80 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+7». В плей-офф россиянин провёл четыре игры и забил три гола.

Сам игрок рассуждает правильно: своей работой он явно заслужил получить от «Нэшвилла» хороший контракт. Тренин пахал как в регулярке, так и в плей-офф, а в итоге именно с Яковом почему-то решили развязать всю эту историю. Разумеется, самого спортсмена всё это не могло не задеть, поэтому он и расстроился, что явно читается из его слов в интервью.

Яков Тренин Фото: Getty Images

Но есть и положительные моменты. Повторимся, в результате арбитража зарплата Тренина всё же увеличилась более чем на $ 300 тыс если сравнивать с тем, на чём изначально настаивали «хищники». А через два года, когда новый контракт нападающего с «Нэшвиллом» завершится, Яков станет неограниченно свободным агентом, будет сам выбирать себе клуб и диктовать финансовые условия.

При таком отношении со стороны «Предаторз» почти нет сомнений в том, что российский хоккеист решит искать себе новую команду. Это станет абсолютно логичным и правильным поступком.