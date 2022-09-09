Кто остановит эту машину?! СКА «прибил» «Динамо» в Питере и зажёг новую звезду в КХЛ

Кто бы мог подумать, что московское «Динамо» после массового ухода больших звёзд и переориентирование на более сбалансированный состав без громких имён возьмёт такой резвый старт в сезоне? После трёх матчей команда Алексея Кудашова возглавляла таблицу КХЛ, и сегодня ей предстояло пройти очередную проверку на прочность в Санкт-Петербурге.

У СКА дела тоже идут лучше некуда – три победы из трёх с сильными соперниками в лице «Салавата Юлаева», «Барыса» и «Авангарда». Отчётная встреча стала битвой за первое место в таблице. И, хотя до сегодняшнего дня Илья Коновалов пропустил все лишь три шайбы в трёх матчах, сегодня голкипер «Динамо» дрогнул и уже в первом периоде вынул из ворот две шайбы.

Хотя «Динамо» начало энергично и даже на старте перебрасывало хозяев – этому поспособствовали и два удаления армейцев. Впрочем, до по-настоящему опасных моментов у гостей не доходило, а затем СКА стал забирать инициативу в свои руки. В атаке хозяева играли поизобретательнее, но первый гол вылился не из красивой комбинации, а из черновой работы и расторопности.

Жафяров и Хуснутдинов выиграли борьбу у борта, переправили шайбу на ворота, где все динамовцы, включая вратаря, её потеряли. А она выкатилась прямо в синюю краску, где самым глазастым оказался Хайруллин. Второе – татарское – звено СКА продолжает разрывать лигу и, кажется, ещё только набирает обороты.

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Не успел диктор на арене объявить автора гола, как «Динамо» схватило необязательные две минуты, которые реализовал всё тот же Хайруллин, бросив в касание в ближний угол. У Марата пять голов за последние два матча, а если точнее, то он уложился всего лишь в три периода.

В предыдущем матче с «Авангардом» он начал забивать во втором отрезке и в итоге оформил хет-трик и вот сегодня – дубль за две минуты. В Питере зажглась новая звезда — Хайруллин вышел в единоличные лидеры снайперской гонки КХЛ!

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Во втором периоде СКА продолжил гнуть свою линию – Зыков с Никишиным убежали в контратаку два в одного и довели счёт до 3:0. 20-летний защитник, участник громкого летнего обмена, по итогам которого «Спартак» получил сразу девять игроков, полностью оправдывает возложенные на него надежды. Никишин пока что набирает очки в каждом матче сезона, а до сегодняшней встречи и вовсе был главным бомбардиром армейцев. Но если в прошлых матчах он делал передачи, то сегодня забил первый гол за новую команду. Шайба вылетела из ворот так быстро, что судьям пришлось смотреть повтор, чтобы убедиться, что она побывала в сетке.

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Концовка периода омрачилась травмой вратаря Александра Самонова, который, похоже, потянул мышцу на перемещении. Когда партнёры уводили его со льда, он не опирался на правую ногу. В дело вступил 22-летний Николаев.

Третий период, как и предыдущие, гости начали активно и на сей раз пробили оборону СКА – Миронов мощно пальнул от синей линии. Но надежды «Динамо» развить успех похоронил Валентин Зыков, который по-теннисному добил шайбу в ворота после броска Никишина. Петербуржцы на старте сезона выглядят слаженной машиной, кто же её остановит? Дальше – матч на выезде с «Северсталью», одним из главных специалистов этого чемпионата по щёлканью по носу топ-клубов.