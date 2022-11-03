Сумасшедшая развязка за 0,1 секунды до сирены и мощный дебют Гусева в СКА. Итоги дня КХЛ

2 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись лишь два матча. Подводим их итоги.

В Мытищах «Куньлунь» принимал минское «Динамо». «Драконы» очень удачно начали эту встречу и уже к 11-й минуте дважды реализовали большинство: сначала Лесли забил сам, а затем под бросок канадского защитника грамотно подставил клюшку Фу.

Но ещё до перерыва «зубры» сумели отыграться. Душак завершил отличную комбинацию, уложив шайбу в створ кистями, а на 19-й минуте молодой Вадим Мороз подсуетился на пятачке, забив свой первый гол в КХЛ.

Удивительно, но после такого результативного периода команды всухую откатали не только второй, но и практически весь третий отрезок. Невероятная развязка этого матча наступила на последней минуте. «Динамо» заканчивало основное время в меньшинстве, но, когда до сирены оставалось пять секунд, игроки «Куньлуня» ошиблись на чужой синей линии, а Игорь Мартынов побежал к воротам Джереми Смита. За это время белорусский форвард не только успел доехать до цели, но и прошить голкипера «драконов» в тот момент, когда играть оставалось 0,1 секунды! Фантастическая победа минчан и максимально обидный проигрыш команды Грега Айрленда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Санкт-Петербурге СКА принимал ХК «Сочи», и на протяжении двух первых периодов главный аутсайдер лиги доставлял немаленькие проблемы безоговорочному лидеру чемпионата. После 40 минут «леопарды» вели 2:1 благодаря двум голам в контратаках в исполнении Феоктистова и Алтыбармакяна.

У СКА в голевых свершениях долгое время числился лишь гол Педана, забитый при помощи рикошета, но в третьем периоде хозяев прорвало. Фальковский сравнял счёт в большинстве, Хуснутдинов вывел армейцев вперёд, а голы Гусева и Глотова прикончили последнюю интригу в этом матче. Новичок-старичок СКА Гусев в первом матче после очередного возвращения набрал 1+1, а также отмечаем шайбу Глотова в ворота команды, где ещё месяц назад он являлся капитаном.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 3 ноября