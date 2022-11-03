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Результаты матчей КХЛ 2 ноября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 3 ноября

Сумасшедшая развязка за 0,1 секунды до сирены и мощный дебют Гусева в СКА. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 2 ноября
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Всего две игры, но предостаточно событий.

2 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись лишь два матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2022, среда. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Лесли (Ип) – 03:01 (5x4)   2:0 Фу (Лесли, Родевальд) – 10:02 (5x4)   2:1 Душак (Варфоломеев, Мосалёв) – 13:08 (5x5)   2:2 Мороз (Пакетт, Спунер) – 18:37 (5x5)   2:3 Мартынов – 59:59 (4x5)

В Мытищах «Куньлунь» принимал минское «Динамо». «Драконы» очень удачно начали эту встречу и уже к 11-й минуте дважды реализовали большинство: сначала Лесли забил сам, а затем под бросок канадского защитника грамотно подставил клюшку Фу.

Но ещё до перерыва «зубры» сумели отыграться. Душак завершил отличную комбинацию, уложив шайбу в створ кистями, а на 19-й минуте молодой Вадим Мороз подсуетился на пятачке, забив свой первый гол в КХЛ.

Удивительно, но после такого результативного периода команды всухую откатали не только второй, но и практически весь третий отрезок. Невероятная развязка этого матча наступила на последней минуте. «Динамо» заканчивало основное время в меньшинстве, но, когда до сирены оставалось пять секунд, игроки «Куньлуня» ошиблись на чужой синей линии, а Игорь Мартынов побежал к воротам Джереми Смита. За это время белорусский форвард не только успел доехать до цели, но и прошить голкипера «драконов» в тот момент, когда играть оставалось 0,1 секунды! Фантастическая победа минчан и максимально обидный проигрыш команды Грега Айрленда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Феоктистов (Попугаев) – 04:28 (5x5)   1:1 Педан – 17:56 (5x5)   1:2 Алтыбармакян (Гормли) – 39:27 (5x5)   2:2 Фальковский (Гусев, Пыленков) – 41:51 (5x4)   3:2 Хуснутдинов (Ожиганов) – 51:08 (4x4)   4:2 Гусев (Пыленков) – 52:30 (5x4)   5:2 Глотов (Зыков, Хайруллин) – 55:43 (5x4)

В Санкт-Петербурге СКА принимал ХК «Сочи», и на протяжении двух первых периодов главный аутсайдер лиги доставлял немаленькие проблемы безоговорочному лидеру чемпионата. После 40 минут «леопарды» вели 2:1 благодаря двум голам в контратаках в исполнении Феоктистова и Алтыбармакяна.

У СКА в голевых свершениях долгое время числился лишь гол Педана, забитый при помощи рикошета, но в третьем периоде хозяев прорвало. Фальковский сравнял счёт в большинстве, Хуснутдинов вывел армейцев вперёд, а голы Гусева и Глотова прикончили последнюю интригу в этом матче. Новичок-старичок СКА Гусев в первом матче после очередного возвращения набрал 1+1, а также отмечаем шайбу Глотова в ворота команды, где ещё месяц назад он являлся капитаном.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 3 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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