«Чёрт побери, Василевский!» Русский вратарь сделал 52 сейва, вновь войдя в историю «Тампы»

А Кучеров забил в пятой игре подряд — но достижения русских звёзд не помогли «Тампе» победить «Каролину».

«Тампа» после трёх побед подряд встречалась на домашней площадке с «Каролиной». Эту игру «молнии» решили провести в ретро-комплекте формы, отсылавшем к 90-м годам, то есть к тому времени, когда франшиза «Лайтнинг» только запустилась.

Гости забили первыми — на девятой минуте Сет Джарвис точным броском переиграл Василевского. Ответить «Тампа» сумела уже во втором периоде, за который перевернула игру. Для начала Росс Колтон сравнял счёт в большинстве, подставив клюшку под бросок Михаила Сергачёва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Затем Ник Пол замкнул прострел в исполнении Стэмкоса и вывел «молний» вперёд. Правда, «Каролина» быстро отыгралась, когда Нечас могучим броском «из офиса Овечкина» прошил Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но финальное голевое слово в этом периоде осталось за «Тампой». «Молнии» получили двойное большинство и за минуту до сирены на перерыв цели достиг кистевой бросок Никиты Кучерова!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Куч отличился уже в пятой игре подряд, всего же у него 16 (5+11) очков в 11 играх и только один матч в сезоне, в котором россиянин не отметился в протоколе результативными баллами.

Шайба Кучерова в теории могла принести «Тампе» победу, но «Каролина» отыгралась в третьем периоде. Причём произошло это, когда у «молний» было большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Андрей Василевский пропустил в этой встрече три шайбы, однако был признан первой звездой матча. Как же так? Да просто дело в том, что русской Большой Кот совершил немыслимые 52 сейва за 60 минут игрового времени! Это второй раз в истории «Тампы», когда вратарь «молний» делает 50+ спасений за матч регулярки, и снова этим вратарём оказывается Василевский.

«Чёрт побери!» — прокомментировал этот статистический факт журналист Крис Кренн, освещающий матчи «Тампы».



«Вот поэтому он один из лучших в лиге, лучший в мире! Некоторые из сейвов, которые он сегодня совершал, заставляют хвататься за голову. И такие сейвы он делает в каждом матче. Мы определённо подвели его сегодня вечером», — так восторженно отозвался о Василевском его партнёр по команде Кори Перри.



Да, партнёры Андрея не смогли помочь вратарю выиграть этот матч. В серии буллитов ведущие звёзды «Тампы» — Пойнт, Стэмкос, Кучеров – смазали свои попытки, тогда как лидер «Каролины» Ахо в решающий момент сумел переиграть Василевского.