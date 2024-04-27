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Защитник «Вашингтона» — о серии с «Рейнджерс»: мы перевернём всё в следующем матче

Защитник «Вашингтона» — о серии с «Рейнджерс»: мы перевернём всё в следующем матче
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3, 0-3).

«Мы просто должны продолжать держать голову высоко и бороться. В этом сезоне мы много раз в подобных неудачных ситуациях. Мне нравится наша команда, и мы собираемся выложиться по полной. В следующей игре мы перевернём всё», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

Четвёртый матч серии плей-офф состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

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